Knallodds på Atlanta-seier

Onsdagens soleklare høydepunkt på langoddsprogrammet er semifinalen mellom Nederland og Sverige i fotball-VM. Natt til torsdag spilles den andre semifinalen i Copa America, der Chile eller Peru blir Brasils finalemotstander. I Gold Cup er det også semifinale natt til torsdag. Her møtes Jamaica og USA, vinneren møter Canada i finalen. Det spilles sju kamper i Major League Soccer natt til torsdag. Forøvrig er det en hel bråte med dueller fra Wimbledon-turneringen i tennis.

Chicago Fire – Atlanta United B 3,15 (spillestopp kl 01.55)

MLS. Chicago Fire har strevet voldsomt så langt denne sesongen, og de ligger i øyeblikket på tiendeplass i Eastern Conference. Georgia-laget står uten seier i de seks siste kampene.

Chicago Fire møtte NY Red Bulls på bortebane sist helg, og en scoring etter åtte minutter gjorde at vertene ledet 1–0 til pause. Brian White doblet ledelsen til newyorkerne et kvarter ut i annen omgang. Nikolic Nemanja reduserte til 2–1 ni minutter før slutt, men NY Red Bulls scoret en gang til på overtid. Dermed endte kampen 3–1.

Det var Chicago sin niende bortekamp på rad uten seier i MLS, men på hjemmebane har de vist bedre takter. Der har de kun tapt én av ni kamper.

Atlanta United fikk en svak start på sesongen. De sto med kun én seier etter de seks første kampene, men de har spilt seg opp de to siste månedene.

I helgen spilte Atlanta mot Montreal Impact hjemme på Mercedes-Benz Stadium. Justin Meram ble helten med sine to første mål for vertene. Meram sørget for at Atlanta gikk til pause med 1-0-ledelse, men Zakaria Diallo utlignet fem minutter ut i annen omgang. Meram var frempå igjen i det 83. minutt og fastsatte sluttresultatet til 2–1. Dermed har Frank De Boers mannskap vunnet fem av de seks siste kampene.

Før nattens bortekamp i Chicago er Atlanta-laget styrket offensivt. Venezuela er ute av Copa America, og dermed er Atlantas toppscorer Josef Martinez tilbake. Han er viktig for Georgia-klubben. Martinez har scoret ti av lagets 23 mål. Det er et stort pluss at han er på plass i lagoppstillingen igjen.

Chicago Fire har ikke vunnet noen av sine syv siste kampene. De har i tillegg tapt fire av de seks siste kampene mot Atlanta.

Det er flere grunner til å tro på gjestene. Chicago Fire har nemlig ikke klarte å holde nullen i noen av de seks siste kampene, samtidig har Atlanta scoret to mål eller mer i alle sine seks siste kamper.

Chicago mangler Djordje Mihailovic som er på landslagsoppdrag, mens Johan Kappelhof er usikker. Atlatna på sin side må klare seg uten George Bello, Hector Villalba, Kevin Kratz og Ezequiel Barco som alle er ute med skader.

Gjestene har en god statistikk mot Chicago. Atlanta slo Chicago 2–0 senest for én måned siden, og jeg tror de kan ta en ny seier mot laget fra «The windy city» på bortebane. Atlanta-seier til 3,25 spilles.

