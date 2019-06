Knallodds på en ny VM-overraskelse

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Tippetips: Norge spilles sikker på midtukekupongen

Oddssingel EM-kval: Vi skal doble pengene på norsk seier

Oddssingel U20-VM: Knallodds på ny VM-overraskelse

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Eurojackpot fredag: Du kan vinne vanvittige 441 millioner

Dette er den store kvelden for fotballandskamper og fredagens langoddsprogram domineres av objekter fra EM-kvalifiseringen. Det spilles tolv kamper. Høydepunktet her hjemme er Norges kamp på Ullevaal mot Romania. Vi finner også annen fotball, blant annet islandsk 1. divisjon, og tennis fra French Open. Natt til lørdag spilles kamper både i MLS og i brasiliansk Serie A og Serie B.

NB! Fredag er det ca 411 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Colombia – Ukraina B 3,15 (spillestopp kl 15.25)

U20-VM, kvartfinale. Colombia måtte jobbe for sin plass i kvartfinalen. De vant på straffespark mot et New Zealand-lag som bød på overraskende hard motstand i åttendedelsfinalen.

Med Frankrike, Argentina og Uruguay ute av mesterskapet, så seiler Colombia opp som en av favorittene. De var sterke i gruppespillet, hvor de banket Tahiti 6-0, og de slo vertsnasjonen Polen 2–0 i åpningskampen. Samtidig tapte søramerikanerne 0–2 mot Senegal. Det var et varsku.

At Colombia kun klarte uavgjort mot New Zealand etter ordinær spilletid var enda en nedtur for søramerikanerne.

I kvartfinalen venter et Ukraina-lag som har vært solide så langt i turneringen. De er underdogs i denne kampen, selv om de knuste Panama 4–1 i åttendedelsfinalen.

Jeg mener Ukraina fremstår som en darkhorse til å vinne U20-VM. De er ubeseiret etter de fire første kampene sine i mesterskapet. I gruppespillet tok de en sterk 2-1-seier mot USA, som slo ut Argentina i åttendedelsfinalen sin, og de vant 1–0 mot Qatar. I den siste kampen i gruppespillet møtte de Nigeria. Den matchen endte 1–1.

Colombia er et betydelig bedre lag enn Panama, men i fredagens kvartfinale skal Colombia få kjørt seg. Ukraina er kjent for en stram defensiv organisering, og det har de også vist i denne turneringen. Ukraina har kun sluppet inn tre mål på fire kamper. De er også gode offensivt, hvor laget har scoret i de åtte siste kampene.

De to største profilene i laget til Colombia er Cucho Hernández som spiller for SD Huesca i spansk La Liga, og Feyenoord-vingen Luis Sinisterra. De har scoret fem mål til sammen i mesterskapet, og er spillerne Ukraina må passe opp for. Men jeg tror de får dårlige arbeidsbetingelser i fredagens kamp, hvor de møter et kompakt ukrainsk forsvar.

Jeg mener denne matchen er åpen, men Ukraina har i mine øyne hatt den tøffeste motstanden så langt. Og samtidig har de hatt de beste resultatene. Derfor synes jeg 3,15 i odds på Ukraina er interessant å prøve.