Legendene fra Tottenham og Liverpool som lagde TV-show sammen

Skotten Ian St.John ble hentet til Liverpool fra Motherwell i 1961 for rekordsummen 37 500 pund. Han ble sentral i oppbygningen av det som ble Liverpools storlag under Bill Shankly, og var i Liverpool fram til 1971.

Jimmy Greaves (Tottenham) sniker seg mellom Ron Yeats og Tommy Smith (Liverpool).

Jimmy Greaves, som var engelsk, startet sin karriere i Chelsea i 1955, men ble Tottenham-spiller etter en veldig kort periode i Milan. Greaves spilte for Tottenham fra 1961 til 1970.

Greaves spilte i den perioden 16 kamper for Tottenham mot Liverpool, og laget 11 mål. St. John var ikke en like hyppig målscorer, men lagde likevel 3 mål mot Tottenham de samme årene.

Etter at begge la fotballstøvlene på hylla begynte Ian St John og Jimmy Greaves etter hvert begge i TV, og det som først var et innslag i en sportsrevy ble til et eget program: Saint and Greavsie.

Showet ble sendt fra 1985 til 1992 på ITV, og var meget populært. Såpass stort var showet at de i 1993 ble sendt til USA for å gjøre trekningen i cupen. Med en spesiell gjest. Se bare klippet under:

For å prøve å finne et klipp som er noenlunde nøytralt for begge parter har vi funnet dette under fra 1989. Der diskuteres det tittelsjansene til ett lag som verken Tottenham-fansen eller Liverpool-fansen ønsket seriemesterskapet til.

Ian St John er i dag 80 år gammel, mens Jimmy Greaves er 79. Selv om de ble gode venner under TV-showet er det lite sannsynlig at de holder med samme lag på lørdag 1.juni.