Liverpool har målrekord mot Norwich

Endelig er dagen kommet. På fredagens langoddsprogram er Premier League tilbake. Det hele braker løs på Anfield hvor sist sesongs serietoer Liverpool møter nyopprykkede Norwich. Det spiles også en toppkamp i OBOS-ligaen mellom Sandefjord og Start. Ellers er det full serierunde på nest øverste nivå i Frankrike, Nederland og Østerrike.

Liverpool – Norwich City (Over/Under ant. mål fulltid 3.5) Over 2,05 i odds

Liverpool er ubeseiret på Anfield mot nyopprykkede lag i de 25 siste kampene. Fasiten viser 20 seire og fem uavgjorte, men de har vunnet alle ti kampene på hjemmebane mot nyopprykkede lag med Jürgen Klopp som manager.

Den statistikken tror jeg holder seg fredag kveld.

De tre siste sesongene har Liverpool vært involvert i målrike kamper i sesongpremieren. Sist sesong slo de West Ham 4–0 i sesongstarten på Anfield. Året før spilte 3–3 på bortebane mot Watford, og året før der vant de 4–3 på Emirates mot Arsenal. Jeg tror også fredagens kamp kan bli en målfest.

Liverpool vil gunne på fra start denne sesongen, og de møter et lag som de har vane å score mange mål på.

Norwich har sluppet inn 45 Premier League-mål mot Liverpool, det er mer enn de har sluppet inn mot noe annet lag i toppdivisjonen.

Liverpool har ikke vært seg selv i treningskampene. De har kun vunnet én av de fem siste treningskampene, men det har hatt sammenheng med at sentrale spillere har kommet sent i gang med oppkjøringen på grunn av Afrikamesterskapet og Copa America. Fordelen til Liverpool er at de har det samme laget, og det er godt innkjørt. Det gjør at jeg tror Norwich får en tøff fredagskveld i den engelske havnebyen.

Norwich og Alexander Tettey leverte en sterk sesong i Championship sist sesong, hvor de vant divisjon, men fredag møter de forrige sesongs Champions League-vinnere. Det blir den virkelige testet på om de tar nivået i Premier League.

Kanarifuglene har vunnet tre av sine fem siste treningskamper. De har vunnet mot Schalke, Luton og Toulouse, men tapt mot Brentford og Atalanta. Manager Daniel Farke har fortsatt å spille offensiv angrepsfotball, og laget har scoret ti mål på de fem kampene.

Det er også denne statistikken som gjør at vi tror det kan bli en målrik kamp på Anfield. Norwich har scoret i alle kampene sine tapet mot Portsmouth i FA-cupen i januar, og på bortebane scoret de i alle kampene bortsett fra én.

Liverpool-forsvaret var solid sist sesong, men de slapp inn mål i fem av de siste ti Premier League-kampene på Anfield sist sesong, så jeg tror gjestene kan score i denne kampen.

Men Klopps menn vant 16 av 18 hjemmekamper i ligaen sist sesong, og jeg tror også de vinner denne kampen.

Norwich har bare vunnet én av de siste 16 serieåpningene i ligaen (åtte uavgjorte og syv tap). Jeg tror de går på et nytt tap på Anfield.

De tre siste serieåpningene til Liverpool tyder på at det kan bli en målrik kamp. Kampene mellom Norwich og Liverpool har vært underholdene. Statistikken viser at i fem av de seks siste kampene mellom disse to lagene har det vært scoret fem mål eller mer.

2,05 i odds på at det scores mer enn 3,5 mål i kampen er et interessant spill på bakgrunn av historien mellom disse to lagene.

