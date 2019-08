Leeds-reservene er gode nok

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddssingel CL: Rosenborg på vei mot sensasjonell Champions League-plass

Målscorerspill CL: Søderlund i hysterisk scoringsform

Oddssingel CL: FCK og Solbakken løser oppgaven på hjemmebane

V75 Bjerke: Herlig jackpotkveld med hele 1 174 293 ekstra i sjuerpotten

Lykkespill: Denne uken kan du vinne 882 millioner hos Norsk Tipping

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Det er et usedvanlig innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Ti returopgjør i den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League spilles i kveld og det skal avgjøres hvilke lag som tar seg til playoff. I tillegg skal det spilles 33 kamper i første runde av ligacupen og en rekke lag fra Championship skal i sving. Så er det også fransk ligacup og en god del seriekamper i National League i England.

NB! Onsdag er det ca 100 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!



Salford – Leeds - B 1,50 (spillestopp kl 20.40)

Leeds spilte sin andre kamp i Championship denne helgen. Etter å ha tatt en meget sterk 3-1-seier på bortebane mot Bristol City i serieåpningen, skuffet Yorkshire-laget i sin første kamp hjemme på Elland Road.

Marcelo Bielsa sine menn klarte bare 1–1 mot Nottingham Forest, selv om de dominerte kampen spillemessig.

Tirsdag kveld skal Leeds møte det nyopprykkede League Two-laget Salford i ligacupen.

Salford eies av de tidligere Manchester United-spillerne Phil Neville, Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs og David Beckham. De eier klubben sammen med forretningsmannen Peter Lim fra Singapore.

Det nyopprykkede League Two-laget vant 2–0 i serieåpningen mot Stevenage, men de tapte 0–3 borte mot Crawley i helgen. Tirsdag er de tilbake på Peninsula Stadium som er Salford sin hjemmebane. Å spille hjemme gir dem selvsagt en fordel, men det blir likevel tøft mot Leeds.

Sjekk flere spill fra den engelske ligacupen her

Bielsa røpte under mandagens pressekonferanse at spillerne som satt på benken mot Nottingham Forest skal spille mot Salford, i tillegg vil han ta med seg en del unggutter på benken.

Luke Ayling og Tyler Roberts er på skadelisten hos Leeds, men mye tyder på at Ben White og Adam Forshaw er de eneste spillerne fra lørdagens lagoppstilling som starter tirsdagens match.

Sommersigneringen Illan Meslier vi trolig starte i mål i stedet for Kiko Casilla. I forsvaret ligger det an til at Gaetano Berardi ta over plassen til kaptein Liam Cooper. Den unge forsvarsspilleren Ben White har imponert i de to første kampene, og han vil sannsynligvis starte kampen i kveld.

Robbe Gotts kan få muligheten på høyrebacken hvis Bielsa hviler Stuart Dallas. Ezgjan Alioski, som spilte de fleste kampene sist sesong, går trolig inn for Barry Douglas.

Adam Forshaw har spilt bra offensivt så langt denne sesongen, men han kan komme ti å innta ankerrollen på midten i tirsdagens match.

Kalvin Phillips er en av de viktigste spillerne hos Leeds, og han vil antakeligvis bli spart. Jamie Shackleton får muligheten til å vise seg frem. Han imponerte sist sesong på midtbanen. Mateusz Bogusz vil spile sammen med ham sentralt på midten. Polakken vil sannsynligvis få den offensive rollen på midten.

Helder Costa går antakeligvis inn på høyre fanken. Jack Clarke har ikke spilt ett minutt så langt. Det er litt overraskende. Han går trolig inn på venstrekanten i denne kampen. På topp vil innlånte Eddie Nketiah starte. Da vil Bamford få hvile.

Leeds var veldig god på bortebane i seriepremieren. I den kampen viste Pablo Hernandez og Patrick Bamford hvilke kvalitetsspillere de er, men de starter neppe tirsdagens kamp.

Leeds har en bred og bra tropp, og de skal være i stand ti å slå Salford, selv om de starter med et nesten helt nytt lag i tirsdagens kamp. 1,50 i odds er ok i en dobbel.

AFC Wimbledon - Milton Keynes Dons B 2,40 (spillestopp kl 20.40)

Rent League One-oppgjør i ligacupen. MK Dons møter AFC Wimbledon på Cherry Red Records Stadium.

The Dons tar ligacupen på alvor, og de har vunnet de ni siste kampene i første runden av denne turneringen. De jakter sin tiende førsterunde triumf i Sørvest-London tirsdag.

Paul Tisdale og hans menn startet 2019-2020-sesongen med 1-0-seier mot Shrewsbury Town.

AFC Wimbledon på sin side har fortsatt til gode å vinne denne sesongen. De har starter eague One-sesongen med to strake tap.

Laget, som på dramatisk vis sikret plassen i siste serieomgangen forrige sesong, var seks minutter unna å holde Rotherham United til uavgjort i åpningskampen sin. De ga også fra seg ledelsen mot Fleetwood Town forrige lørdag.

Det positive for AFC Wimbledon er at spissene iallfall har scoret. Joe Piggott scoret mot Rotherham, mens Kwesi Appiah satte ballen i nettet mot Fleetwood.

I ligacupen har de imidlertid ikke hatt særlig suksess. De slo Portsmouth i den første runden forrige sesong, men de tapte de syv førsterundekampene før den.

Sjekk flere spill fra den engelske ligacupen her

Jeg tror MK Dons går videre. 2,40 i odds er greit betalt. Denne brukes i en dobbel sammen med Leeds.

Tirsdagens andre dobbelttips er Leeds + MK Dons. Denne kombinasjonen gir fine 3,60 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!