Klopp kan overraske med lagoppstillingen

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips Premier League: Liverpool har målrekord mot Norwich

V65 Biri: Vi tror det blir Magic i V65-innledningen på Biri

V64 Gävle: Utfordrende V64-omgang med stort potensial

V65-lunsj: Stor V65-jackpot til lunsj

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Endelig er dagen kommet. På fredagens langoddsprogram er Premier League tilbake. Det hele braker løs på Anfield hvor sist sesongs serietoer Liverpool møter nyopprykkede Norwich. Det spiles også en toppkamp i OBOS-ligaen mellom Sandefjord og Start. Ellers er det full serierunde på nest øverste nivå i Frankrike, Nederland og Østerrike.

NB! Fredag er det 604 millioner i Eurojackpot-potten. Du kan levere inn kupongen her!

Liverpool – Norwich City – Første målscorer Mohamed Salah 3,00 i odds (spillestopp kl. 2055)

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet!

Liverpool starter Premier League-sesongen fredag kveld mot nyopprykkede Norwich. Liverpool har tapt fire av de fem sist treningskampene, men mye av årsaken er at nøkkelspillerne til Jürgen Klopp har vært involvert i Afrikamesterskapet og Copa America. De har derfor kommet sent i gang med sesongoppkjøringen. Fordelen til Liverpool er at de har det samme laget som sist sesong, og det gjør at de ikke trenger så mye tid til å bli samspilt.

Sadio Mané kom først på trening mandag denne uken, og signalene tidlig i uken tydet på at han ikke kom til å spille i seriepremieren. Men Klopp sa torsdag at 27-åringen er aktuell til kampen mot kanarifuglene.

Senegaleseren spilte Afrikamesterskapet for Senegal. De gikk hele veien til finalen, men tapte 0–1 mot Algerie og Riyad Mahrez.

Mané var en viktig spiller for Liverpool sist sesong, særlig på hjemmebane. Han scoret nemlig 18 av sine 22 mål hjemme på Anfield. Det var ingen spillere i Premier League som scoret flere mål foran egne fans sist sesong. Ikke nok med det. Sadio Mané har scoret Liverpools første mål i Premier League de tre siste sesongene, og i ni av de siste ti kampene på Anfield.

Men siden det er lite sannsynlig at Mané starter fredagens match setter vi heller pengene på at det er en annen spiller som scorer det første målet i fredagens kamp.

Sjekk alle de nye Liverpool-draktene her!

Divock Origi vil antakeligvis få sjansen i Manés fravær. Den belgiske landslagsspilleren kan fort komme til å tegne seg på scoringslisten. Skulle han score det første målet i kampen vil det gi 3,50 i odds.

Alisson og Roberto Firmino mistet også store deler av sommeroppkjøringen til Liverpool siden de spilte for Brasil i Copa America, og de måtte dermed ta ferien sin etter at lagkameratene var kommet i gang igjen på treningsfeltet.

Mohamed Salah og Naby Keita spilte i likhet med Mané i Afrikamesterskapet, men Egypt og Guinea røk ut av turneringen på et tidligere enn Senegal. Begge var tilbake hos Liverpool til Community Shield-matchen mot Manchester City. Salah var god i den kampen, selv om han ikke klarte å få ballen i mål.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

Fabinho har vært fast inventar på midtbanen hos Liverpool i oppkjøringen, og han kommer trolig til å starte sammen med kaptein Jordan Henderson. Georginio Wijnaldum ligger an til å kapre den siste plassen på midtbanen fremfor Keita. James Milner sliter med en liten muskelskade, så han er ikke aktuell.

Andrew Robertson, Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold starter i forsvaret. Spørsmålet er hvem som tar plass ved siden av van Dijk. Klopp må velge mellom Joe Gomez, Joel Matip og Dejan Lovren. Jeg tror han går for Gomez.

Liverpool starter trolig med disse elleve (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Origi, Firmino.

Siden Mané antakeligvis starter på benken fredag, men jeg det er en egypter som kommer til å score sesongens første mål i Premier League.

Salah scoret det første målet til Liverpool sist sesong. Han sørget for 1-0-målet til Liverpool etter 19 minutter mot West Ham i seriepremieren forrige sesong.

Egypteren scoret faktisk det første målet i ti av Liverpools kamper sist sesong, og jeg tror han er mannen som scorer kampens første mål fredag. Han viste friske takter i Community Shield-kampen, men lyktes ikke helt der. Mot Norwich tror jeg han får uttelling. Oddsen på Mo Salah som første målscorer er 3,00. Det synes jeg er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet!