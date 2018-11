Liverpool gjør kort prosess med Arsenal

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Toppkampen mellom Arsenal og Liverpool i Premier League er naturligvis den aller største godbiten. Det er totalt sju Premier League-kamper som spilles lørdag. I tillegg er det som vanlig full rulle i både Championship, League One og League Two. Full rulle er det også i Bundesliga, og både Real Madrid og Barcelona skal i aksjon i La Liga. Det skal også Juventus i Serie A, mens det her hjemme er opprykkskvalifisering mellom KFUM Oslo og Fredrikstad. Og ikke minst en meget viktig Eliteseriekamp mellom Stabæk og Kristiansund.

Arsenal - Liverpool B 1,95 (spillestopp kl 18.25)

Premier League-rundens storkamp med avspark på Emirates kl 18.30 lørdag kveld. 2-3-2

Etter hjemmetap mot Manchester City i seriepremieren og deretter bortetap 2-3 mot Chelsea, har Arsenal for alvor fått opp farten i Premier League. Stod med sju strake seire, før laget måtte nøye seg med 2-2 borte mot Crystal Palace søndag ettermiddag. Ligger på 4. plass med 22 poeng og har kun fire poeng opp til tetlagene Manchester City og Liverpool. Fire strake hjemmeseire etter hjemmetapet for City i seriepremieren. Hector Bellerin, Nacho Monreal og Sead Kolasinac er alle usikre og må testes nærmere kampstart.

Liverpool med en pangstart på årets sesong og knallsterke 8-2-0 på de ti første seriekampene. 1-1 borte mot Chelsea og 0-0 hjemme mot Manchester City er kampene de har tapt poeng i. Hadde 16 baklengsmål etter ti serierunder forrige sesong, på de ti første denne sesongen har Liverpool kun fire baklengsmål. 4-1-0 på de fem spilte bortekampene. Verken Jordan Henderson eller Naby Keita rekker lørdagens storkamp. Ellers kan Klopp mønstre sitt beste lag.

Det står 2-3-2 på de sju siste tilsvarende i London. Men de tre siste har endt med to poengdelinger og en Liverpool-seier. Det spørs om Arsenal er helt der oppe på Liverpools nivå i øyeblikket og selv om hjemmeseier til 3,20 kan virke forlokkende, tror vi klart mest på Liverpool. 1,95 i borteodds er som forventet og spilles.

