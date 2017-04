Liverpool ikke klink mot Crystal Palace

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong er spekket med godbiter og den aller største kommer sist når det er duket for El Clasico mellom Real Madrid og Barcelona søndag kveld. Men også Liverpool er i aksjon i en meget vikitg hjemmekamp mot Crystal Palace. For øvrig er det seks kamper fra Eliteserien og fire kamper fra OBOS-ligaen. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 1,4 mill denne søndagen. Innleveringsfrist er kl 17.25.

Herlig tolver lørdag

Det ble tolv rette for Nettavisens 432-rekker lørdag og på det forslaget ble det også 10 ganger 11 rette og 42 ganger ti rette. Tolv rette ga kr 3 400 i utbetaling og totalt ble det 6 040 kr tilbake på det forslaget.

1. Lillestrøm — Brann

Etter en positiv start med tre poeng mot Sandefjord i sesongåpningen, har det gått langt tråere for Arne Erlandsens menn. Visst fortjente de kanskje mer i Molde, men tre tap på rad og den svært svake innsatsen i 1-3 tapet i Aalesund forrige helg er urovekkende svakt for kanarifuglene.

Tilsvarende kamp i fjor endte 1-0, faktisk vant LSK begge kampene mot dagens motstander. Sherrif Sinyan er eneste fravær.

Gjestene har spilt svært bra på hjemmebane denne sesong og vunnet begge kamper i Bergen, på bortebane har de fått dårlig betalt med bare ett poeng mot henholdsvis Tromsø (1-1) og Kristiansund (1-0-tap). I begge kamper har de vært det førende laget før sene baklengsmål.

Lillestrøm er neppe av samme kaliber som Brann og selv om bergenserne kun har tatt ett poeng på bortebane hittil, tror vi ikke de taper denne. UB.

2. Rosenborg — Aalesund

Rosenborg må sies å ha fått svært godt betalt for middels prestasjoner, og de har hatt marginer med seg som står med full pott på fire kamper. Som i Viking forrige søndag, da de ble presset i lange perioder og likevel vant 1-0. Men igjen, det er vel det som kjennetegner et mesterlag.

De vant 14 av 15 hjemmekamper forrige sesong og har slått tittelrivalene Molde (2-1) og Odd (3-0) på to hjemmekamper så langt denne sesongen. Kun backupene Elba Rashani og Magnus Stamnestrø går skadet.

Endelig satt den for Aalesund, som vartet opp med festspill hjemme mot Lillestrøm og tok årets første seier med 3-1. Lars Veldwijk fikk sin første scoring og offensiven fløt fint, alt i alt en perfekt kamp.

På to bortekamper har de røket 1-3 for Stabæk og klart 1-1 mot Strømsgodset. Aron Thrandarson er eneste fravær for tangotrøyene.

Rosenborg står med 27-4-1 på hjemmebane i Eliteserien dersom man tar med de to foregående sesongene og de to første denne sesongen. Tross at det ikke har vært knirkefritt i sesongstarten har RBK likevel full pott. De vinner nok igjen. H.

3. Sarpsborg 08 — Kristiansund BK

Østfoldingene landet virkelig på jorden etter den flotte åpningen sin, med 0-3-tap borte for Stabæk forrige søndag. Men den kampen ble naturlig nok preget av Sigurd Rosteds utvisning og straffespark imot etter bare en halvtime, på stillingen 0-0. Sarpingene hadde tre seirer på de tre første kampene og nå handler det om å slå tilbake.

Hjemme har de slått Viking 3-0 og Sogndal 3-1, på alle måter en optimal start. Kampen spilles uten suspenderte Rosted, men ellers er troppen skadefri.

Kristiansund skulle nok helst unngått tap borte mot opprykkskollega Sandefjord forrige runde, men klarte ikke stå imot. Dermed står de med bare tre poeng etter fire kamper, de kom hjemme mot Brann. Motstanden har dog vært tøff så langt.

I tillegg til tapet i Sandefjord, har de tapt knapt for Odd på reisefot. Da etter å ha spilt en meget sterk kamp. Erlend Sivertsen står over med skade, ellers er Dan Peter Ulvestad og Dao Bamba endelig på vei tilbake, men til dagens kamp regnes de som usikre.

Solide Sarpsborg bør komme tilbake på vinnersporet her. H.

4. Tromsø — Stabæk

Nordlendingene har fått en sterk start på årets sesong, selv med et knepent 1-0-tap for Odd forrige helg. Syv poeng på de fire første kampene er mer enn godt nok og i Skien gjorde de seg på ingen måte bort og hadde fortjent poeng der.

På eget gress reddet de et sent poeng mot Brann i åpningskampen, før de slo Sogndal solid 3-0. Det var naturligvis på Alfheim de plukket brorparten av poengene forrige sesong og slik blir det nok også i år. Klubben melder om skader på spissen Runar Espejord og målvakt Filip Loncaric, begge uten kamper så langt denne sesongen.

Stabæk har sett sylskarpe ut på Nadderud og tatt ni poeng av ni mulige der, mot Aalesund, Odd og Sarpsborg 08. Men i deres eneste bortekamp, mot Sogndal, leverte de en oppvisning i elendig forsvarsspill og tapte full fortjent 1-4

Ahmed el Amrani, Tobias Ødegaard og Raymond Gyasi er ute, mens Ba er tvilsom etter en treningssmell på fredag. Lumanza og Pedersen er også tvilsomme, mens Nimely er meldt spilleklar.

Tromsø har sett meget bra ut og taper neppe denne kampen. HU.

5. Viking — Odd

Mens Rosenborg har fått maks ut av gjennomsnittlige prestasjoner, har Viking vært det soleklare uturslaget så langt. De har egentlig vært best i hvertfall tre av sine fire kamper, men står igjen med null poeng. Samtidig fått det soleklart kjipeste kampoppsettet i innledningen, med få hviledager og to bortekamper i den første uka.

De har vært best i begge sine hjemmekamper, mot Rosenborg og mot Tromsø, men tapt begge med ett mål.

Odd har vunnet begge hjemmekamper, men tapt borte for både Stabæk (2-0) og Rosenborg (3-0) på naturgress, som også er dagens underlag. Det har ikke stemt for Fagermos menn i sesonginnledningen og selv seirene har kommet uten å overbevise og laget gjorde ingen god hjemmekamp mot Tromsø forrige helg. Rafik Zekhnini er suspendert etter rødt kort sist, og Jone Samuelsen er igjen usikker.

Viking må få betalt etterhvert, men Odd har naturligvis kapasiteten til å ta alle poengene. HUB.

6. Vålerenga — Sogndal

Det har bare gått en vei for Vålerenga, siden de slo Viking 1-0 i serieåpningen: nedover. Og forrige helg ble et nytt bunnpunkt nådd da de ble ydmyket 0-4 i Molde og oppviste elendige forsvarsspill den første halvtimen. Her har Deila mye å jobbe med.

Hjemme har de altså slått Viking, men også tapt overraskende for Sandefjord. I dag styrkes de defensivt av stopper Jonathan Tollås Nations retur, han var suspendert sist. På skadefronten er det lite endring, som betyr at Fredheim Holm, Agyiri, Horn Myhre, Elsebutangen og Fridjonsson er utilgjengelige.

Sogndal fikk med seg et greit poeng hjemme mot Strømsgodset forrige helg og har tatt samtlige fire poeng på hjemmegress. Borte har det blitt tap både for Sarpsborg og for Tromsø, i begge kamper slapp de inn tre mål. At dagens kamp spilles på naturgress, til forskjell fra hva de bruker de vanlig, er heller ingen fordel.

Ole Amund Sveen blir ikke å se på en god stund, mens Taijo Teniste er usikker.

Det er vanskelig å ikke sette Vålerenga til favoritt her, og Sogndal har ikke imponert på bortebane hittil. H.

7. Elverum — Ullensaker/Kisa

Hjemmelaget hang lenge med borte mot opprykksfavoritten Bodø/Glimt, men raknet etter de bommet på straffe da stillingen var 1-0 til Glimt. 5-0 ble det til slutt, et resultat som ikke helt reflekterer kampen. Uansett står de nå med bare ett poeng, det ble tatt hjemme mot Tromsdalen i en 1-1-kamp, der de utlignet på overtid.

Ull/Kisa har på sin side fått en knallstart, med syv poeng på de tre første kampene sine. Forrige helg slo de Strømmen 2-0 og deres eneste bortekamp har gitt tre poeng mot Elverums opprykkskollega, Arendal. Men hadde fryktelig svake 1-4-10 på bortebane forrige sesong, så får vi om seieren borte mot Arendal betyr at Ull/Kisa presterer bedre på bortebane denne sesongen.

Elverum hadde knallsterke 12-1-0 på hjemmebane i opprykkssesongen i fjor og må nok stoler på hjemmestyrken for å overleve. HU.

8. Jerv — Strømmen

Arne Sandstøs gutter har ikke fått noen god start på sesongen og faktisk har de bare ett poeng på tre kamper, tatt i serieåpningen borte mot Florø. Hjemme har de tapt sin eneste kamp, for Ranheim, og de røk hele 0-3 borte for Mjøndalen på tirsdag, selv om det resultatet definitivt ikke reflekterer kampbildet.

Men heller ikke Strømmen har fått en særlig god start på sesongen, forrige helg var de hele tiden nest best 0-2-tapet borte for Ull/Kisa. Deres eneste poeng kom i hjemmekampen mot nyopprykkede Florø, borte har de tapt for Ranheim i tillegg til Ull/Kisa.

På tide at Jerv får opp farten nå. Vi tror på hjemmeseier. H.

9. Levanger — Mjøndalen

To poeng på tre kamper er fasit for Magnus Powells menn, etter uavgjort borte mot Ull/Kisa og Florø, samt tap hjemme for Sandnes Ulf i deres eneste hjemmekamp. En helt ok start det, med tanke på at to av de tre kampene er spilt borte.

Glimrende start har Mjøndalen fått og de bekreftet form med en knallsterk 3-0-seier over opprykkskandidaten Jerv. De har spilt bare en bortekamp og den ga et godkjent uavgjortresultat borte mot Fredrikstad, mens begge hjemmekamper er vunnet. Dermed har Vegard Hansen god grunn til å være fornøyd med serieåpningen.

7-3-5 og 6-4-5 på hjemmebane i de to foregående sesongene, mens Mjøndalen hadde svake 4-4-7 på bortebane forrige sesong. Vi tror mest på hjemmelaget. HUB.

10. Åsane — Sandnes Ulf

Det har blitt smått med poeng for Åsane i serieåpningen, men motstanden har vært svært tøff. Borte har de tapt for Tromsdalen i åpningeskampen (0-2) og Start i helgen som gikk (0-4), hjemme på deres nye kunstgress har de tatt ett poeng mot Bodø/Glimt. I sistnevnte kamp mistet de seieren fire minutter på overtid. Solide 7-6-2 på hjemmebane forrige sesong.

Gjestene har fortsatt til gode å slippe inn mål denne sesongen og står med syv poeng på tre kamper, etter seirer over Elverum og Levanger, sistnevnte på bortebane, og uavgjort hjemme mot FFK forrige helg i en meget svak kamp. En god start for Bengt Sæternes' menn.

Åsane vant tilsvarende kamp 1-0 forrige sesong og har vist seg som et meget habilt hjemmelag. HUB.

11. Liverpool — Crystal Palace

Jürgen Klopps menn har to sterke sliteseire i ryggen, 2-1 borte mot Stoke og 1-0 borte mot West Bromwich.

Dermed har de holdt avstanden til lagene bak, men fortsatt kan bare ett poengtap sende dem ut av topp fire. Her gjelder det å vinne de fem siste kampene for å ha alt i egne hender.

På hjemmebane har Liverpool være gode denne sesongen, med sterke 11-4-1. Det er, typisk nok, kun Swansea som har dratt derfra med alle tre poeng. Stopperne Matip og Klavan er sammen med midtbanespiller Lucas tvilsomme. Skulle ingen av dem rekke kampen, kan Joe Gomez starte for første gang siden 2015. Lallana og Henderson er stadig ute.

Crystal Palaces voldsomme oppsving fikk nesten en stopp mot Leicester forrige helg, men de hentet inn 0-2 og reddet ett poeng. Nå er det syv poeng ned til rød sone og det skal godt gjøres å tape hele det forspranget. Formen er også svært bra, med 5-1-1 de siste syv i ligaen.

Palaces kontringsstyrke skal ikke undervurderes og de har faktisk tatt poenget mer på reisefot denne sesongen. 5-3-8 er deres tall på fremmed gress.

Stopper Sakho er ikke med siden han er eid av Liverpool, mens James Tomkins, Loic Remy og James McArthur er tilbake. Scott Dann, Pape Soare, Fraizer Campbell og Connor Wickham er skadde.

Crystal Palace har faktisk vunnet de to siste tilsvarende seriekampene på Anfield og da tar vi med en meget godt betalt B. HB.

12. Real Madrid — Barcelona

El Clásico og for en viktig kamp det skal bli! Med hjemmeseier er ligatittelen i praksis sikret for Real Madrid, med borteseier kommer Barcelona a poeng, men det er ikke nok, da Real Madrid har en kamp tilgode.

Hjemmelaget er i best form av de to, i ligaen har de tapt poeng kun til Atlético Madrid (1-1) på de siste seks og tirsdag slo de Bayern München ut av Champions League. 12-4-0 er deres knallsterke hjemmetall i ligaen. Stopperne Pepe og Varane mister kampen, så Nacho fortsetter som Ramos' partner i midtforsvaret.

Barcelona klarte ikke å score mål på to kamper mot Juventus og røk ut av Champions League i midtuken. De skal spille cupfinale og vinner trolig et trofé der, de møter Alavés, men ligatittelen står klart høyest og dagens kamp blir uhyre viktig.

Men Barcelona er ikke helt seg selv denne sesongen og de har tapt to av de siste tre bortekampene sine i ligaen. 10-3-3 er bortetallene totalt. Neymar er suspendert etter rødt kort mot Málaga og soner sin andre av tre kamper. Rafinha og Vidal er definitivt ute med skader, Mathieu er friskmeldt.

Real Madrid har fordel av hjemmebane og Barcelona må klare seg uten Neymar. H.



