Liverpool gir gass fra start

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips lørdag: Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Oddsdobbel 1: Pangstart for Ranieri

Oddsdobbel 2: Barcelona slår tilbake mot svekket Atletico Madrid

Oddssingel Eliteserien: Sensasjonell odds på Kristiansund

V75 Leangen: Leangen byr på Gulljackpot i V75

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Premier League sparkes i gang igjen etter landslagspausen og både Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea og Tottenham skal i sving denne lørdagen. I tillegg er det siste serierunde i Eliteserien her hjemme og samtlige kamper har avspark kl. 18. Legg til full serierunde i Championship, en rekke kamper fra Bundesliga, det er kamper i Serie A og Ligue 1 og i Spania er det blant annet duket for toppkamp mellom Atlético Madrid og Barcelona. I tillegg er vintersporten og verdenscupen i gang og merk også at Bonuspotten skal ut på lørdagens tippekupong.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Watford – Liverpool (pause/fulltid dobbel) B/B 2,15 (spillestopp kl. 15.55)



Watford fikk en fantastisk start på Premier League-sesongen. De vant de fire første kampene, men luften har gått litt ut av ballongen på Vicarage Road.

Før lørdagens hjemmekamp mot Liverpool har The Hornets kun vunnet to av de åtte siste kampene.

De gikk på sitt første tap for sesongen mot Manchester United, og det var starten på en svak periode, hvor de hadde fire kamper på rad uten seier.

Siden har de tatt tre poeng mot Wolves og Huddersfield, og i forrige serierunde spilte de uavgjort mot Southampton. Watford ligger fortsatt på en imponerende syvendeplass på tabellen.

Hjemme på Vicarage Road har de vært sterke. Watford har vunnet fire av seks kamper der, men gikk på skikkelig smell mot Bournemouth. Joshua King & Co. knuste The Hornets 4–0 i starten av oktober.

De kan komme til å lide samme skjebne mot Liverpool. Watford møter et Liverpool-lag som har planer om å holde følge med Manchester City i toppen av Premier League-tabellen.

De slo Fulham 2–0 før landslagspausen, og dermed er de ubeseiret i tolv Premier League-kamper på rad. De er ikke alene om å være ubeseiret. Også Manchester City og Chelsea har klart det samme.

Jürgen Klopps menn innehar annenplassen på Premier League-tabellen, to poeng bak City. En seier i lørdagens kamp kan føre dem til topps på tabellen, men da må City tape mot West Ham.

Faktum er at Liverpool kun har tapt poeng mot topp seks-lag denne sesongen, og det gjør dem til store favoritter på Vicarage Road.

Defensivt har Liverpool vært betydelig sterkere denne sesongen. Keeper Alisson har vært solid bakerst hos Anfield-laget, og formsterke Virgil van Dijk og Joe Gomez har tettet igjen forsvaret.

Likevel; på bortebane har de vært litt mer shaky til tider. De har sluppet inn mål i fire av seks bortekamper så langt. Merseyside-laget har bare holdt nullen mot Crystal Palace og Huddersfield, ikke så rart siden de er to av lagene som har scoret færrest mål i Premier League.

Watford på sin side er ikke i den kategorien. The Hornets har scoret ti mål på sine seks hjemmekamper, og de har kun én gang gått målløse av banen.

Daryl Janmaat er på vei tilbake etter en kneskade, men han rekker neppe kampen mot Liverpool. Sebastian Prödl, Tom Cleverley og Will Hughes er alle ute. Nathaniel Chalobah var tilbake i startelleveren på bekostning av Etienne Capoue som sonet karantene før landslagspausen, mens Troy Deeney var tilbake på benken og han kan komme til erstatte Isaac Success på topp.

Jordan Henderson er usikker. Alex Oxlade-Chamberlain er den eneste som helt sikkert er ute hos Liverpool. Det gjør at Jürgen Klopp har litt av hvert å tenke på, men alt tyder på at Joe Gomez fortsetter som stopper, og at Trent Alexander-Arnold tar høyrebacken. James Milner kan komme til å erstatte Xherdan Shaqiri på midtbanen. Naby Keita er skadefri, og det betyr muligens at Fabinho må sette seg på benken igjen.

Liverpool har vunnet 21 av de 30 siste kampene mot Watford. Det er dårlig nytt for Watford at Mo Salah har begynt å score igjen. Han har scoret i tre av de fire siste Premier League-kampene.

Samtidig er formen til Watford svak. De har kun vunnet to av de siste ni kampene. Sist gang lagene møttes fikk The Hornets bank på Anfield, og Mo Salah scoret fire mål. Jeg tror han kan lage trøbbel for dem igjen i lørdagens kamp.

Liverpool har ledet til pause i ni av tolv kamper denne sesongen, og de har ledet til pause i fire av seks bortekamper. Jeg tror de kjører på fra start mot Watford. 1,47 i odds på borteseier er for lavt til å bruke penger på, men jeg satser på at Liverpool leder til pause og vinner til slutt. Det scenarioet belønnes med 2,15 i odds.

Klikk her for å levere spillet