Liverpool har matchball

Ukens midtukekupong består av fire kamper fra midtukerunden i Premier League, det er en kamp fra skotsk Premiership, en kamp fra Copa del Rey, en kamp fra Ligue 1, tre kamper fra tysk 2. bundesliga og avsluttes med en belgisk cupkamp. Bonuspotten vokser og er på ca 2,5 mill kr på midtukekupongen. Innleveringsfristen er kl 20.25 og samtlige tolv kamper spilles onsdag. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Liverpool - Leicester

Det har endelig vært litt sårt tiltrengt hvile for Liverpool som ikke har spilt kamp siden forrige lørdag. Det var hjemme mot Crystal Palace, en kamp som endte med 4-3 seier til Liverpool. Lørdagen før ble det en kontrollert 1-0 seier borte mot Brighton. Ettersom Manchester City røk på et meget overraskende tap borte mot Newcastle tirsdag kveld, vil Liverpool med seier i kveld får sju poengs luke ned til Manchester City. Formidable 10-1-0 på elleve spilte hjemmekamper på Anfield i Premier League. Virgil van Dijk har slitt med sykdom i det siste, men trente tirsdag og rekker nok kampen. Trent Alexander-Arnold og Joe Gomez er fortsatt ute med skader, mens James Milner soner karantene.

Leicester står med tre tap på sine fire siste seriekamper og har også røket ut av FA-cupen mot League Two-laget Newport County i januar. Kom tilbake både fra 0-2 og 2-3 borte mot Wolverhampton i forrige seriekamp, men endte opp med å tape 3-4. Ligger på 9. plass med 31 poeng og har et hav (les 13 poeng) opp til Arsenal på 6. plass. Ustabile 5-2-5 på tolv spilte bortekamper. Harry Maguire er friskmeldt for Leicester, og dermed er det bare langtidsskadde Daniel Amartey som mangler for Leicester.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende på Anfield. Liverpool skaffer seg altså sju poengs luke til Manchester City med seier i kveld. H.

2. Tottenham - Watford

Et skadeplaget Tottenham røk ut av Ligacupen i semifinalereturen mot Chelsea torsdag kveld og søndag ble det exit fra FA-cupen med 0-2 tap borte mot Crystal Palace. Meget viktig 2-1 seier borte mot Fulham i forrige seriekamp og Tottenham ligger på 3. plass med 51 poeng i serien. Men avstanden opp til Liverpool er på hele ni poeng og det er samtidig kun fire poeng ned til Arsenal (en kamp mer spilt) på 5. plass. Fire av ti hjemmekamper er tapt. Heung-min Son er tilbake i kveld, mens Moussa Sissoko er tilbake i trening. Dele Alli, Harry Kane og Ben Davies er alle fortsatt ute.

Watford-manager Javi Garcia byttet ut hele førsteelleveren til lørdagens bortekamp mot Newcastle i FA-cupen, men vant likevel 2-0. Står uten tap på sine fire siste seriekamper, men tre av dem har endt med poengdeling. Ligger på en flott 7. plass med 33 poeng, men har hele 11 poeng opp til Manchester United på plassen foran. Brukbare 4-3-3 på bortebane. Abdoulaye Doucoure er fortsatt uaktuell.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende. Vi tror Tottenham vinner igjen. H.

3. Bournemouth - Chelsea

Etter kun ett poeng på de fire foregående seriekampene, tok Bournemouth en etterlengtet trepoenger igjen hjemme mot West Ham i forrige serierunde. Står dermed med 30 poeng og ligger på 12. plass. Svake 3-0-8 på elleve spilte bortekamper, klart mer godkjente 6-3-3 på hjemmebane. Toppscorer Callum Wilson er usikker og må testes nærmere kampstart. Nysignerte Chris Mepham kan få sin debut for hjemmelaget i kveld.

Chelsea tok seg altså til Ligacupfinale forrige torsdag og vant komfortabelt 3-0 hjemme mot Sheffield Wednesday i FA-cupen søndag. I serien har det vært mer variabelt den siste tiden og sist søndag ble det 0-2 tap borte for Arsenal. Holder fortsatt 4. plassen, men Arsenal er a poeng etter sin 2-1 seier hjemme mot Cardiff tirsdag kveld. 7-1-3 totalt på bortebane. Chelsea har ingen nye skader eller karantener og Gonzalo Higuain får garantert sin debut i kveld.

Tre strake borteseire i de tre siste tilsvarende seriekampene. Men Chelsea har ikke vært som best i det siste. UB.

4. Southampton - Crystal Palace

Ralph Hasenhüttl har fått bra dreis på Southampton etter at han overtok laget i desember. Med sju poeng på de tre siste seriekampene ligger Southampton på 17. plass og står med 22 poeng. Det er likevel ikke mer enn tre poeng ned til Cardiff under streken. Etter sin sterke 2-1 seier borte mot Leicester nest sist, fulgte Soton opp med 2-1 seier hjemme mot Everton i den siste seriekampen. Hjemmetallene er dog ikke bedre enn 2-5-4. Matt Targett er friskmeldt, mens Charlie Austin er usikker. Mario Lemina er fortsatt ute med skade.

Crystal Palace tok seg greit videre i FA-cupen søndag etter å ha slått et klart redusert Tottenham 2-0 hjemme på Selhurst Park. Står i likhet med Southampton med 22 poeng og står med 4-1-7 på bortebane. Førstekeeper Wayne Hennessey er friskmeldt, det samme gjelder for Connor Wickham og Christian Benteke. Bakary Sako er også hentet tilbake til klubben igjen og er tilgjengelig.

Etter tre strake hjemmeseire i tilsvarende oppgjør, vant Palace denne i fjorårssesongen. Godtgående Southampton bør unngå tap her. HU.

5. Celtic - St. Johnstone

Hengekamp i skotsk Premiership. Celtic står med full pott på sine elleve spilte hjemmekamper og selv med en kamp tilgode på Rangers på 2. plass, har Celtic tre poengs forsprang. Seier i denne hjemmekampen vil utøke denne til seks poeng. Overbevisende 4-0 seier hjemme mot St Mirren og 3-0 seier hjemme mot Hamilton i de to seriekampene som er spilt etter julepausen. Tom Rogic er tilbake fra Asia Cup, men vil ikke bli involvert i kveld. Manager Brendan Rodgers har fortsatt en god del skader i sitt mannskap.

St Johnstone med 1-0 seier hjemme mot Livingston i sin første seriekamp etter julepausen, men lørdag ble det 0-2 tap borte mot Hearts. Ligger på 6. plass med 37 poeng og ligger bra inne blant topp seks med fem poeng ned til Hibernian på 7. plass. Sterke 7-0-4 på elleve spilte bortekamper.

Det meste tyder uansett på at Celtic tar sin tolvte strake hjemmeseier denne sesongen. H.

6. Barcelona - Sevilla

Kvartfinale i Copa del Rey der Sevilla har 2-0 å gå på fra forrige ukes møte. Barcelona stilte uten Lionel Messi, Ousman Dembele, Luis Suarez, Jordi Alba og Phillippe Coutinho fra start i den kampen. Dembele er fortsatt skadet, men ellers kommer nok Barcelona til å stille vesentlig sterkere til denne hjemmekampen. 8-2-1 på elleve spilte hjemmekamper i serien.

Sevilla har altså 2-0 å gå og de fulgte opp den seieren med solide 5-0 hjemme mot Levante i helgens serierunde. Har dog mistet litt terreng til toppen nå, selv om de ligger på 4. plass. Står med 36 poeng og har tretten poeng opp til serieleder Barcelona.

4-2 i tilsvarende seriemøte på Camp Nou i oktober. Barcelona har vunnet Copa del Rey de fire foregående sesongene, og må altså minst ha tomålsseier onsdag kveld. Uansett blir nok dette hjemmeseier. H.

7. Atalanta - Juventus

Kvartfinale i Coppa Italia og her spilles det ikke returer. Disse lagene møttes også i forrige sesongs Coppa Italia, men da i semifinalen. I semifinalen spilles det hjemme/borte. Atalanta tapte begge de oppgjørene med 0-1. Sesongen før der igjen møttes lagene allerede i åttedelsfinalen i Torino, den kampen vant Juve 3-2. Så bortsett fra semifinaleplassen forrige sesong, har ikke Atalanta gjort seg spesielt bemerket i Coppa Italia de siste sesongene.

Søndag spilte Atalanta seriekamp hjemme mot Roma, der lå laget under 0-3 etter 40 minutter. Men en sterk opphenting sørget for 3-3 og ett poeng for Atalanta som har scoret 16 mål på sine fire siste seriekamper. Fjerde sist møtte de Juventus her i Bergamo. Duvan Zapata sendte da Atalanta i ledelsen 2-1 tidlig i 2. omgang og Juventus måtte i tillegg spille med en mann mindre de siste 30 minuttene. Juve fikk likevel sin utligning og det endte 2-2. 4-3-3 totalt på hjemmebane for Atalanta som ligger på 7. plass med 32 poeng og kun har tre poeng opp til Milan på 4.plass.

Juventus nekter å tape i året Serie A og tok nittende seier av 21 mulige, da de snudde 0-1 til 2-1 seier borte mot Lazio søndag kveld. Cristiano Ronaldo avgjorde på straffespark to minutter før slutt. Juventus har vunnet Coppa Italia de fire foregående sesongene. Men kanskje er fokuset mest på Champions League denne sesongen? Leonardo Bonucci ble skadet i søndagens seriekamp og er ikke med til Bergamo i kveld.

De tre siste tilsvarende seriekampene i Bergamo har forøvrig alle endt 2-2. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Nantes - Saint-Etienne

Denne kampen skulle egentlig vært spilt lørdag, men ble utsatt grunnet Emiliano Salas forsvinning. Sala som trolig omkom i en flystyrt på vei til England og sin nye klubb Cardiff.

Nantes står med fire tap på de fem siste seriekampene og pussig nok er alle de fire kampene endt med 0-1. Tapte sist hjemmekamp med 0-1 mot Rennes, men stod med 13 poeng på de fire foregående hjemmekampene og har anstendige 4-3-3 på hjemmebane. Men med svake 2-2-7 på elleve spilte bortekamper, ligger laget helt nede på 15. plass med kun 23 poeng. Det skiller fem poeng ned til Amiens under streken. Lucas Lima og Nicolas Pallois må begge sone karantene for gule kort.

Etter tre strake seire, måtte St Etienne tåle 1-2 tap hjemme for Lyon i siste seriekamp. Ligger uansett på en flott 4. plass og vil være ett poeng bak Lyon på 3. plass med seier onsdag kveld. Men sliter som alltid på bortebane, og har ikke bedre enn 2-4-4 på ti spilte bortekamper hittil. Ole Kristian Selnæs er aktuell for en overgang til Kina og spiller ikke kveldens kamp.

2-5-2 på ni siste tilsvarende oppgjørene. U på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

9. Hamburger SV - Sandhausen

De tre neste kampene på ukens midtukekupong, er alle hentet fra tysk 2. bundesliga som starter opp igjen etter en drøy måneds vinterpause.

Serieleder Hamburger SV avsluttet høstsesongen med 1-3 tap borte for Holstein Kiel, men beholdt sin ledelse. Står med 37 poeng og har ett poeng ned til FC Köln på 2. plass og tre poeng ned til St. Pauli på 3. plass (som dog tapte sin kamp tirsdag og har en kamp mer spilt). Var faktisk best borte i høstsesongen og hadde ikke bedre enn 4-3-2 på ni spilte hjemmekamper. Gideon Jung er tilbake etter langtidsskade i kveld.

Sandhausen ligger i den andre enden av tabellen og kapret kun 13 poeng på de første 18 seriekampene. Ettersom FC Magdeburg vant sin kamp tirsdag, ligger Sandhausen på kvalifiseringsplass før kveldens kamp. Svake 1-3-5 på ni spilte bortekamper. Avsluttet høstsesongen med tre strake poengdelinger, men møtte ingen av topp åtte-lagene i disse.

Hamburger SV har los på direkte opprykk og da skal slike hjemmekamper vinnes. H.

10. Heidenheim - Holstein Kiel

Heidenheim ligger på 6. plass før andre halvdel og står med 30 poeng. Det skiller kun fire poeng opp til St. Pauli på playoffplass og Heidenheim har en kamp mindre spilt. Avsluttet høstsesongen med ti poeng på de fire siste seriekampene, men motstanden var ikke den tøffeste. Fine 5-1-2 på åtte spilte hjemmekamper.

Holstein Kiel rykket opp til 2. bundesliga før fjorårssesongen og smalt til med 3. plass og opprykkskvalifisering i første forsøk. Men klarte ikke å ta seg av Wolfsburg og måtte på med en ny sesong i 2. bundesliga. Avsluttet høstsesongen solid med fire seire og ett tap på de fem siste seriekampene og slo altså serieleder Hamburger SV 3-1 hjemme i den siste seriekampen før vinterpausen. Har i likhet med Heidenheim 30 poeng og er på plassen foran på bedre målforskjell. Godkjente 4-2-3 på ni spilte bortekamper.

Bemerkelsverdige 3-5 i tilsvarende kamp i fjorårssesongen. Denne er kinkig. HB.

11. Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld

Ustabile 7-4-7 på de 18 første seriekampene for hjemmelaget i høstsesongen. Det gir 25 poeng og Dynamo Dresden ligger på 10. plass. Det er tolv poeng ned til nedrykksstreken og ni poeng opp til St. Pauli på playoff. 4-1-4 på ni spilte hjemmekamper.

Arminia Bielefeld ligger mer utsatt til. Ligger på 14. plass med totalt 18 poeng og har ikke mer enn fem poeng ned til Sandhausen på kvalifiseringsplassen. Overrasket stort med 2-1 seier borte mot høyt plasserte Holstein Kiel i den nest siste seriekampen i 2018, men tapte så 1-2 hjemme mot Heidenheim i den siste. Moderate 2-4-3 på ni spilte bortekamper.

0-2 og 1-1 i de to siste tilsvarende. HU.

12. Oostende - Gent

Semifinale i den belgiske cupen der det spilles hjemme/borte. Det endte 2-2 i det første møtet.

Oostende har ikke fått sving på sakene i seriespillet og ligger tredje sist etter 23 serierunder. Står med 23 poeng, men har ni poeng ned til Lokeren på sisteplass og kun tabelljumboen rykker ned i Belgia. 4-2-5 på elleve spilte hjemmekamper. 1-2 tap hjemme for Club Brügge i helgens seriekamp.

I Belgia deler man som kjent serien etter 30 serierunder der topp seks-lagene spiller såkalt Championship playoff. Gent holder sjetteplassen etter sin 2-1 seier borte mot Kortijk i helgen og står med 36 poeng, men har kun ett poeng ned til Sint Truiden på 7. plass. Moderate 4-2-5 på elleve spilte bortekamper.

Det endte 0-4 i tilsvarende seriemøte i slutten av oktober. Men onsdag kveld handler det om cup og bortelaget har skaffet seg et flott utgangspunkt med å klare 2-2 i bortemøtet. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

