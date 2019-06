Lillestrøm får det tøft mot Strømmen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er 3. runde i cupen det stort sett handler om onsdag. Hele 14 kamper står på menyen og det er kun Kongsvinger - Tromsø og Alta - Stabæk som spilles torsdag. Kun ett eliteserielag er utslått hittil, men det er nok stor fare for at flere eliteserielag ryker ut denne runden. Bortsett fra cupen her hjemme, så er det naturligvis også kamper i fotball-VM for kvinner og det er to kamper i U21-EM. To kamper spilles i Copa America natt til torsdag og det spilles også kamper i Gold Cup. I tillegg er det en kamp fra Superettan i Sverige.

Strømmen - Lillestrøm H 3,75 (spillestopp kl 17.55)

Etter elleve serierunder står Strømmen fortsatt uten seier i OBOS-ligaen. I helgen ble det 2-4 tap borte mot Sogndal. Ligger tredjes sist på tabellen med kun fem poeng og har fem poeng opp til Skeid på sikker plass. Totalt 0-3-2 på fem spilte hjemmekamper. Men tok altså skalpen til sterke Bodø/Glimt i andre runde. Da stod det 1-1 etter ordinær tid, men Strømmen vant 2-1 etter ekstraomganger.

Lillestrøm pådro seg en meget kontroversiell utvisning allerede etter 13 minutter i sin hjemmekamp mot Viking søndag. Det sørget for en vanskelig oppgave for LSK som måtte se Viking scoret to ganger og reise fra Åråsen med tre poeng. I tillegg pådro toppscorer Thomas Lehne Olsen seg en skade som holder ham borte i minimum fire uker. Bortsett fra Lehne Olsen har dog Lillestrøm fulltallig tropp, men uten toppscoreren er det ingen tvil om at Lillestrøm er svekket.

Interessant nok møttes lagene til tilsvarende cupmøte på Strømmen stadion i 2015. Også da i tredje runde. Da vant Strømmen 2-1 etter ekstraomganger. Med Lehne Olsen ute for Lillestrøm, øker det mulighetene for Strømmen. Strømmen klarte altså å slå ut Bodø/Glimt hjemme i andre runde. Vi synes det er spennende med et outsiderspill på Strømmen og 3,75 er flott hjemmeodds.