Knalltøff kamp for Ødegaard & co.

1. Liverpool — Southampton

Andre kamp i semifinalen av ligacupen, Southampton leder 1-0 fra det første oppgjøret. Det har begynt å rakne for Liverpool, som har to poeng på de siste tre ligkamper - i helgen tapte de hjemme for Swansea! - og var heldige som ikke tapte mer enn 1-0 i det første semifinaleoppgjøret.

Helgens hjemmetap for Swansea var det første nederlaget på Anfield denne sesongen, 7-2-1 er tallene i ligaen. Gode nyheter for Liverpool med Joel Matips godkjennelse til spill igjen, han kan være med fra start. Dermed er alle nøkkelspillere tilgjengelig igjen, foruten Afrikamesterskap-spillende Sadio Mané. Jordan Henderson har slitt med en liten føling, men er trolig med.

Saints hadde også en tøff periode bak seg, med fire ligatap på rappen, før de overbevisende slo Leicester 3-0 på hjemmebane i helgens ligakamp. De to siste bortekampene i ligaen er begge tapt og statistikken på reisefot er ikke bedre enn 2-3-6 for gjestene.

De har nå endelig solgt Jose Fonte til West Ham, han har vært ute av spill en stund. Dermed smerter det ekstra at stopperkollega Virgil van Dijk er tvilsom til dagens kamp - i så fall et enormt savn. Fra før er førstelagsspillere som Steven Davies, Sofiane Boufal og toppscorer (fortsatt!) Charlie Austin ute med skader.

Gjestene har ikke mye bruk for seieren her, men vi utelukker ikke at de kan forsvare seg til uavgjort på 432-rekkeren. Vi har likevel mest troen på Liverpool-seier og spiller det på langoddsen. H(U).



2. Hull City — Manchester United

Andre kamp i semifinalen av ligacupen, Manchester United leder 2-0 fra det første oppgjøret. Dermed er alt press på vertene, som under den nye manager Marco Silva har levert to godkjente prestasjoner i ligaen - 3-1-seier hjemme over Bournemouth og 2-0-tap borte for Chelsea. I tillegg kommer det nevnte 2-0-tapet for dagens motstander og seier over Swansea hjemme i FA Cupen.

Hjemmetallene totalt er 3-3-5, men Marco Silva har altså ledet sitt lag til to seirer på to forsøk hjemme.

Dessverre for vertene er Ryan Mason utilgjengelig i dagens kamp, han er den siste av nå nesten tosifret antall spillere som er ute med skade. På fraværslisten finner vi plant annet stopperparet Alex Bruce og Curtis Davies, Markus Henriksen og AFCON-spillende Mbokani og Elmohamady.

Manchester Uniteds lange rekke med kamper uten tap gikk nesten på en slutt mot Stoke lørdag, men Wayne Rooney utliknet i det 94. minutt og forlenget rekken til 17 kamper i alle turneringer. Det var også andre kamp på rad de kom tilbake helt på tampen og reddet et poeng.

Til helgen venter FA cup og United møter Championship-bunnlaget Wigan. Dermed er det god anledning til å satse på dagens oppgjør. Eric Bailly spiller Afrikamesterskapet og er eneste fravær. Bortetallene er sterke 6-3-2 i ligaen og tilsvarende oppgjør endte med 1-0-seier til Mourinhos menn i høst.

United har ingen grunn til å jage seier her og derfor stusser vi litt over at de er så enorm favoritt på både langodds og folkerekka (63% i skrivende stund). HUB.

3. Leeds United — Nottingham Forest

Vertene tok ledelsen borte mot Barnsley lørdag, men tre hurtige baklengsmål på hver side av pausen sørget for deres første tap på seks ligakamper. Disse seks ligakampene ga 16 poeng, så det er ingen grunn til panikk på Elland Road.

Gary Monk har fått skikk på dette Leeds-laget og spesielt hjemme ser de solide ut, med 9-2-3 så langt på eget gress. De siste fem hjemmekampene i ligaen er alle vunnet. To spillere sliter med skader, Charlie Taylor og Liam Cooper. Førstnevnte har spilt nesten alle kampene denne sesongen og blir sårt savnet. Ellers er angriperen Hadi Sacko tvilsom, men han ventes å rekke oppgjøret.

Det er komplett kaos hos skogvokterne, som riktig nok tok sin første seier på åtte kamper da elendige Bristol City ble slått i helgen. Det var den første kampen til den midlertidige manageren Gary Brazil, som fikk tillit etter Montanier ble sparket.

I tillegg har gjestene solgt kaptein Henri Lansbury til Aston Villa og det med bare fem poeng ned til nedrykksstriden. Bortelaget må nok bruke brorparten av vårsesongen på se seg bakover og ikke oppover på tabellen. 2-3-9 er en bortestatistikk som forklarer hvorfor de kjemper mot nedrykk denne sesongen. De siste fire bortekamper har gitt et poeng, dog mot knallsterk motstand.

Fryatt, Cohen og Traore sliter med skader. De har til sammen spilt under 20 kamper denne sesongen. I tillegg er de faste spillerne Kasami og Mills tvilsomme, sistnevnte mister sannsynligvis kampen.

Leeds bør ha gode vinnersjanser mot et kriserammet Nottingham Forest-lag som sliter stort på bortebane. H.

4. Celtic — St. Johnstone

Skotsk Premier League og spørsmålet er hvor lang tid vi skal bruke på denne sikre H-en. Celtic har for lengst avgjort ligaen og har 19 poeng og én kamp til gode på Rangers. Samtlige ni hjemmekamper i ligaen er vunnet med en samlet målforskjell på 26-4.

Backen Mikael Lustig og midtbanespiller Tom Rogic sliter med skader, svensken er bare regnet so mtvilsom.

Gjestene ligger midt på tabellen og har en grei form med ni poeng på de siste seks kamper, fire av dem tatt på reisefot. Faktisk er de best på reisefot denne sesongen og 4-4-2 er fullt godkjente tall. Den suspenderte forsvareren Richard Foster blir savnet.

Men Celtic er Celtic og ingen kan måle seg med dem. H.

5. Celta Vigo — Real Madrid

Andre kamp av kvartfinalen i den spanske cupen, Celta Vigo vant faktisk første oppgjør 2-1 i Madrid. Det fulgte de opp med bortetap for (hjemme)sterke Real Sociedad i helgen, etter å ha vunnet seks strake i alle turneringer.

Vertene ligger solid plassert på en åttendeplass i La Liga og 21 av 27 poeng er tatt på eget gress, med den sterke statistikken 7-0-3. Blant andre Barcelona har de slått hjemme så langt. Og Celta Vigo er ikke et lag som er kjent for å spille på resultat, det blir neppe parkering av buss fra 1. minutt her. Nå er så å si alle førstelagsspillere tilgjengelig, Beauvue og Blanco er ute.

Real Madrid imponerte ingen da de slo bortesvake Malaga 2-1 hjemme søndag og de har sluppet seg kraftig ned etter at de slo rekorden for antall kamper uten tap i Spania. De to siste ukene har de vært direkte svake. Og for å gjøre vondt verre, skadeproblemene begynner å tårne seg opp. Pepe, James Rodriguez og Gareth Bale har vært ute en stund, men nye på skadelisten er Carvajal, Marcelo og Luka Modric.

Hovedstadslaget tapte forrige bortekamp i ligaen, 2-1 for andreplasserte Sevilla, deres første bortetap for sesongen. Statistikken 5-2-1 er fullt godkjent.

Real Madrid er virkelig avhengige av seier her, men det blir på ingen måte en walk-over. H(U)B.

6. Barcelona — Real Sociedad

Andre kamp av kvartfinalen i den spanske cupen, Barcelona vant 1-0 på Anoeta og skal ha god kontroll på avansementet her. De har for alvor fått los på Real Madrid i ligaen og er nå kun to poeng bak, selv om det må nevnes at Madrid-laget har en kamp til gode.

Barcelona var seg selv da de slo Eibar 4-0 i helgens ligakamp og finspillet er igjen tilbake hos Luis Enrique & co. De kan vinne de neste ti kampene om de fortsetter slik. 5-3-1 er hjemmetallene i ligaen. Midtbanespillerne Busquets, Iniesta og Rafinha er ute med skader.

Gjestene slo tilbake etter cuptapet for Barcelona med en viktig 1-0-seier over Celta Vigo i helgens kamp. Søndag venter en bortekamp mot Real Madrid i ligaen og de har nok større fokus på den kampen, de har alle muligheter til å klare en Champions League-plassering denne sesongen.

Fire spillere savnes for gjestene, Martínez, González, Bergara og Agirretxke.

Bortetallene er godkjente 5-0-4 for gjestene. Men denne vinner Barcelona, selv om de på ingen måte er nødt til det. H.

7. Monaco — Nancy

Fransk ligacup, semifinale. Vertene er Frankrikes formlag nummer én og har vunnet de siste tre ligakamper med en samlet målforskjell på 10-2. Spesielt hjemme er de sterke og 9-1-1 er vanvittig solide tall.

Til helgen venter en tidlig seriefinale borte mot Paris Saint-Germain, kanskje sesongens viktigste kamp til nå. Derfor er det grunn til å vente en viss rotasjon når de likevel møter bortesvake Nancy.

For bortesvake er Nancy virkelig, 1-5-4 er svake tall i ligasammenheng. Selv om de ligger midt på tabellen, er det så jevnt at bare tre poeng skiller ned til rød sone for bortelaget. Derfor blir helgens hjemmekamp mot Bordeaux vel så viktig som PSG-kampen blir for Monaco.

Nancy er ellers i bra form i Ligue 1, med elleve poeng på de siste tre. Bare to av disse elleve er dog tatt på fremmed gress. H.

8. AZ Alkmaar — Heerenveen

Nederlandsk cup, kvartfinale, mellom to tabellnaboer i Eredivisie. Begge lag er hektet av tet-trioen og har åtte poeng opp til PSV på tredjeplass.

AZ er i grei form med syv poeng på de siste tre kamper, men de siste tre hjemmekampene i ligaen har bare gitt fire poeng. Dette har vært trenden denne sesongen, de klarer seg faktisk best på reisefot, og 3-5-1 er ikke spesielt imponerende hjemmetall i ligaen.

Kaptein og stopper Ron Vlaar mister kampen.

Heerenveen lå an til en knallsterk borteseier over PSV i helgen, men slapp inn to sene mål og tapte 4-3. Dermed har Thorsby, Ødegaard & co. tapt to bortekamper på rad i ligaen, noe som har forverret statistikken til 4-2-4 - som likevel er godkjent.

Den faste forsvareren van Aken er tvilsom, Schaar og Veerman er ute med skader.

Her frister det mest å gå etter vertene. HU.

9. Vitesse Arnhem — Feyenoord

Vertene kjemper også med de to lagene over på øvre halvdel av Eredivisie-tabellen og de har grei poengfangst med elleve fra de siste seks kamper. Syv av disse er tatt på eget gress og dette har forbedret hjemmestatistikken til 4-2-3 i ligaen.

Bortelaget topper nederlandsk eliteserie med fem poengs margin ned til Ajax og er i aldeles glitrende form, de siste fem seriekamper er alle vunnet for Giovanni van Bronckhorst og kompani. Bortestatistikken 7-1-1 er det få som kan måle seg med, de har også bare fem baklengsmål på disse ni bortekamper.

H(U)B.

10. KVC Westerlo — RSC Anderlecht

Belgisk eliteserie. Vertene ligger nest sist og har klatret opp fra jumboplassen takket være syv poeng på de siste tre kamper, hvorav de to siste er vunnet. De har tatt fire poeng fra de siste tre hjemmekamper og har tatt akkurat like mange poeng hjemme som borte - 2-3-5 er likevel ingen sterk hjemmestatistikken.

Anderlecht er virkelig på gli og står med fire ligaseirer på rad, i tillegg er de siste tre bortekampene vunnet med en samlet målforskjell på 8-3. Dette har forbedret statistikken til sterke 6-2-3.

Gjestene er det beste laget og er også i bra flyt på reisefot og generelt, vi gir dem tillit. B.

11. Sporting Lokeren — KAA Gent

Hjemmelaget ligger midt på tabellen og har cirka like langt opp til mesterskapsrunden som det er ned til nedrykk. Formen er også helt grei, med ni poeng fra de siste seks kamper, hvor fem av disse er tatt på eget gress. Vertenes hjemmestatistikk totalt er godkjente 4-3-3.

Hjemmelagets faste forsvarer Skulason er ute med skade. Ellers har angriperen Coelho forlatt klubben.

Gent slo tilbake etter tre rake tap med en viktig 1-0-seier over formsvake Charleroi forrige fredag. Men det var på hjemmebane, tallene på reisefot forteller en helt annen historie - 1-4-6 totalt er rett og slett elendige tall. De siste tre bortekamper har gitt ett poeng.

To faste spillere i Coulibaly (Afrikamesterskapet) og midtbanespilelr Neto savnes her. I tillegg er N'Dongola og Schoofs ute med skader, sistnevnte med en viss sjanse til å rekke kampen.

Gjestene er såpass bortesvake at vi ikke gir dem tillit. HU.

12. AS Eupen — Standard Liege

Eupen ligger på en 13. plass av 16 totalt, med ligaens nest svakeste poengfangst de siste seks kamper - fire. Har totalt sett en helt grei statistikk på eget gress med 3-4-4, men har bare ett poeng fra de siste tre på hjemmebane.

Gjestene er heller ikke i knallform og har fire kamper på rad uten seier, hvorav den siste endte med 0-3-tap hjemme for Club Brügge. De er normalt klart best hjemme, 1-5-4 er ikke bortetall som skremmer mange. To poeng på de siste tre på reisefot er en ørliten forbedring av denne sørgelige statistikken. HU.

