Leicester spaserer ikke til tre poeng

Lørdagens oddsprogram byr blant annet på seks kamper fra Premier League. I Championship er det full runde og det spilles også drøssevis med kamper i FA-cupen. Det er ellers flere interessante kamper i de andre store europeiske ligaene, hvor blant annet Borussia Dortmund møter Bayern München og Napoli er i aksjon mot Genoa. Her hjemme spiller Fredrikstad opprykkskvalik mot KFUM hjemme i plankebyen.

Leicester - Burnley pause/fulltid dobbel U/H - 3,75 (spillestopp kl 15.55)





Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabhas sitt tragiske dødsfall i helikopterstyrten etter hjemmekampen mot West Ham for 14 dager siden, hemmet åpenbart ikke den sportslige utgaven av Leicester som vant 1-0 i den kinkige bortekampen mot Cardiff sist lørdag. Leicester har dog levert en variabel sesongstart og står med 5-1-5 på sine elleve første seriekamper. Det gir totalt 16 poeng og 10. plass på tabellen før helgens serierunde. 2-1-2 hjemme på King Power stadium. Viktige Harry Maguire og James Maddison måtte begge ut med skader mot Cardiff sist lørdag og blir ikke klare til lørdagens kamp.

Burnley endte på en sensasjonelt sterk 7. plass forrige sesong, men det ser blytungt ut å gjenta den bedriften denne sesongen. Sju av de elleve første seriekampene er tapt og kun to er vunnet. Burnley har ikke mer enn åtte poeng hittil, men har likevel fem lag bak seg på tabellen. Etter oppsiktsvekkende sterke 7-7-5 på bortebane forrige sesong, er tilbake i vanlig gjenge igjen denne sesongen og står med 1-1-4 på sine seks spilte bortekamper. Jack Cork og Phil Bardsley mistet begge kampen mot West Ham sist lørdag, men er tilbake her. James Tarkowski er usikker.

1,45 på ren hjemmeseier synes fryktelig labert. Leicester har vunnet to hjemmekamper denne sesongen og i seierskampen mot Huddersfield (vant 3-1) stod det 1-1 til pause. Burnley har tapt fire av seks bortekamper denne sesongen. Det stod 0-0 til pause mot Wolverhampton 16. september, og endte med 0-1 tap. Mot West Ham sist lørdag stod det også uavgjort til pause (1-1), men Burnley endte opp med 2-4 tap. Pause/fulltid dobbelen U/H betales med flotte 3,75 i odds og er et klart mer spennende alternativ enn sørgelige 1,45 for ren hjemmeseier.

