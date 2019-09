Leeds-dødarene nekter å tape på bortebane

Det er sjelden en privatlandskamp for kvinner er høydepunktet på langoddsprogrammet, men tirsdag spiller Norge mot England på Brann stadion. Det er en godbit. Da skal de norske jentene prøve å revansjere 0-3-tapet fra VM. Ellers domineres oddsprogrammet av kamper fra England. Det spilles full serierunde i National League, og i tillegg er det 14 kamper fra FL Trophy-turneringen. På ishockeyfronten er det fem kamper fra første serierunden i KHL.

Yeovil Town - Sutton United U 3,10 (spillestopp kl 20.40)

Tabellnaboer. Disse lagene ligger på henholdsvis 12. - og 13.-plass i National League før tirsdagens serierunde. Yeovil rykket ned fra League Two sist sesong, og har ambisjoner om å rykke opp igjen til Fotball League ASAP. Men Yeovil har ikke akkurat fått en flying start på i National League. De står med tre seire, én uavgjort og fire tap etter de åtte første serierundene.

Etter tre tap på rad, vant Neale Marmon sine menn 3-1 hjemme mot Notts County i helgen. De har tatt syv av tolv mulige poeng foran egne fans, mens de kun har tatt tre poeng på bortebane.

Heldigvis for Yeovil skal de spille på hjemmebane igjen tirsdag.

Mens Yeovil har vært best på hjemmebane, så har Sutton vært best på bortebane.

Paul Doswell sine karer er ubeseiret på bortebane denne sesongen. De står med to seire og to uavgjorte. Laget fra det sørvestlige London har scoret seks mål og kun sluppet inn tre når de har vært i aksjon borte fra Knights Community Stadium.

Sutton United fikk sine «15 minutes of fame» etter at de slo ut Leeds (1-0) i den fjerde runden i FA-cupen i 2017. De røk ut i den femte runden etter å ha tapt 0-2 hjemme mot Arsenal. Sutton ble dermed det niende non-League-laget til å nå femte runden i FA-cupen siden 1945.

Sutton spilte playoff samme sesongen, men det ble ikke opprykk. Sist sesong var en nedtur. Da endte de på tiendeplass, ni poeng bak en playoffplass.

At Sutton har scoret seks ganger på fire bortekamper, og at de har scoret minst ett mål i alle de fire gjør at jeg tror de kan lage problemer for et Yeovil-lag som har sluppet inn fire mål på de tre siste hjemmekampene sine.

Samtidig er det verdt å gjøre oppmerksom på at vertene har scoret i alle hjemmekampene sine på Huish Park denne sesongen. Det gjør at jeg tror på en åpen kamp tirsdag kveld.

Yeovil har scoret plenty med mål. De har ni scoringer på de fem siste kampene. Problemet er bare at vertene har slitt defensivt. De har sluppet inn mål i alle de fem kampene, og de står med åtte baklengsmål totalt.

Sutton har kun gått målløse av banen én gang denne sesongen, og de har scoret i alle fire bortekampene. Dersom man ser på statistikken er det ikke usannsynlig at det kommer scoringer begge veier i tirsdag kveld.

Etter en bra start på sesongen peker formkurven nedover for Sutton. Jeg tror denne matchen blir jevnspilt. Uavgjort virker som et sannsynlig utfall. Oddsen viser 3,10.

