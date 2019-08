Krasnodar får knalltøff Champions League-debut

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram domineres av kampene fra Champions League-kvalifiseringen. Det spilles fem kamper i Champions League-kvaliken for menn, og det er syv kamper fra Champions League-kvaliken for kvinner. Ellers spiller det to cupkamper for kvinner her hjemme. Avaldsnes møter Klepp, og Vålerenga drar til Sunnmøre for å møte Fortun Ålesund.

FK Krasnodar – FC Porto 2,75 – 3,00 – 2,30 B (spillestopp kl. 1855)

Porto tok seg til kvartfinalen i Champions League sist sesong, men denne sesongen har de en knalltøff jobb bare å ta seg til gruppespillet.

Porto havnet på andreplass i den portugisiske ligaen, og dermed må de spille kvalifisering for å skaffe seg en plass i det svært lønnsomme gruppespillet. Det første hindret på veien er russiske Krasnodar. De er debutanter i Champions League.

Den russiske ligaen er allerede i gang, og Krasnodar, som tidligere hadde norske Stefan Strandberg i spillerstallen, har tatt syv poeng på de fire første kampene. I forrige serierunde imponerte de med å spille 1–1 borte mot Zenit. De har likevel grunn til å være bekymret for hvordan de har fremstått defensivt. Laget har sluppet inn mål i tre av de fire første kampene, og onsdag skal de bryne seg på Moussa Marega og Vincent Aboubakar.

Krasnodar stiller sannsynligvis med denne startelleveren: Safonov – Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez – Olsson, Kambolov, Vilhena – Wanderson, Ari, Cabella.

Porto har solid erfaring fra spill i Europa, og Champions League-vinnerne fra 2004 har tatt seg til åttendedelsfinalen i Champions League de tre siste sesongene.

Med 109 seire på 33 sesonger i Europa-toppen er gjestene fra Portugal i Champions League-eliten, men gamle bravader vil ikke hjelpe dem inn i gruppespillet. De har også slitt litt på bortebane i turneringen. De har nemlig kun vunnet to av de siste åtte bortekampene, mn de vant sist de spilte i Russland. De slo Lokomotiv Moskva 3–1 sist sesong.

Porto har massevis av slagkraft offensivt, men det er litt tynt bakover. Eder Militao og Felipe har begge forlatt Porto i løpet av sommeren for over 650 millioner kroner. Begge forsvarsspillerne har havnet i Madrid. Forsvarsspilleren Maxi Pereira har også forsvunnet, og dermed stiller portugiserne med en helt ny backlinje i Russland.

Porto vil antakeligvis starte med disse elleve: Marchesin – Manafa, Pepe, Marcano, Telles – Corona, Danilo Perreria, Oliveira, Nakajima – Marega, Ze Luis.

Krasnodar er ingen pushover, men jeg synes angrepet til Porto virker fryktinngytende. Nakajima, Marenga og Ze Luis er en spennende gjeng. Jeg tror at portugiserne er så sterke offensivt at de klarer å skjule de defensive svakhetene sine. Porto tar første skrittet på veien mot et nytt gruppespill. Oddsen på Porto-seier er 2,30. Det er spillbart.

