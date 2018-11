Levante til og med bedre enn Barcelona

Fredagens langoddsprogram er slett ikke verst. I Championship er det klart for hett derby i Sheffield mellom Wednesday og United. Det er også som vanlig kamper i både La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, skotsk Premier League og dansk superliga. I tillegg til full serierunde i Ligue 2 i Frankrike. Det spilles også en kamp i Eliteserien i håndball for menn her hjemme og det spilles to kamper i 2. bundesliga.

Levante - Real Sociedad H 2,50 (spillestopp kl 20.55)





Det er ikke Barcelona som er La Ligas største formlag sett til de fem siste serierundene, det er faktisk Levante. Etter fire strake seire, deriblant en knallsterk borteseier mot Real Madrid, ble det 1-1 borte mot normalt hjemmesterke Villarreal sist søndag. 13 poeng på de fem siste serierundene er det ingen som matcher i La Liga og Valencia-klubben har avansert til 7. plass. Levante rykket som kjent opp til La Liga foran forrige sesong og endte på 15. plass da. Åpnet med en knallsterk 3-0 seier borte mot Betis denne sesongen, men tok så kun ett poeng på de fem neste seriekampene. Midtbanespilleren Ruben Rochina er skadet og ute til desember, mens forsvarsspilleren Erick Cabaco er usikker. Det er de to eneste spillerne av betydning som er ute eller usikre.

Normalt hjemmesterke Real Sociedad står faktisk uten hjemmeseier hittil til tross for fem spilte hjemmekamper (0-3-2). Har til gjengjeld vunnet tre av seks bortekamper (3-1-2) og tatt ni av sine tretten poeng på bortebane. Uanset har det vært en skuffende innledning for Real Sociedad. 0-0 hjemme mot Sevilla sist helg var isolert sett et greit resultat, mens det ble 0-2 tap borte for Atletico Madrid helgen før. Borteseirene er kommet mot Villarreal (16.plass), Athletic Bilbao (17. plass) og Huesca (tabelljumbo), så motstanden i seierskampene har ikke vært den beste. Midtbanespilleren Luca Sangelli (fire seriekamper fra start), forsvarsspilleren Joseba Zaldua (sju seriekamper fra start) og midtbanespilleren Mikel Merino (fire seriekamper fra start) er alle uaktuelle til fredagens kamp.

Levante vant tilsvarende kamp med 3-0 forrige sesong. 2,50 på hjemmeseier denne fredagskvelden ser veldig bra ut og er et opplagt valg i fredagskampen fra La Liga.

