Lang kveld i Paris

Det er faktisk ingen norske kamper på mandagens langoddsprogram, men det betyr ikke at det er interessante objekter. Det spilles to åttedelsfinaler i fotball-VM for kvinner, det spilles to kamper i U21-EM, det spilles tre kamper i Afrikamesterskapet og det et spilles to kamper i Copa America natt til tirsdag. I tillegg er det også to kamper i Gold Cup natt til tirsdag. I Superettan i Sverige spilles det også to kamper.

Sverige - Canada U 2,80 (spillestopp kl 20.55)

Åttedelsfinale i VM og vinneren her møter Tyskland i kvartfinalen. Det er spilt fire av åttedelsfinaler sålangt. Tyskland og England har vunnet sine kamper 3-0 mot hvv Nigeria og Kamerun og begge var da også store favoritter på forhånd. Norge mot Australia gikk som kjent til ekstraomganger og straffespark, mens det også ble ekstraomganger i søndagens kamp mellom Frankrike og Brasil (Frankrike vant 2-1.)

Sverige hadde som kjent en overkommelig gruppe med Chile, Thailand og USA. Vant som venter kampene mot Chile og Thailand og hang bra med mott USA i den siste gruppespillkampen. Til den kampen hadde landslagssjef Peter Gerhardsson gjort sju endringer, i kveld sender han nok ut sitt sterkeste lag med kaptein Caroline Seger og Kosovare Asslani i spissen.

Canada tok seg også greit videre etter 1-0 seier mot Kamerun og 2-0 seier mot New Zealand, så tapte det 1-2 mot Nederland i den siste gruppespillkampen. Det er defensivt Canada har sin største styrke, men per nå er de ingen favoritt til å ta seg til finale. Spissen Christine Sinclair er den store stjernen, men hun har kun scoret ett av de fire målene Canada har gjort. Det målet var utligningsmålet til 1-1 mot Nederland.

To av fire kamper i åttedelsfinalene har altså gått til forlengning hittil, og dette må være en svært het kandidat. Kampen spilles på Parc Des Princes i Paris. Uavgjort etter ordinær tid betales med 2,80 og blir vårt soleklare valg.