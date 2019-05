Leipzig kan skrelle i cupfinalen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Dagens høydepunkt her hjemme er oppgjøret mellom Vålerenga og Lillestrøm. I Spania spilles det en svært fin fotballkamp klokken 21:00. Det er Copa Del Rey-finalen, altså cupfinalen, mellom Barcelona og Valencia. Vi kommer naturligvis med tips til begge disse kampene. I Obos-ligaen spilles det to oppgjør denne lørdagen. Mens det og er ball fra Serie A, Allsvenskan og Superligaen. Til tross for fraværet av Premier League er det masse å glede seg over!

RB Leipzig – Bayern München 4,95 – 3,85 – 1,48 H (spillestopp kl. 1955)

Tysk cup, DFB Pokal-finale. Spilles på Olympiastadion i Berlin. Snart går storlagene på ferie, men først skal det deles ut et par titler. I Tyskland er det cupfinale lørdag.

Det har vært en god sesong for Leipzig og Bayern. Leipzig skaffet seg en plass i Champions League etter å ha tatt tredjeplassen i Bundesliga denne sesongen, mens Bayern tok sin syvende ligatittel på rad i 1. Bundesliga.

Men ingen av lagene vil være fornøyde hvis de ikke vinner DFB Pokal.

Leipzig har vært sterke denne sesongen, og de holdt Bayern til 0–0 for to uker siden. Så vet at de kan spille jevnt med Tysklands beste lag. Bayern har uten tvil vært det beste laget i Bundesliga de siste årene, men de har ikke alltid lyktes i cupen.

De har ikke vunnet denne turneringen de to siste sesongene. De kom ikke til finalen i 2017-2018-sesongen, mens de tapte 1–3 mot Eintracht Frankfurt i finalen forrige sesong. Den kampen viste at Bayern slett ikke er uslåelig.

Leipzig fikk en oppløftende opplevelse i den siste kampen mot Bayern. De var solide defensivt, men var ikke på sitt beste fremover. Samtidig hadde de lite å spille for i den kampen, for de hadde allerede sikret tredjeplassen i ligaen.

Jeg tror Leipzig vil få bruk for den defensive tryggheten i lørdagens kamp. Ralf Rangnick møter det beste offensive laget i Tyskland. Bayern har scoret mer mål enn noe annet lag i Bundesliga denne sesongen. De har i snitt scoret 2,59 mål per kamp.

Likevel: Niko Kovac sine menn møter et solid forsvar, og de klarte å score på Leipzig sist. Det burde gi grunn til bekymring i München.

Bayern er, som ligatabellen fastslår, det beste laget i Tyskland, men de er slett ikke uslåelige. Det tyske storlaget vil ha flere titler og de er favoritter til å vinne den tyske cupen lørdag kveld, men det blir ikke enkelt. Leipzig var det beste defensive laget i Bundesliga denne sesongen og Emil Forsberg og lagkameratene kan overraske. 4,95 i odds på Leipzig er spennende. Jeg går for en cupskrell. Spillestopp er klokken 1955.

