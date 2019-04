Liverpool gjør jobben i jakten på ligatittelen

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips League 1: Balotelli & Co. jakter Champions League-plass

V65-lunsj Axevalla: All in i V65-avslutningen på Axevalla

V65 Jarlsberg: Superstjernen taper ikke på Jarlsberg

V64 Bollnäs: Prinsen regjerer i Bollnäs

Det definitive høydepunktet på fredagens langoddsprogram er kampen mellom Southampton og Liverpool i Premier League. Fotballen starter allerede til lunsj med kamper fra den japanske J-ligaen og den kinesiske Superligaen. Deretter er det fullt kjør i 2. Bundesliga og Ligue 2. i Frankrike. Ellers er det kamper fra 1. Bundesliga, Ligue 1 og dansk Superliga. På hockeyfronten spilles den første sluttspillfinalen mellom Frisk-Asker og Storhamar.

NB! Førstepremiepotten i Lotto er på 14 millioner kroner lørdag. Lever kupongen her!

Southampton – Liverpool B/B - 2,00 (spillestopp kl. 2055)

Klikk her for å levere dette spillet



Southampton slo Brighton 1–0 i sørkystderbyet forrige helg. Ralph Hasenhuttl sine menn har dermed vunnet tre av de fire siste ligakampene, blant annet tok de en fantastisk 2-1-seier hjemme mot Spurs i mars. Det eneste tapet i denne perioden kom på Old Trafford, hvor de tapte 1–3 mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

The Saints har nå 33 poeng, og de er fem poeng foran Cardiff som ligger under nedrykksstreken.

Det virker lite sannsynlig at Southampton skal rykke ned denne sesongen, men med syv kamper igjen å spille er det fortsatt mye som kan skje.

De har ikke imponert hjemme på St. Mary's denne sesongen. Statistikken viser 4-6-5.

Liverpool må vinne fredagens kamp for å henge med i kampen om ligagullet. Jürgen Klopp sine menn kjører på for å levere det første Premier League-trofeet på Anfield.

Det ligger an til en thrilleravslutning på sesongen. Manchester City ligger ett poeng foran Merseyside-laget, og Liverpool trenger en seier for å legge press på Pep Guardiola og Manchester City i tittelracet.











Begge lagene vet at et poengtap nå kan bli skjebnesvangert i kampen om ligatittelen. Liverpool leverte en sterk forestilling da de slo Spurs 2–1 sist helg. De står nå uten tap i de elleve siste igakampene på rad. Når det er sagt, så skal det sies at Liverpool opplevde formsvikt tidligere i år, og de har ikke alltid vært like solide på bortebane.

Laget fra Beatles-byen har spilt uavgjort i tre av de fire siste bortekampene i igaen. Den eneste seieren i denne perioden kom mot Fulham. Det var ikke den beste prestasjonen, og de måtte ha et straffespark i det 81. minutt for å ta tre poeng på Craven Cottage.

Se Liverpools nye bortedrakt her!

På bortebane har Liverpool ikke vunnet med mer enn et mål siden før jul. Ja, de har faktisk kun vunnet fem av 16 bortekamper denne sesongen med to mål eller mer, og de har faktisk spilt uavgjort i seks kamper.

Liverpool har kun vunnet én av de siste fire bortekampene på St. Mary's. Den statistikken gir Soton et ørlite håp. Samtidig har Liverpool holdt nullen i de fire siste kampene mot Southampton.

Shane Long og Jannik Vestergaard kan være tilbake hos Southampton til kampen mot Liverpool.

Danny Ings kan ikke spille mot Liverpool siden han er utånt fra Anfield, mens Mario Lemina og Michael Obafemi er fortsatt ute med skader.

Liverpool har ingen nye skader. Virgil van Dijk har en vond ankel, men er ventet å bli spilleklar mot gamleklubben. Joe Gomez og Alex Oxlade-Chamberlain er begge tilbake i trening, men rekker ikke kampen mot Soton.

Mange snakker om at Manchester City kommer til å gjøre rent bord denne sesongen. Men hva om Liverpool tar en Premier Legaue- Champions League-dobbel? De neste fire kampene vil antakeligvis være helt avgjørende.

Saints har vært bra på hjemmebane etter at Ralph Hasenhuttl kom til klubben, men Liverpool har spillermateriellet til å sikre tre nye poeng på den engelske sørkysten.

Southampton har tapt de tre siste Premier League kampene mot Liverpool med 0–8 i målforskjell. De har ikke klart å score mot Anfield-laget i de fem siste kampene. Samtidig har Liverpool divisjonens beste bortestatistikk (10-5-1). Jeg går for Liverpool-seier.

Begrunnelse B/B: Liverpool har ledet etter de første omgang og etter 90 minutter i fem av de siste syv kampene i Premier League. De har også ledet til pause og til full tid i de tre siste kampene mot Southampton i alle turneringer. Liverpool kan ikke holde tilbake. De må gi gass fra start. Jeg tror på et scenario hvor de leder etter de første 45 minuttene og etter 90 minutter. Det gir 2,00 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

Klikk her for å levere dette spillet