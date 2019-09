Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Lørdagskupong fra den engelske bakgården

Oddssingel EM-kval: Ronaldo og Portugal tåler ikke flere feilskjær

Oddssingel EM-kval: Klarer England å holde nullen mot Bulgaria

V75 Bjerke: Gnistrende V75-lørdag på Bjerke

V75 direkte: Se helgens V75 gratis på Nettavisen

V5/V5 Jägersro: Mer galoppmoro med Lopez

EM-kvalifiseringen preger lørdagens langoddsprogram. Det spilles sju kamper lørdag kveld. Det er pause i de store ligaene i Europa, men full rulle i League One, League Two og National League i England. Det spilles ellers full runde i Toppserien for kvinner denne helgen, og det er et rikt utvalg av kamper fra både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

NB! Lørdag er det Lotto med ca 14 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!

England – Bulgaria – Begge lag scorer Ja 2,90 (spillestopp kl. 1755)

England har kun spilt to av sine åtte kamper i EM-kvalifiseringen så langt, men det ser likevel ut til at de skal vinne gruppen sin. De topper gruppe A foran Tsjekkia og Kosovo takket være en overlegen målforskjell. De har scoret ti mål på to kamper, og kun sluppet inn ett.

The Three Lions var sist i aksjon i Nations League-sluttspillet i Portugal, hvor de røk ut mot Nederland i semifinalen etter ekstraomganger. De endte til slutt på tredjeplass etter å ha vunnet mot Sveits på straffespark.

Disse kampene oppsummerer egentlig godt hvor Gareth Southgate sitt mannskap er i øyeblikket. Det er lovende og har et stort potensial, men til syvende og sist er de ikke gode nok til å gå til topps i et mesterskap ennå. De ble i perioder løpende imellom når nederlenderne fikk pasningsspillet sitt til å flyte, og kampen mot Sveits var i sannhet et stort gjesp. Iallfall for nøytrale seere.

I de siste kvalifiseringene har engelskmennene vært solide, og jeg venter at de vil overkjøre Bulgaria hjemme på Wembley lørdag.

De største utfordrerne i gruppespillet er antakeligvis Tsjekkia, og de ble knust 5–0 på Wembley i den første kvalikkampen. Deretter moste de Montenegro 5–1.

Bulgaria vi trolig få samme behandling lørdag.

Bulgarerne har ikke kvalifisert seg for et stort mesterskap siden EM i 2004, og med tanke på at ikke en eneste av spillerne deres holder til i de fem største ligaene i Europa, så tror jeg ikke at de kommer til å være noen match for engelskmennene.

Starten på EM-kvaliken til bulgarerne har også vært svak. De har to uavgjorte og to tap på de fire første kvalikkampene. Dermed har de ikke vunnet en kamp siden oktober 2018. På bortebane har de ikke vunnet siden de slo Slovenia 2–1 i juni i fjor.

Men: Bulgaria har faktisk klart å score i ti av de siste elleve kampene, og på bortebane har de elleve mål på de siste 15 kampene. Og det er ikke bare mot svake nasjoner de har scoret. De har også scoret mot Portugal, Japan, Frankrike, Nederland og Tsjekkia i denne periode.

Samtidig har England sluppet inn mål i fire av de siste åtte hjemmekampene sine. De har blant annet sluppet inn mål mot Panama (6-1). Det er en mulighet at Bulgaria også kan få et trøstemål i London. Oddsen på at begge lag scorer er 2,90.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!