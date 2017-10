Liverpool får slite mot gamletreneren

Sportspills øvrige søndagsmeny:

1. Newcastle United — Liverpool

Vertene hadde tre strake seiere før de røk på en smell borte mot opprykkskollega Brighton, 1-0. Disse trepoenger kom mot henholdsvis West Ham, Swansea og Stoke, tre lag de bør slå for å holde seg i denne divisjonen.

Mye oppmerksomhet har naturlig nok vært viet Rafa Benitez' møte med gamle lagkamerater, og det er nok en viss personlig prestisje på spill for den rutinerte spanjolen. Han er en taktiker av rang og har nok en god plan for å stoppe Liverpool.

Vertene har vunnet sine to siste hjemmekamper og har i tillegg tapt for Tottenham. De får tilbake Mitrovic fra karantene, mens Dummett og Haidara fortsatt er utilgjengelige.

Liverpool spilte en god kamp borte mot Spartak Moskva i midtuken, men klarte bare 1-1 og har vunnet kun én av sine siste seks tellende kamper. De var nære ved å rote bort ledelsen mot Leicester sist helg, Mignolet måtte redde straffespark for å ro i land seieren. Det er hakk i plata, men Liverpool er såpass svake defensivt at de ikke innbyr til full tillit.

Sadio Mané returnerer etter sin suspensjon, som betyr at superkvartetten Salah, Mané, Coutinho og Firmino vil starte sammen for første gang i ligasammenheng. De har fire poeng på tre bortekamper så langt.

Vi backer Liverpool, men ikke uten forbehold. (H)UB.



2. Rosenborg — Sarpsborg 08

Trønderne er i slaget nå, med en overbevisende 3-1-seier over makedonske Vardar i Europa League på torsdag og tre strake trepoenger i Eliteserien, som har økt gapet ned til dagens motstander til hele ni poeng. Nicklas Bendtner er i toppform og offensivt har de ikke sett bedre ut denne sesongen.

De vant bortekampen mot sarpingene 2-1 og er nok både ett og to nivåer bedre om de virkelig vil. 8-2-2 er tallene på hjemmebane, så de er ikke like dominante som vi er vant med.

Samuel Adegbenro er suspendert med fem gule kort, men bredden er såpass god at det skal gå fint. André Hansen er tvilsom.

Gjestene slo tilbake etter kjempesmellen mot Tromsø (5-0) med en sterk borteseier over Vålerenga i cupens semifinale og tre poeng hjemme mot Odd på mandag. Dermed vil de selv med tap i dag være på medaljeplass, grunnet Branns feilsteg på fredag.

Sarpingene liker seg best på hjemmebane og har 4-4-3 på reisefot. Nicolai Poulsen spiller neppe, mens Andreas Albech er ferdigsonet etter sin karantene.

Trønderne er i såpass bra slag at de får full tillit her. H.



3. Odd — Haugesund

Vertene har vært en av de større skuffelsene denne sesongen og virker å bli en middelhavsfarer uten noe å spille for ganske tidlig. De røk 2-1 borte mot Sarpsborg sist mandag og har langt både opp og ned til plasser av betydning.

Hjemme i Telemark har de imidlertid levert, med 7-2-2 så langt. Espen Ruud er usikker, mens Olivier Occean er tilbake på benken.

Gjestene er et av ligaens desiderte formlag, med ti poeng på de siste fire kampene og to seire på rappen inn mot dagens oppgjør. Dermed er de innenfor rekkevidde til medaljeplassene og har en god motivasjon i sesonginnspurten.

Vestlendingene er klart best på hjemmebane, men har likevel anstendige 5-1-5 på reisefot. Mot Odd er de imidlertid uten seier på bortebane i ligasammenheng, med tallene 0-3-6. De får tilbake gode Liban Abdi fra karantene.

Ett poeng vil nok være godkjent for bortelaget. HU.



4. Sandefjord Fotball — Aalesund

Vertene er på stød kurs mot fornyet kontrakt i Eliteserien, selv om de har møtt noen skjær i sjøen den siste tiden. Tre av deres siste fire kamper er tapt, selv om det må nevnes at nederlagene har kommet mot Brann, Molde og Odd.

Hjemme i hvalfangerbyen har de vært solide denne sesongen og 6-2-3 er solide tall. De har først og fremst tapt poeng til antatt bedre motstand.

Den viktige stopperen Abdoulaye Seck er suspendert, mens Christer Reppesgård er tilbake.

Gjestene er på full fart ned i OBOS-ligaen med en tvers gjennom råtten form, deres ni siste Elite-seriekamper har gitt null seire og fattige poeng - soleklart svakest av lagene over Viking. På reisefot er tallene enda verre, med seks uten seier og fire tap på rappen. 2-4-5 er tallene deres totalt.

Kaj Ramstein og Bjørn Helge Riise er tilbake fra karantene. Thanasis Papazouglou er tvilsom.

Sandefjord har levert bra på hjemmebane mot svakere motstand og slik tingenes tilstand er nå, faller Aalesund innenfor denne kategorien. H.



5. Sogndal — Molde

Hjemmelaget tok en absolutt vital seier over Aalesund på bortebane, som løftet dem opp på trygg grunn. To av deres siste fire kamper er vunnet og ting ser igjen litt lysere ut for Eirik Bakke. Even Hovland begynner nok også å komme i kampform, så han blir bare bedre og bedre.

Vertene er som vanlig å regne med på hjemmebane og 5-2-4 er tallene så langt denne sesongen. De vant også bortekampen over dagens motstander, fullt fortjent.

Men de sliter med suspensjoner: Martin Ramsland og Eirik Schulze er begge ute, de ville normalt startet.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap har virkelig funnet formen i grevens tid med tanke på medaljekampen. De har vunnet tre på rad og scoret åtte mål i disse kampene, i tillegg fikk de hvilt nøkkelspillere som Sigurdarsson og Brustad sist.

De har klart seg bruktbart på reisefot denne sesongen og kun RBK plukker flere poeng borte. 5-3-4 er tallene. De får tilbake Eirik Hestad fra skade.

Sogndal kjemper for livet, men møter et formsterkt Molde som nok er et par hakk bedre. (H)UB.



6. Tromsø — Lillestrøm

De ligger fortsatt under streken, Tromsø, men har sett forbedret ut under sin nye trener Valakari. De siste fem kampene har de hentet inn syv poeng og foran dem sliter spesielt Aalesund stort med formen.

På sine tre siste hjemmekamper har de tatt syv poeng, og da legger vi til at de var svært uheldige som slapp inn et sent mål mot Odd i 2-2-kampen deres. Totalt har de mer beskjedne 3-5-3 hjemme denne sesongen.

Morten Gamst Pedersen returnerer. Thomas Lehne Olsen er trolig tilbake i startelleveren.

Gjestene har allerede booket sesongens høydepunkt, cupfinalen, men bør ikke hvile for mye på laurbærene. De har bare tre poeng ned til kvalifiseringsplass og spilte en meget svak hjemmekamp mot Rosenborg sist helg (0-3).

Fugla har likt seg klart best på hjemmebane denne sesongen og har beskjedne 2-5-4 på reisefot. På Alfheim sliter de også svært mye, med 0-3-4 på de siste tilsvarende kampene.

Marius Amundsen er ute med tre gule kort.

TIL har levert på hjemmebane under sin nye trener og bør ha gode vinnersjanser mot et LSK-lag som ikke trives godt på Alfheim. HU.



7. Viking — Strømsgodset

Det er vel ikke lenger særlig tvil om at Viking rykker ned, de har hele ti poeng opp til kvalifiseringsplass og står uten poeng på sine fire siste kamper. De har hatt mye motflyt, men også vært udyktige i avgjørende perioder av denne sesongen.

2-3-6 er hjemmetall som er et nedrykkslag verdig. Mot Godset har de ikke vunnet hjemme siden 2013 og de har 0-3-4 på de siste syv innbyrdes.

Kristoffer Haugen er ute med gule kort og blir sårt savnet. José Cruz er tilbake fra sin karantene.

Gjestene har kommet seg ut av nedrykksstriden, trolig for godt denne sesongen, med to seire på rappen inn mot kveldens kamp. Etter en svært svak sesonginnledning har de levert bra i andre halvdel av sesongen, formen har vært god de siste ti kampene.

Forrige bortekamp kom også deres første seier på reisefot denne sesongen, 2-0 over Stabæk, 1-5-5 er tallene på reisefot. Henning Hauger returnerer etter suspensjon, Marcus Pedersen savnes av samme grunn.

Viking har fremstått fryktelig i det siste og mot Godset har de slitt lenge. B.



8. Arendal — Kongsvinger IL

Optimismen etter deres sterke borteseier over Florø for et par helger siden er slukket etter to tap på rappen, det siste var spesielt stygt, med 5-0 for nedrykksrival Elverum. Dermed er Arendal seks poeng unna trygg grunn og en soleklar jumbo i divisjonen.

Sørlendingene har vært best på reisefot så langt denne sesongen og 1-2-9 - med seier over nettopp Elverum - er elendige tall på hjemmebane.

Gjestene brøt en fire kamper lang rekke uten seier med sin triumf over Fredrikstad sist helg, 3-2. Dermed økte de luken ned til kvalifiseringsplass til fire poeng. Bortestatistikken så langt er helt greit, 3-3-6 lyder den, men deres to siste bortekamper er tapt.

UB.



9. Bodø/Glimt — Florø

Hjemmelaget rykker opp med poeng og er nok sugne på å feire den overlegne triumfen med stil foran egne fans. De ligger hele 13 poeng foran Start på andreplass og har vanvittige 10-2-0 på hjemmebane denne sesongen, de er flere nivåer over alle andre.

Florø har landet på jorden etter sin flotte formperiode og sliter nå med seks kamper på rad uten seier og soleklart svakest formkurve i hele ligaen. Da skal det godt gjøres å ta poeng borte mot serievinneren.

H.



10. Levanger — Tromsdalen

Hjemmelaget har denne uken blitt rystet over nyheten om at hovedtrener Magnus Powell ikke forlenger kontrakten sin etter sesongen. Han har ledet trønderne til en god formkurve, med åtte poeng på de siste fire kamper, og har bare poenget opp til kvalifiseringsplassene før helgens runde.

De har ikke vært spesielt imponerende hjemme, dog, med 4-5-3 så langt.

Gjestene var en periode inne på kvalifiseringsplass med strålende form, men de dager er langt bak dem nå, for de elleve siste kampene har gitt null seire og bare fire poeng - de siste tre er alle tapt. Legger vi til at de, som vanlig, er svake på bortebane, 1-5-6 er tallene denne sesongen, ser det mørkt ut. H igjen.

11. Ranheim — Sandnes Ulf

Vertene har ligget i opprykkskampen hele sesongen, men er nå i ferd med å se at den direkte opprykksplassen glipper - sist helg ble de forbigått av dagens motstander da de feilet å vinne, for tredje kamp på rad. De har imidlertid vært kruttsterke på hjemmebane hele sesongen, med 9-2-2, men også her har de hadd nedagående kurve.

Gjestene fikk på sin side slutt på sin rekke med kamper uten seier, totalt tre, da de slo Strømmen greit 2-0 hjemme sist helg. Det er bare to poeng opp til Start på direkte opprykksplass og nå har de virkelig los på direkte opprykksplass.

Sandnes Ulf har hurtige spillere på topp, som gjør dem kontringssterke og farlige på reisefot. 5-3-4 er gode tall på reisefot.

HUB her.

12. Hødd — Vindbjart

Hjemmelaget rykket som kjent ned forrige sesong og er ikke i nærheten av å rykke opp igjen, men har i det minste fem kamper på rad uten tap og ni poeng i denne perioden. Som vanlig har de vært best på hjemmebane og 5-2-4 er godkjente tall på eget gress - men lite mer.

Med seier i dag vil de være utenfor teoretisk fare for nedrykk.

Gjestene har på sin side stor grunn til å frykte nedrykk, for de har bare to poeng ned og formen er elendig, med ett poeng på de siste fire kampene sine - samtidig som at lagene bak har fått opp dampen. Bortestatistikken 2-0-9 gir neppe selvtillit, heller, men de er nok klart mer desperate enn Hødd.

H(U).

