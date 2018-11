Lillestrøm får kamp av Bodø/Glimt

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriefotball fra Åråsen når Lillestrøm tar imot Bodø/Glimt til en ekstremt viktig kamp i bunnstriden. I Premier League er det bunnkamp mellom Huddersfield og Fulham og i Spania jakter Espanyol på 2. plassen dersom de vinner kveldens La Liga-kamp mot Athletic Bilbao. I Sverige spilles det fire kamper i Allsvenskan og to kamper i Superettan. Sivert Heltne Nilsen og hans Horsens møter Vejle borte i mandagens kamp fra den danske superligaen. Og så er det duket for en real toppkamp mellom publikumslagene Hamburger SV og FC Köln i 2. bundesliga. I NHL spiles det fem kamper natt til tirsdag.

Lillestrøm - Bodø/Glimt U 3,40 (spillestopp kl 18.55)





Det er ingen tvil om at disse to lagene pustet lettet ut etter at Stabæk tapte sin hjemmekamp mot Kristiansund lørdag kveld. Lillestrøm som ligger på kvalikplassen er dermed fortsatt to poeng foran Stabæk på direkte nedrykk og ettersom både Start og Strømsgodset (begge på 29 poeng - LSK har 27 poeng) også tapte sine bortekamper søndag kveld, kan Lillestrøm med seier i kveld avansere tre plasser og bortimot fjerne risikoen for direkte nedrykk. Veteranen Frode Kippe er derimot ikke med i kveldens kamp, han må spares til eventuelt de to siste kampene. LSK kan ellers ha Erling Knudtzon tilbake fra start og har ingen andre skader eller karantener i sin tropp. Har kun tapt to kamper på Åråsen denne sesongen, men heller ikke vunnet mer enn fire på sine 13 spilte til nå. Og altså spilt sju uavgjorte. Har imidlertid vunnet to av sine tre siste.

Bodø/Glimt har tross gode spillemessige prestasjoner ikke vunnet en av sine seks siste seriekamper (0-3-3), men etter tre strake ettmålstap har laget i det minste unngått tap i sine to siste. 0-0 borte mot Ranheim nest sist og 1-1 hjemme mot Stabæk forrige søndag. Kun vunnet to bortekamper, men hele seks av tretten bortekamper har endt med poengdeling. Står med 29 poeng i likhet med både Start og Strømsgodset, men har veldig nye bedre målforskjell enn både Start, Lillestrøm og Stabæk. Til helgen venter hjemmekamp mot ferdigspilte Vålerenga. Danske Philip Zinckernagel soner karantene for gule kort i kveld, ellers har ikke trener Kjetil Knutsen nye skader.

Det vil overraske om det blir en målfest på Åråsen i kveld og kanskje er det viktigere å unngå tap i kveld enn å vinne. Det endte 1-1 på Åråsen i 2016-sesongen (Bodø/Glimt rykket ned etter den sesongen) og det er slett ikke utenkelig at det ender med poengdeling også i kveld. Ihvertfall er 1,90 på hjemmeseier litt i snaueste laget og det er spillemessig klart mer interessant med uavgjort til spreke 3,40 i odds.

