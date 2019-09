Lewandowski og Polen reiser seg på hjemmebane

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på hele ti EM-kvalifiseringskamper og det er en rekke viktige kamper på menyen. I tillegg er det en del EM U21-kvalifiseringskamper, det er noen kamper fra divisjon 1 i Sverige og det spilles fire kamper i KHL i ishockey.

Polen – Østerrike 1,90 – 3,30 – 3,40 (spillestopp kl. 2040)

Det polske landslaget spilte en elendig kamp da de tapte 0–2 mot Slovenia. De må heve seg flere hakk før mandagens hjemmekamp mot gruppetoer Østerrike, ellers vil gå til kvalikkampene i oktober med et enormt press på seg.

Før mandagens kamper har Polen trepoengs forsprang på Østerrike, og de ligger fire poeng foran Slovenia og Israel. Dersom polakkene taper mandagens hjemmekamp, vil østerrikerne ta over tabelltoppen i gruppen og det vil det gå mot en thrilleravslutning.

Greitnok at Polen har skuffet i VM og i Nations League, men i EM-kvalifiseringen viste de solide takter før kollapsen mot Slovenia. Polen gikk til kvartfinalen i forrige EM, og jeg tror Robert Lewandowski er giret på et siste mesterskap med det polske landslaget før han gir seg på landslaget. Den 31 år gamle Bayern-angriperen er den største profilen i det polske laget, men det ser ut som at han har en arvtaker i Krzysztof Piatek. AC Milan-spissen har scoret flere mål enn Lewandowski i EM-kvaliken, og Piątek ble matchvinner da Polen slo Østerrike på Ernst-Happel-Stadion i mars.

Mandag trenger Polen en Lewandowski i form. Å se superspissen i aksjon for Bayern München og for landslaget er to vidt forskjellige ting. På landslaget virker han ofte litt alene. Det handler om at kvaliteten på noe av spillermateriellet i det polske laget ikke er på samme nivå som i Bayern. I tillegg er motstanderne klar over kvalitetene hans, og de passer derfor ekstra godt på ham.

I kampen mot Slovenia var det imidlertid en kollektiv kollaps hos Polen. Det var ingen spillere som fikk godkjent. Forsvarsspillet var dårlig. Pazdan viste at han ikke holder samme nivå som skadde Glik. Han og Fabianski var skyld i det andre målet til slovenerne. Offensivt manglet polakkene kreativitet, og de spilte helt uten selvtillit. Stjernespissene Lewandoski og Piatek var helt usynlige. jeg tror ikke de gjør to så svake kamper på rad.

Men de får det ikke lett mot et østerriksk lag som kommer til Warszawa stinn av selvtillit.

For Østerrike har funnet formen. De kjørte over Latvia og vant 6–0 i forrige runde. Dermed står de med tre seire på de tre siste kampene og 11–1 i målforskjell.

Jeg tror polakkene skjerper seg. De vet hva som står på spill i denne kampen. På hjemmebane har de vunnet begge kampene sine så langt uten å slippe inn mål.

Polen har møtt Østerrike i tre EM- og VM-kvalifiseringskamper siden 1977, og de har vunnet alle tre. Det omvendte oppgjøret mellom disse to lagene på Ernst-Happel-Stadion endte med 1-0-seier til Polen.

Poland har vunnet elleve av de siste tolv EM-kvalifiseringskampene på hjemmebane. De har blant annet slått lag som Tyskland, Belgia og Portugal i denne perioden. Jeg tror polakkene også vinner denne matchen. Oddsen er 1,90. Det er litt snaut som singelspill, men funker fint i en dobbel.

Ungarn – Slovakia 2,25 – 3,05 – 2,85 H (spillestopp kl. 2040)

Ungarn tapte knepent 1–2 borte i en privatlandskamp mot Montenegro på torsdag, men det virket ikke så de lå så altfor mye i den kampen.

Ungarn ligger på andreplass i gruppe E, men det er bare målforskjellen som skiller dem fra gruppeleder Kroatia. Ungarn trenger poeng, for Kroatia har en forventet grei kamp mot Aserbajdsjan, så dersom de ikke klarer å vinne mandag vil kroatene rykke ifra.

Ungarn tapte det omvendte oppgjøret mot Slovakia 0–2 i mars, og de er sugen på revansj i denne kampen. Ungarn har gjort det bra etter tapet mot Slovakia. De har vunnet mot Kroatia, Aserbaijan og Wales.

Med tre poeng i mandagens kamp mot Slovakia vil Ungarn ta et langt skritt mot EM, og det skal de være i stand til.

Vertene mangler forsvarsspillerne Fiola og Vinicius og midtbanemannen Kalmar.

Slovakia har slitt i de to siste kampene mot Wales og Kroatia, hvor de har gått målløse av banen. De gikk på et pinlig 0-4-tap hjemme mot Kroatia fredag kveld.

Til denne kampen mangler de forsvarsspillerne Gyomber og Stetina, midtbanemannen Stoch og spissen Pacinda.

Slovakia har kun vunnet to av de ti siste bortekampene, så det er vanskelig å gi dem tillit i denne kampen etter den prestasjonen de viste mot Kroatia sist. Etter det ydmykende tapet foran egne fans, tviler jeg på at Slovakia vil slå tilbake på bortebane mot et ungarsk lag som har virket solid. Ungarn har god stemning i laget, og med hjemmepublikumet i ryggen, tror jeg de tar tre poeng i denne kampen.

