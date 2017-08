Knalltøff bortekamp for Solskjær og co.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1: Arsenal jakter ny Chelsea-skalp

Oddstips 2: Sarpsborg fortsetter der de slapp

Oddstips 3: Ny optimisme i Viking

Oddstips 4: Trenerlegenden setter Ranieri i skyggen

V4 Klampenborg: Dansk Derby og årets største galoppdag

Endelig venter en helnorsk tippekupong oss igjen, med fotball fra de to øverste nivåene. Innleveringsfrist er klokken 17.55.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Aalesund — Brann

Trond Fredriksen må ha brukt sommerferien godt, for Aalesund fremstod ikke bra i avslutningen av vårparten. De tapte de tre siste kampene inn mot sommerferien, og dét uten å score et eneste mål. Tangotrøyene starter høstsesongen på relativt trygg grunn, men har bare fire poeng ned til den røde sonen.

Hjemme på Color Line Arena har de vært høyst ustabile denne sesongen. 4-0-4 er tallene. Kvartetten Mos, Riise, Papazoglou og Gyazi er alle usikre, tre av dem er som nøkkelspillere å regne.

Mot Brann har de for øvrig en helt elendig statistikk i det siste, 0-2-6 de siste åtte innbyrdes.

Også Lars Arne Nilsen måtte tilbake til tegnebordet i sin noe amputerte ferie, grunnet EL-kvalik, som de tapte for Ruzomberok, med null seirer og bare to poeng på de siste fire kampene inn mot sesongpausen. Før kampen er de hele elleve poeng bak Rosenborg, med mange utfordrere hakk i hel.

Resultatmessig har Brann vært klart best på hjemmebane, med 2-3-3 på bortebane. Det taler heller ikke til deres fordel at dagens kamp spilles på kunstgress. I tillegg svekkes de av at Daniel Braaten, Deyver Vega og Bismar Acosta (suspendert) er ute, i tillegg til at førstekeeper Piotr Leciejewski er tvilsom.

Mange spillere er potensielt ute her og mye avhenger av om Aalesund får sine nøkkelspillere klare. HUB på tippekupongen.

2. Odd — Sogndal

Så sent som torsdag spilte Odd Europa League-kvalifisering, som de tapte sammenlagt mot Dinamo Zagreb, som betyr at skienslaget i realiteten står uten en sommerferie denne sesongen. I ligasammenheng avsluttet de en skuffende vårsesong med et elendig 0-2-tap hjemme for jumboen Viking og de gikk seiersløse av banen de siste seks kampene inn mot avbrekket.

De har imidlertid vært noenlunde vasse hjemme på Skagerak arena denne sesongen, med tallene 4-2-2. Kampen i Sogndal endte 0-0. Vertene må klare seg uten Fredrik Nordkvelle og Papa Pate Diouf, mens Fredrik Oldrup Jensen og Rafik Zekhnini er solgt siden forrige serierunde.

Gjestene starter høstsesongen på trygg grunn, men bare med to poengs margin. De fikk et massivt løft ved å signere Kjetil Wæhler og har rundt åtte gode kamper (minus 0-8-tap sammenlagt i to kamper mot Rosenborg) bak seg inn mot sommerferien.

Det er imidlertid hjemme på Fosshaugane de gjør jobben, for borte har de kun slått Molde med tallene 1-3-4. Nevnte Wæhler har slitt med skader den siste tiden, men er nå friskmeldt. Nwakali returnerer fra karantene, mens Kjemhus er ute for resten av sesongen.

Odd trenger virkelig en seier her og mot bortesvake Sogndal skal det være gode muligheter. H(U).



3. Sarpsborg 08 — Haugesund

Hjemmelaget må svare på Rosenborgs 4-1-seier over Kristiansund lørdag, for før sin hjemmekamp er de åtte poeng bak serielederen. Sarpingene avsluttet vårsesongen på best mulig vis med en sen borteseier over Brann i Bergen, etter fire rake kamper uten seier. De har hatt helt spillefri i sommerferien og stiller uthvilte til start.

Hjemme i Østfold har kun Rosenborg tatt tre poeng fra sarpingene, som har 5-3-1 på eget gress. Tilsvarende kamp i fjor endte imidlertid 0-1 i serieåpningen.

Både Andreas Albech og Anders Trondsen er suspenderte. Matti Lund Nilsen returnerer fra sin karantene, Joackim Jørgensen er tvilsom og Amin Asker er aktuell for en ny debut.

FKH har ikke hatt helt sommerferie, de var opptatte med å ryke ut for Lech Poznan i EL-kvalifiseringen. Men inn mot sommerferien var de Eliteseriens klare formlag, med 13 poeng på de siste fem kampene før avbrekket.

Det er imidlertid ganske stor forskjell på Haugesund borte og hjemme, selv om 3-1-4 ikke er katastrofale bortetall. Dagens kamp spilles på kunstgress, til forskjell fra hva gjestene bruker til vanlig.

Vegard Skjerve er suspendert, mens kapteinen Filip Kiss er solgt - et ufattelig stort savn i denne høstsesongen.

Sarpingene er knallsterke hjemme, er mer uthvilte og bør utnytte det mot et Haugesund-lag uten sin kanskje viktigste spiller de siste par sesongene. H.



4. Stabæk — Sandefjord Fotball

Det er ikke lett å vite hvor man har Stabæk denne sesongen, som etter en elendig formperiode slo tilbake med syv poeng på de siste tre kampene før ferien - og strengt tatt burde de rodd i land 2-0-ledelsen de hadde på Åråsen forrige kamp, også.

Dermed er det et medaljejagende Stabæk som tar fatt på høsten, med bare tre poeng opp til Molde på tredjeplass. Ustabile har de jommen vært hjemme på Nadderud også, hvor de har 4-2-3 så langt.

Hugo Vetlesen soner karantene for sine tre gule kort, mens Tortol Lumanza er friskmeldt.

Lagene møttes i Vestfold like før ferien, da vant Stabæk 2-1.

Gjestene gjorde jobben bedre enn forventet i vårsesongen og plukket 21 poeng på de første 17, et snitt som normalt holder til ny kontrakt. Likevel er KBK på kvalifiseringsplass kun tre poeng bak og det er ingen grunn til å hvile på laurbærene. De avsluttet vårsesongen perfekt, med en 3-0-seier over Tromsø.

2-1-6 er bortetallene deres, som betyr at de er klart best på eget gress. Victor Demba Bindia og Enric Valles returnerer fra suspensjon, Flamur Kastrati bør rekker kampen og nysigneringene van Berkel og Grossmüller skal være klare for sine debuter.

HU.



5. Tromsø — Molde

Den nye finske hovedtreneren Simo Valakari så sitt nye lag bli smadret 3-0 på Komplett Arena i siste kamp før ferien. Fire poeng skiller opp til kvalifiseringsplass og TIL tok ett poeng på de siste seks kampene før ferien, så her er det stor jobb i vente.

Rapportene er positive fra nordens Paris så langt, som de som regel er rett etter et trenerskifte. Optimismen er uansett fornyet. Hjemme på Alfheim har de vært tidvis horrible denne sesongen, med 1-4-2 så langt. Tilsvarende kamp i fjor endte 0-2.

Ulrik Yttergård Jensen er suspendert, mens Morten Gamst Pedersen returnerer fra sin karantene. Elhadji Samb er friskmeldt.

Ole Gunnar Solskjær skulle nok ønske at sommerferien aldri kom, for hans Molde-lag var virkelig i flytsonen før ferien. Selv om det ble bare 0-0 mot Godset forrige kamp, tok de elleve poeng på de siste fem og starter dermed høsten på medaljeplass.

Molde har vært tidvis svært gode på bortebane denne sesongen, med 3-3-3. Siden sist har Vegard Forren signert, uten at han er ventet å starte. Christopher Telo er mer aktuell fra start.

Tromsø må få en positiv effekt med ny trener og har absolutt poengsjanser mot Molde her. (H)UB.



6. Viking — Lillestrøm

De har sett fortapt ut hele vårsesongen, men i siste serierunde før pausen kom livlinen - Viking vant 2-0 borte over Odd og har dermed «bare» fem poeng opp til kvalifiseringsplass. Selvtillitene fra den seieren er uansett uhyre viktig og kan bli avgjørende denne høsten.

Siddisene hadde ufattelig mye stang ut i vårsesongen og håper naturligvis at de snur i høst. 2-2-4 er nedrykkstall verdig et nedrykkslag, men prestasjonene har vært langt bedre enn som så. Tilsvarende kamp i fjor endte 2-2.

Seks nye spillere har kommet inn portene på Viking stadion, fire av dem er ventet fra start i dag: Gregov, Jenkins, Torsteinbø og Høiland. Inntil videre er også Samuel Adegbenro beholdt.

Gjestene var et av Eliteseriens formlag inn mot sommerferien, selv om de måtte kjempe for 2-2 i siste kamp mot Stabæk. De ligger midt på tabellen før runden, men ned til kvalifiseringsplass er det bare fire poeng. Arne Erlandsens menn har vært vonde å slå på bortebane denne sesongen, 2-3-3 er tallene.

Formspilleren Aleksander Megalvis er dessverre ute med skade. På den lyse siden er Marius Amundsen tilbake fra karantene, Frode Kippe nærmer seg en retur og de har signert spissen Marco Tagbajumi fra Godset.

HU.



7. Bodø/Glimt — Arendal

Hjemmelaget kom seg hurtig over poengtapet mot Ranheim og tok en sterk borteseier over Mjøndalen sist helg, med 1-2. Frem til nettopp Ranheim-kampen var de perfekte hjemme, 7-1-0 er også en sterk hjemmestatistikk.

Gjestene fikk sitt første poeng under Mattias Andersson forrige bortekamp, med sterke 1-1 i Tromsdalen, men røk 0-1 hjemme for Åsane sist helg og står dermed med ett poeng på svenskens fem kamper ved roret. 1-3-4 er ikke en særlig hyggelig bortestatistikk å ta med seg til den suverene serielederen.

H.



8. Florø — Kongsvinger IL

Hjemmelaget har virkelig knekket OBOS-ligakoden og de nyopprykkede står nå med vanvittige seks trepoengere på rad, en form ingen er i nærheten av å matche. De scorer for moro skyld for tiden og har puttet åtte mål på de to kampene etter ferien.

Hjemme på vestlandet har de hatt sine problemer, men mest mot topplagene. 3-3-2 er likevel ikke en spesielt sterk hjemmestatistikk. Ingen suspensjoner plager vertene.

KIL så ut til å være på vei opp inn mot sommerferien, men har tapt de to kampene etter avbrekket, 2-1 borte for Start og 1-3 hjemme for Ull/Kisa. Dermed er det bare tre poeng ned til Fredrikstad på kvalifiseringsplass.

2-3-3 er ikke aller verst bortetall for gjestene, men naturgressunderlaget taler ikke til deres fordel i kveld.

Florø virker ustoppelige og KIL sliter igjen med formen: H.



9. Jerv — Fredrikstad

Vi tok feil av Jerv, som slo tilbake etter tapet i Strømmen med en meget solid borteseier over Levanger. Ti poeng på de siste fem kampene er meget solid fra Arne Sandstøs menn og med seier i dag vil de kunne legge nedrykksstriden et godt stykke bak seg.

Hjemme i Grimstad har de ikke imponert stort så langt, 2-4-2 er tallene.

FFK har ikke åpnet høstsesongen særlig solid, ett poeng fra kamper mot Florø (4-1-tap) og Strømmen (1-1) er ikke nok til å sikre fornyet livsgrunnlag.

De har vært skrekkelig dårlige på bortebane gjennom hele sesongen, 0-3-5 er tallene, og de spiller ikke vanligvis på dagens underlag, som er naturgress. Tilsvarende kamp i fjor endte med 1-0-tap.

Jerv er på vei opp og FFK er ikke på vei noe sted. H.



10. Strømmen — Levanger

Vertene har fått grei uttelling etter ferien, med seier over Jerv og ett poeng på Fredrikstad Stadion. De ligger utenfor playoffplassene kun på målforskjell og har alle muligheter på en topp seks-plassering.

Gråtrøyene er som regel klart best hjemme i Akershus, men denne sesongen har de «bare» 3-3-2. Tilsvarende kamp i fjor endte 2-1 og de har ganske så godt tak på Levanger de siste kampene (5-1-0).

Trønderne er i rett ut elendig form og har to poeng på de siste fem kampene, begge kampene etter sommerferien er tapt. Dermed har de havnet utenfor playoffplassene, men de ligger kun poenget bak dagens motstander.

Levanger har vært hakket vassere på reisefot denne sesongen, 3-3-2 er tallene deres på bortebane. Og siden uavgjort vil være et godt resultat for dem her, krysser vi HU.



11. Tromsdalen — Elverum

Tromsdalen ligger fortsatt innenfor topp seks før runden, men det gjør de ikke lenge med nåværende form - de har ett poeng på de siste tre og klarte bare 1-1 hjemme mot Arendal forrige hjemmekamp.

Hjemme har de stort sett vært til å stole på så langt denne sesongen, 5-2-2 er knallsterke tall. Og tapene har kommet mot de to topplagene Bodø/Glimt og Start.

Elverum er, som Tromsdalen, nyopprykket før denne sesongen, men har gjort det langt svakere enn sine motstykker i nord. Kun korte formperioder har avbrutt deres ganske så lange formdaler, og etter sommerferien har de null poeng på to kamper.

De liker seg ikke spesielt bra på reisefot og har 1-3-5 på bortebane så langt denne sesongen.

Her er det gode vinnersjanser for hjemmesterke TUIL. H.



12. Åsane — Ranheim

Mons Ivar Mjelde og Åsane har virkelig hevet seg etter sommerferien, med to seirer på to kamper, hjemme over Levanger og borte over Arendal. Dermed er nedrykksstriden begravet for øyeblikket, med åtte poeng ned og bare ett poeng opp til en playoffplassering.

Vertene er ubeseiret hjemme på sitt nylagte kunstgress denne sesongen, selv om hele fem av åtte kamper har endt uavgjort. Tilsvarende kamp i fjor endte 0-1 til Ranheim.

Trønderne tar tilbake andreplassen med seier i dag, men det er blitt en kjennsgjerning at de er soleklart best på eget gress i ligasammeng. 2-4-2 er deres relativt beskjedne bortetall så langt denne sesongen.

Formen er imidlertid med dem, fire poeng fra de to kampene etter ferien er solid gevinst. Men her tror vi de skal få kjempe hardt for poengene, med en stor U-fare. HU(B).

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Aalesund — Brann HUB

2. Odd — Sogndal H

3. Sarpsborg 08 — Haugesund H

4. Stabæk — Sandefjord Fotball HU

5. Tromsø — Molde UB

6. Viking — Lillestrøm HU

7. Bodø/Glimt — Arendal H

8. Florø — Kongsvinger IL H

9. Jerv — Fredrikstad H

10. Strømmen — Levanger HU

11. Tromsdalen — Elverum H

12. Åsane — Ranheim HU

Og 432-rekker:

1. Aalesund — Brann HUB

2. Odd — Sogndal HU

3. Sarpsborg 08 — Haugesund H

4. Stabæk — Sandefjord Fotball HU

5. Tromsø — Molde HUB

6. Viking — Lillestrøm HU

7. Bodø/Glimt — Arendal H

8. Florø — Kongsvinger IL H

9. Jerv — Fredrikstad H

10. Strømmen — Levanger HU

11. Tromsdalen — Elverum H

12. Åsane — Ranheim HUB