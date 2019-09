Laget til Alex Ferguson's sønn har funnet formen

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er sjelden en privatlandskamp for kvinner er høydepunktet på langoddsprogrammet, men tirsdag spiller Norge mot England på Brann stadion. Det er en godbit. Da skal de norske jentene prøve å revansjere 0-3-tapet fra VM. Ellers domineres oddsprogrammet av kamper fra England. Det spilles full serierunde i National League, og i tillegg er det 14 kamper fra FL Trophy-turneringen. På ishockeyfronten er det fem kamper fra første serierunden i KHL.

Northampton – Peterborough B 1,75 (spillestopp kl 20.40)

Tirsdag er EFL Trophy-turneringen tilbake, og den har en ny tittelsponsor, the Leasing.com Trophy.

Peterborough kan ta sin fjerde seier på rad tirsdag. Da møter The Posh lokalrivalene Northampton i første gruppespillkampen i EFL Trophy-turneringen.

Arsenal U21 og Cambridge United er de to andre lagene i gruppen. Northampton har allerede spilt ´rn kamp. De slo Arsenal-rekruttene på straffespark etter at det sto 1–1 etter ordinær spilletid.

Northampton slo Plymouth Argyle 3–1 i helgen i League Two, og de vil antakeligvis gi en del nye spillere sjansen fra start i denne matchen. Billy Waters kan være i startelleveren. Han kom inn mot the Pilgrims, mens Vadaine Oliver, Scott Pollock og Harry Smith er andre spillere som banker på døren til førsteelleveren.

Northampton, som ligger nede på 17.-plass i League Two, har en vanskelig oppgave tirsdag. De møter nemlig et Peterborough-lag som har funnet formen de siste ukene.

Etter å ha tapt de to første kampene denne sesongen, har The Posh nå fire kamper på rad uten tap. De har vunnet de tre siste.

Manager i Peterborough er sønnen til Manchester United sin legendariske manager Alex Ferguson, Darren Ferguson. Han startet trenerkarrieren i Peterborough i 2007. Han har også vært innom Preston North End og Doncaster, før han kom tilbake for en tredje periode hos The Posh i januar 2019. Da tok han over etter Steve Evans som fikk sparken. Nå har Ferguson skrevet under en avtae som binder ham til klubben fra til juni 2022.

Darren Ferguson er manager i Peterborough for tredje gang i managerkarrieren.

The Posh-manageren har bekreftet at han vil gjøre en rekke endringer på laget før matchen mot the Cobblers. Han vil gi flere spillere som ennå ikke har spilt seg til fast plass hos League One-aget sjansen fra start.

Nathan Thompson kan starte sin første kamp for klubben på høyrebacken, også Harrison Burrows, Joe Ward, Siriki Dembele, Serhat Tasdemir og Idris Kanu ligger an til å starte. Dan Butler starter også siden Frazer Blake-Tracy er ute med skade.

Darren Ferguson har uttalt at det er et lokaloppgjør, og at det derfor er en kamp de virkelig vil vinne. Jeg tror på ham. Peterborough skal ha en bra nok stall til at de stiller med et slagkraftig mannskap her. Oddsen på borteseier er 1,75. Det funker i en dobbel.

Grimsby – Scunthorpe H 2,10 (spillestopp kl 20.40)

Grimsby Town har fått en sterk start på League Two-sesongen. The Mariners ligger på fjerdeplass etter seks serierunder.

De har tre seire, to uavgjorte g ett tap så langt. I helgens serierunde slo de Walsall 3–1. Elliot Whitehouse kom på scoringslisten og James Hanson scoret de to andre målene. Hanson har vært effektiv denne sesongen. Han har scoret fem mål på seks kamper.

Grimsby er i strålende form på hjemmebane, hvor de er ubeseiret i de fem siste kampene.

Hjemme på Blundell Park har laget tre seire og to uavgjorte. I forrige hjemmekamp feide de over Port Vale og vant 5–2.

EFL Trophy-turneringen er en mulighet for managerne til å eksperimentere med lagrene sine, og Michael Jolley kan komme til å hvile flere spillere og slippe til unge spillere og benkeslitere.

Max Wright og Charles Vernam vil trolig få starte tirsdagens kamp, mens James Hanson vil sannsynligvis beholde plassen sin foran for å gi laget litt punsh i angrepet. Det ligger også an ti at Sam Russell debutere i mål, mens Luke Waterfall antakeligvis spiller midtstopper.

Etter å ha rykket ned etter forrige sesong, har Scunthorpe hatt en vanskelig tid i League Two. De

Paul Hurst har ikke fått det til som manager i klubben. The Iron har ennå ikke vunnet en eneste kamp under Hurst som ble ansatt i sommer. De har tapt fem av de seks første kampene i League Two, og jeg blir overrasket om de prioriterer denne cupen.

Scunthorpe-spissen har slitt med å komme på scoringslisten denne sesongen. I øyeblikket er midtstopperen Rory Mcardle toppscorer. Han har satt inn tre må så langt.

Hurst vil trolig gjøre flere endringer på laget til tirsdagens kamp. Angriperen Kevin Van Venn vil sannsynligvis starte på topp. Jamie Proctor kan også komme til å få sin debut for kubben i kveld.

Paul Hurst er desperat etter å beholde jobben sin, og han vi heller bli vurdert for resultatene i ligaen enn i en cup som av de fleste ikke bryr seg om.

Scunthorpe er i elendig form. De har tapt ni av de ti siste kampene, og på bortebane har de tapt ti av de elleve siste. Scunthorpe sliter tungt nå, mens Grimsby viser glimrende form.

Å gå for Grimsby-seier gir bra betalt. De har vunnet fire av de siste seks hjemmekampene, og jeg tror de vinner denne også. 2,10 i odds er ok. Iallfall i en dobbel sammen med Peterborough.

Tirsdagens dobbelttips er Peterborough + Grimsby. Denne kombinasjonen gir flotte 3,68 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

