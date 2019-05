Kan vi tredoble pengene i Mjøndalen?

Søndagens oddsmeny har sitt hovedfokus i Norge. Det er nemlig full runde i Eliteserien. Vi liker virkelig disse søndagene. Den store attraksjonen blir hovedkampen mellom Brann og Rosenborg. Spennende blir det å se om RBK fortsetter i det dårlig sporet. Det spilles og full runde i Obos-ligaen. Serie A presenterer og full runde i morgen. Vi kommer til å ha tips til de fleste Eliteserie-kampene denne søndagen.

Mjøndalen - Haugesund U - 3,25 (Spillestopp 17:55)

Mjøndalen var tippet langt ned av de fleste såkalte eksperter før sesongen, og har startet godkjent ut ifra det. Det er fem lag bak på tabellen, og to poeng ned til nedrykk. Hjemme i utkanten av Drammen har laget notert 1-2-1 på de fire første. Det er ofte mye mål i Mjøndalen sine kamper. Bare de fire øverste på tabellen har scoret fler enn bruntrøyene, mens bare Tromsø har sluppet inn fler. Vi tror Mjøndalen kan overleve årets Eliteserie, men det avhenger nok i stor grad av poengfangsten på eget gress. Siste kamp endte med et 2-3-tap på Lerkendal mot Rosenborg. Her var faktisk Vegard Hansen sine gutter litt uheldig. De hadde uflaks med en tabbe på 3-2-målet til RBK. Hadde nok fått med seg poeng fra Lerkendal ellers. Nest sist godkjente 2-2 hjemme mot Lillestrøm. I NM avanserte Mjøndalen med 4-2 borte mot Pors sist onsdag. Ingen skadeproblemer.



Haugesund ankommer Buskerud og Mjøndalen tre poeng foran vertene. Den solide fjerdeplassen sist sesong skal bli vanskelig å gjenta, men det er kvaliteter i dette mannskapet. I øyeblikket er det fem poeng både til nedrykk og opp til pallen og topp tre. Vi tror Haugesund havner på øverste halvdel i årets Eliteserie. Ute på tur har Jostein Grindhaug sine gutter notert to seire og like mange tap. Siste kamp endte målløst hjemme mot Kristiansund, mens det nest sist ble fine 2-0 borte over Rosenborg. I NM gikk laget greit videre fra andre runde sist midtuke etter 3-1 borte mot Sotra. I likhet med hjemmelaget melder Haugesund alle klare til kamp.



Begrunnelse U: Vi sliter med å finne en vinner i denne kampen. Haugesund slipper ikke inn mye mål, men Mjøndalen scorer stort sett i hver kamp. Guttene til Vegard Hansen har spilt uavgjort på hjemmebane i to av fire kamper til år. Det burde stått tre, men Bodø/ Glimt scoret dypt inn på overtid tidligere i år. Vi ser for oss at det blir jevnt, og spillet i kampen er uten tvil uavgjort til 3,25. Verken oddsen på hjemmeseier eller borteseier frister.

