Leeds banker Stoke for andre gang på fire dager

Tirsdagens soleklare høydepunkt på langoddsprogrammet er Rosenborgs returmøte mot Dinamo Zagreb hjemme på Lerkendal. I tillegg spilles to andre returkamper i Champions League. I England spilles det ligacup andre runde og det er flere Premier League-lag som skal i aksjon. Det spilles en kamp i franske Ligue 1 og en kamp i Superettan. Forøvrig er det en hel bråte med kamper i US Open i tennis.

Leeds United – Stoke handikap fulltid 0-1- H 2,25 (spillestopp kl. 2040)

Engelsk, ligacup, 2. runde. Leeds gikk til topps på Championship-tabellen etter lørdagens 3-0-seier borte mot Stoke.

Tirsdag møtes lagene igjen. Denne gangen i ligacupen.

Leeds viser kjempeform, og de tar imot et Stoke-lag som minst av alt trenger en cupkamp akkurat nå. De hadde helt sikkert hatt større nytt av å finne ut av problemene sine på treningsfeltet.

Leeds er det store formlaget i Championship, og jeg er sikker på at de vil forsøke å unngå en tidlig cupexit denne sesongen. Marcelo Bielsa gjorde store endringer på laget før 1. rundekampen mot Salford, men Yorkshire-laget har en bred spillertropp. Derfor tror jeg ikke at laget blir vesentlig svekket om Biesa bestemmer seg for å rotere på mannskapet sitt.

Jeg tror Leeds går for seier hjemme på Elland Road. Dette er også en mulighet for vertene ta enda en seier mot et av lagene som var forventet å henge med i toppen av Championship.

Stoke-forsvaret har så langt lekket som en sil. De har gitt vekk flere mål til motstanderne, og Jack Butland har hatt en forferdelig start på sesongen mellom stengene. The Potters har sluppet inn to mål i fem av sine seks siste kamper. Det er kun i ligacupseieren mot Wigan de har klart å holde tett bakover.

Før tirsdagens ligacupkamp har Leeds scoret to mål i seks av de åtte siste hjemmekampene denne sesongen. De har også scoret to mål eller mer i fem av de siste syv matchene. Totalt har de scoret 17 mål.

Leeds er i strålende form før ligacupkampen mot Stoke. Den gamle storheten fra Yorkshire har tatt 13 av 15 mulige poeng hittil.

Marcelo Bielsas lag har mange bra offensive spillere, og jeg tror det kan bli en målrik kamp på Elland Road tirsdag. Leeds stilte med et sterkt lag i forrige runden mot Salford, og jeg venter at de kommer til et bra lag til denne kampen også, særlig siden den spilles på hjemmebane.

Stoke har trøbbel defensivt, og jeg tror ikke de har klart å rette på de problemene siden lørdag. Jeg tror Leeds vinner denne matchen med to mål eller mer. Det gir 2,25 i odds. Denne brukes i en dobbel sammen med

Bristol Rovers – Brighton B 1,65

Engelsk, ligacup, 2. runde. League One-laget Bristol Rovers møter Brighton hjemme på Memorial Stadium tirsdag. Rovers har vist bra hjemmeform. De står med 2-1-0 og 5–1 i målforskjell på tre kamper. Spørsmålet er om de har kapasitet til å ta en Premier League-skalp tirsdag.

Jeg tror ikke det.

Bristol Rovers har spilt fire av fem kamper denne sesongen foran egne fans. Det har vært en fordel for dem.

I første runden i ligacupen slo de ut Cheltenham. Også den kampen ble spilt i Bristol, og de vant 3–0. De har dermed holdt tett bakover i tre av fire hjemmematcher så langt.

Brighton må passe seg. Bristol Rovers har vunnet de fire siste hjemmekampene i ligacupen, men sist gang The Pirates møtte et Premier League-lag var tilbake i 2007. Den gangen tapte de 1–2 mot West Ham.

Brighton starter Premier League-sesongen med å knuse Watford 3–0 på Vicarage Road, men de har ikke klart å følge opp den prestasjonen i de to siste kampene. The Seagulls har bare tatt ett poeng på de to siste kampene.

Dette kan være en litt vanskelig bortekamp for Brighton som røk ut av ligacupen i andre runden sist sesong, men den gangen tapte de 0–1 mot Southampton.

Brighton har svingt i prestasjonene på bortebane i ligacupen. På de ni siste bortekampene i denne turneringen står de med 4-0-5.

Jeg tenker at dette kan bli en ganske jevn kamp, særlig siden Brighton kommer til å spare noen spillere.

Jeg tror Brightons nye manager Graham Potter trenger en opptur her, og Brighton skal være gode nok til å ta en knapp seier og komme seg videre her. Oddsen på Premier League-laget er 1,65. Det funker i en dobbel.

Tirsdagens dobbelttips fra ligacupen er Brighton + Leeds-seier med to mål eller mer. Det scenarioet gir flotte 3,71 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

