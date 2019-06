Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Oddssingel Eliteserien: Kristiansund er langtfra sjanseløse på Lerkendal

Oddssingel fotball-VM: Italia skal sende europamesteren ut av EM

Oddssingel fotball-VM: Sverige skal gi Tyskland kamp

V75 Momarken: Herlig V75-omgang med to bankere

V5/V5 Øvrevoll: Superkveld på Øvrevoll

V5 Århus galopp: Banker allerede i V5-1

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Afrikamesterskapet: 12 spillere du må opp for i Afrikamesterskapet

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. De to siste kvartfinalene i fotball-VM skal avgjøres og i Eliteserien tar Rosenborg imot Kristiansund hjemme på Lerkendal. Det er kamp i OBOS-ligaen og det er en rekke kamper i både PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen. Allsvenskan er også i gang igjen og det er tre kamper i denne lørdag. Ellers er det også flere kamper i Afrikamesterskapet og det er kvartfinale mellom Uruguay og Peru i Copa America.

NB! Lørdag er det Lotto med ca 14 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!

Rosenborg - Kristiansund HUB pause - U - 2,10 (spillestopp kl 17.55)

Etter tre strake seire i Eliteserien, var det ting som kunne tyde på at Rosenborg var i ferd med å finne seg selv. Men dengang ei. Sist søndag ble det 0-1 tap borte for Tromsø og onsdag kveld røk laget ut av cupen etter 1-1, ekstraomganger og påfølgende straffesparkkonkurranse hjemme på Lerkendal. Det har gjort at diskusjonen rundt Eirik Hornelands trenerframtid igjen er bragt på bane. Ligger helt nede på 9. plass på tabellen og har ti poeng opp til serieleder Molde. Kun ett tap på seks hjemmekamper, men Rosenborg har vel fortsatt tilgode å gjøre en skikkelig god hjemmekamp. Anders Konradsen er klar igjen etter karantene, mens Pål Andre Hellane soner karantene for utvisningen mot Aalesund.

Normalt hjemmesterke Kristiansund røk 0-1 hjemme mot Stabæk forrige søndag og røk også ut av cupen onsdag etter ekstraomganger hjemme mot Odd (1-2). Ligger uansett på en flott 6. plass på tabellen med sine 18 poeng. Tapte sesongens tre første bortekamper, men er ubeseiret på de fire siste (2-2-0). Flamur Kastrati er fortsatt ute, trolig også Andreas Hopmark.

2-2 i tilsvarende seriemøte på Lerkendal forrige sesong. Det kladder for Rosenborg for tiden og Kristiansund kommer til gi laget en figth om seieren. Norsk Tipping har gledelig nok singelspill på pausespill i denne. Uavgjort etter de første 45 minuttene til 2,10 i odds ser ut som et bra spill og blir vårt utvalgte spilleobjekt.