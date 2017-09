Liverpool dummer seg ikke ut i dag

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av en kamp fra Eliteserien, seks kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship. Bonuspotten vokser er på ca 1,8 mill kr lørdag. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55 på lørdagskupongen. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. Stabæk - Strømsgodset

Vi starter med Eliteserieoppgjøret på Nadderud mellom to tabellnaboer som begge står med 30 poeng etter 21 serierunder.

Bra form på hjemmelaget som står med 3-3-1 på sine sju siste seriekamper. Det eneste tapet i denne perioden er hjemmetap med 1-3 mot Sandefjord. Sist helg ble det 1-1 borte mot Aalesund, mens Molde ble slått 3-2 i forrige hjemmekamp. Toppscorer Ohi Omoijanfo pådro seg sitt tredje gule kort sist helg og må sone karantene lørdag. Det samme er tilfelle for midtbanespilleren Tortol Lumanza.

Formsterke Strømsgodset (3-2-1 på siste seks) måtte altså tåle sitt første nederlag når Rosenborg vant 2-0 på Marienlyst søndag kveld. Det var en kamp som kunne gått begge veier. Godset står fortsatt uten borteseier med 0-5-5 totalt. Både Jakob Glesnes og Kim Andre Madsen sonet karantene mot Rosenborg og begge er tilbake nå.

Det står 2-0-1 på de tre siste tilsvarende og Stabæk har sentrale fravær nå. Godset vant denne i fjor og kan ta sesongens første borteseier nå. HB.

2. Tottenham - Swansea

35-65 i ballinnehav i favør Borussia Dortmund i onsdagens Champions League-oppgjør til tross, Tottenham vant kampen 3-1 og fikk endelig en god opplevelse på Wembley. Ingen av de to første seriekampene på Wembley er derimot vunnet, 1-2 tap for Chelsea og skuffende 1-1 mot Burnley. Strålende bortekamp mot Everton sist lørdag med 3-0 seier og Harry Kane har våknet av augustdvalen.

Swansea med en seier og tre tap på sine fire første seriekamper, og kun i seierskampen borte mot Crystal palace har laget scoret mål. Skuffende hjemmekamp mot Newcastle søndag som endte med 0-1 tap. Det blir nok en ny krevende sesong for Swansea hadde svake 4-2-13 på bortebane forrige sesong.

Seks strake Tottenham-seire i de seks siste tilsvarende. Alt tyder på den sjuende strake lørdag. H.

3. Liverpool - Burnley

Liverpool fornekter seg ikke og klarer stadig å rote det til for seg selv. Hang veldig godt med borte mot Manchester City sist lørdag, men fikk så Mane utvist og det raknet og endte med 0-5 tap. Kom tidlig bakpå med 0-1 i Champions League hjemme mot Sevilla onsdag, snudde til 2-1, men det endte med 2-2. Begge hjemmekampene i premier league hittil er vunnet. Solide 12-5-2 på Anfield forrige sesong. Mane er ute med karantene, mens både Lallana og Clyne fortsatt er skadet.

Burnley har fått en strålende start på sesongen og står med sju poeng etter de fire første seriekampene og det etter å ha møtt både Chelsea (seier 3-2) og Tottenham (1-1) borte. Sist helg ble det 1-0 seier hjemme mot Crystal Palace og nyankomne Chris Wood scoret både mot Tottenham nest sist og satt seiersmålet mot Palace.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende og selv om Burnley som hadde grusomme 1-4-14 på bortebane forrige sesong allerede har slått Chelsea borte og tatt poeng mot Tottenham, så blir det neppe poeng nå. H.

4. Watford - Manchester City

Ubeseirede Watford tok en flott borteseier mot Southampton sist helg og står med åtte poeng og 2-2-0 hittil. Pussig nok er begge bortekampene vunnet, mens det er blitt poengdeling i begge hjemmekampene. Bortsett fra åpningskampen hjemme mot Liverpool, må det sies at motstanden har vært overkommelig. 8-4-7 var hjemmetallene forrige sesong.

Manchester City har bortsett fra 1-1 hjemme mot Everton i andre serierunde gjort rent bord denne sesongen og onsdag ble Feyenoord feid av banen på De Kuip med 4-0. Sist lørdag ble det 5-0 hjemme mot Liverpool.

Det endte 0-5 i tilsvarende oppgjør forrige sesong, men vi merker oss at City måtte ha sju overtidsminutter for å slå Bournemouth 2-1 i forrige bortekamp. Klar fordel City her. B.

5. Newcastle - Stoke

To lag som begge har fått en ålreit start. Newcastle måtte tåle tap i sine to første seriekamper denne sesongen, men slo så til med 3-0 seier hjemme mot West Ham i tredje serierunde. Fulgte opp den seieren med å ta tre nye poeng borte mot Swansea sist søndag (1-0). Mitrovic (a) soner karantene, mens flere spillere er usikre.

Stoke har møtt solid motstand i alle sine fire første seriekamper og kun tapt åpningskampen mot Everton (0-1). Deretter ble det hjemmeseier mot Arsenal (1-0), mens do siste begge er endt med poengdeling (1-1 borte mot West Bromwich) og (2-2 hjemme mot Manchester United) sist helg.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende og her tar vi med alle tegn. HUB.

6. Huddersfield - Leicester

Bra start for nyopprykkede Huddersfield som stod med sju poeng før bortemøtet mot West Ham mandag kveld. Der kom sesongens første tap med 0-2. Motstanden har ikke vært allverden, men de har unngått baklengsmål i begge hjemmekampene hittil.

Leicester har kun tre poeng på sine fire første seriekamper, men motstanden har vært knalltøff. Bortekamper mot Arsenal (tap 2-3) og Manchester United (tap 0-2), samt hjemmekamp mot Chelsea (tap 1-2). Den eneste "overkommelige" motstanderen har vært Brighton som ble slått 2-0 hjemme i andre serierunde. Meget svake 2-4-13 på bortebane forrige sesong.

Denne er vrien, vi må ty til helgardering her også. HUB.

7. West Bromwich - West Ham

Etter en strålende start på sesongen med sju seire på de tre første seriekampene, kan det hende Tony Pulis og hans lag slapp seg litt ned forrige helg i bortekampen mot brighton. Det er ihvertfall ikke hverdagskost at WBA slipper inn tre mål mot slike lag. 1-0 og 1-1 i de to hjemmekampene som hittil er spilt, og 9-2-8 på hjemmebane forrige sesong.

Etter en katastrofal start på sesongen var det bortimot vinn eller forsvinn for manager Slaven Bilic før hjemmemøtet mot Huddersfield mandag kveld. Og seier ble det etter en bra kamp. med ti baklengsmål på de tre første seriekampene, var det nok også bra for the Hammers å holde nullen. Moderate 5-5-9 på bortebane forrige sesong.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende på the Hawthorns. Hjemmelaget taper neppe to kamper på rad. HU.

8. Cardiff - Sheffield Wednesday

De fem siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Championship. Etter fem seire og en uavgjort på de seks første seriekampene, ble det endelig tap for Cardiff i midtukerunden i Championship tirsdag kveld. 0-3 tap borte for Preston, men og waliserne måtte derfor gi fra seg tabelltoppen til Leeds. Hadde solide 11-4-8 på eget gress forrige sesong og samtlige tre hjemmekamper denne sesongen er vunnet. Manager Neil Warnock er ventet å gjøre noen endringer til ettermiddagens kamp.

Sheffield Wednesday åpnet med kun to poeng på sine tre første seriekamper, men har tatt ti poeng på de fire neste og kommer nå fra to strake hjemmeseire. Borte er det blitt en av hver på de tre spilte til nå. 6-9-8 og 9-7-7 på bortebane de to foregående sesongene. Steven Fletcher, Ross Wallace, Barry Bannan og Kieran Lee pådro seg alle større eller mindre smeller i hjemmekampen mot Brentford tirsdag og må sjekkes nærmere kampstart.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende i Cardiff. Vi tror ikke hjemmesterke Cardiff taper to kamper på rad. HU.

9. Millwall - Leeds

Nyopprykkede Millwall står med kun en seier på sine sju første seriekamper og totalt med 1-3-3. Seieren kom hjemme mot Norwich tredje sist og for sikkerhets skyld med solide 4-0. Etter det har blitt 0-1 tap borte mot Wolverhampton og tirsdag ble det et sterkt bortepoeng mot Queens Park Rangers til tross for en mann mindre i mer enn en omgang. 0-2-2 totalt på bortebane. Forsvarsspilleren Lee Gregory soner karantene.

Leeds valgte å selge sin storscorer Chris Wood like før overgangsvinduet stengte, men foreløpig har ikke det spilt noen rolle. Serieåpnet med å slå bolton 3-2 borte og tabelljumboen er faktisk det eneste laget som har scoret på Leeds. De seks neste seriekampene er alle uten baklengs og all den tid Cardiff tapte sin kamp tirsdag overtok Leeds tabelltoppen med sin 2-0 seier hjemme mot Birmingham. Samtlige tre bortekamper er vunnet. Manager Thomas Christensen har ingen nye fravær å forholde seg til.

Hjemmelaget har vunnet sju av de siste åtte tilsvarende, men siste innbyrdes var helt tilbake til serieåpningen 9. august 2014. Denne utgaven av Leeds ser mye bedre ut og vi tror ikke de får sitt første tap lørdag heller. UB.

10. Hull - Sunderland

Disse to rykket som kjent ned fra Premier League i vår og begge har fått en dårlig start. Hull minst dårlig med 2-1-4 på de sju første seriekampene, og begge seirene er kommet på hjemmebane. men fire av de fem siste serieakampene er tapt og laget har en god del skadeproblemer nå. Hull-manager Leonid Slutsky kan således ha spissen Frazier Campbell tilbake i dag.

Sunderland med kun en seier på sine sju første seriekamper, den seieren kom borte mot Norwich i andre serierunde (3-1). Har nå fire strake tap på rad og tre av disse er faktisk spilt hjemme. Spissen Lewis Grabban skadet seg i midtuken og er neppe med i dag.

0-2 i tilsvarende oppgjør i Premier League i fjor, men nå vinner hjemmelaget. H.

11. Middlesbrough - Queens Park Rangers

Hardtsatsende og ambisiøse Middlesbrough var bookmakernes største favoritt før denne sesongen, men foreløpig er de forventningene bare delvis innfridd. 3-2-2 på de sju første seriekampene gir totalt 11 poeng og laget ligger på 9. plass. Skuffende 0-0 borte mot Bolton tirsdag kveld. Og det er på bortebane laget foreløpig har sviktet (1-1-2). Hjemme på Riverside har det gått mye bedre med 2-1-0 hittil.

Brukbar start for Queens Park Rangers som også har 11 poeng og 3-2-2 totalt. I likhet med Boro er det på hjemmebane laget har prestert (3-1-0), på bortebane er det kun blitt ett poeng (0-1-2).

Hjemmesterke Middlesbrough mot bortesvake QPR. Det skulle bli hjemmeseier det. H.

12. Nottingham Forest - Wolverhampton

Bra sesongstart av Nottingham Forest som står med 12 poeng og fire seire på sine sju første seriekamper. Etter hjemmetap mot Leeds (0-2) tredje sist og deretter 1-3 tap borte mot Sheffield Wednesday forrige lørdag, slo laget tilbake med en sterk 1-0 seier borte mot Sunderland tirsdag kveld. Forest stiller trolig uendret til ettermiddagens kamp.

Wolverhampton ledet både 1-0 og 2-1 hjemme mot Bristol City tirsdag kveld, men når dommeren blåste av kampen stod det 3-3. Etter å ha innledet med tre strake seire, er det nå kun blitt en trepoenger på de fire siste for Wolverhampton.

1-1-3 på de fem siste tilsvarende. Denne er vrien, vi bruker alle tegn. HUB

96-rekker:

1. Stabæk — Strømsgodset HB

2. Tottenham — Swansea H

3. Liverpool — Burnley H

4. Watford — Manchester City B

5. Newcastle — Stoke U

6. Huddersfield — Leicester HUB

7. West Bromwich — West Ham HU

8. Cardiff — Sheffield Wednesday HU

9. Millwall — Leeds United UB

10. Hull City — Sunderland H

11. Middlesbrough — Queens Park Rangers H

12. Nottingham Forest — Wolverhampton UB



432-rekker:

