Liverpool vinner ikke denne

Det er en tøff og blandet tippekupong denne søndagen og vi har måttet ta noen tøffe valg for å komme innenfor spesielt på 96-rekkene. Innleveringsfristen er klokken 16.55.

Bonuspotten overlevde lørdagen og har nå vokst til 2,3 millioner kroner. All skadeinfo fra Eliteserien stammer fra lørdagens papirutgave av VG.

1. Tottenham — Liverpool

Vertene har funnet formen og står med 13 poeng på de siste fem ligakamper, i midtuken spilte de en knallsterk kamp mot Real Madrid i Spania og tok med seg 1-1 derfra. Og forrige helg kom atpåtil første seier hjemme på Wembley i ligaen, 1-0 over Bournemouth, så nå har Pochettino all grunn til å smile.

Forut for seieren sist helg, hadde de ikke vunnet på tre hjemmekamper. Nå har de fått noen kamper til å tilvenne seg Wembley igjen og den første ligaseieren gir garantert selvtillit.

Dele Alli returnerer etter å ha vært suspendert i midtuken. Hans midtbanekolleger Wanyama, Lamela og Dembele rekker ikke kampen.

Det ble en skikkelig forløsning for Liverpool i midtuken og de slo slovenske Maribor hele 7-0 på bortebane tirsdag. Det må likevel nevnes at det var en svært svak motstand og på ingen måte sammenliknbar med dagens utfordring.

I ligasammenheng har de kun 1-3-1 de siste fem kamper og på reisefot har de 1-2-1 så langt. Seieren kom over Leicester.

Adam Lallana, Sadio Mané og Nathaniel Clyne er alle ute. Jordan Henderson returnerer etter å ha blitt hvilt i midtuken.

Tottenham har funnet formen og vi tror de unngår tap i denne. HU.



2. Brann — Rosenborg

Det begynner å haste for Brann, som nå har tre tap på rappen - borte for Vålerenga og Molde, samt hjemme for Kristiansund. Dermed er det tre poeng opp til medaljeplass forut for runden og selvtilliten virker å være på bunn i Bergen om dagen.

En viss skyld må skadeproblemene ta, nå er endelig Fredrik Haugen, Gilli Rolantsson, Kasper Skaanes og Ruben Kristiansen er alle tilbake i trening. Bismar Acosta og Kristoffer Barmen er uaktuelle grunnet suspensjoner.

Tapet hjemme for KBK var det andre for sesongen og 7-3-2 er svakere hjemmetall enn i fjor. Tilsvarende kamp sist sesong endte 1-1.

Ti poeng er mer enn god nok margin for RBK til å vinne serien idét fem kamper gjenstår og med alle resultater rett vei, sikrer de gullet i aften. Resultatet på torsdag var imidlertid alt annet enn rett, de røk 3-1 borte mot Zenit i Europa League, en kamp og reise som garantert tar på.

Poengmessig har trønderne vært best på bortebane denne sesongen og 8-3-1 er solide tall. Det er grunn til å vente rotasjon grunnet det tøffe kampprogrammet.

Denne kan i utgangspunktet gå alle veier. HUB.



3. Molde — Haugesund

Hjemmelaget har virkelig funnet medaljeformen og har kapret 13 poeng på de siste fem kamper og er nå oppe på andreplass. Sist helg slo de medaljerival Brann og det er generelt mange grunner til glede i rosenes by om dagen.

Med unntak av en skrekkelig formperiode i sommer, har Molde vært gode hjemme - 8-1-3 er tallene. Men mot dagens motstander har de faktisk 0-1-3 i de siste fire tilsvarende kampene. Hele fire spillere regnes som tvilsomme for hjemmelaget - Sigurdarson, Hestad, Amang og Normann.

Bortelaget har kanskje ikke fått så mye ros som de fortjener, de kjemper om medaljer mot lag som har langt større ressurser. Sist helg slo de tilbake etter to rake tap med en finfin 2-0-seier over Sandefjord.

Vi nevnte deres flotte statistikk mot Molde, men på bortebane generelt er det mindre å skryte av. 5-1-7 vitner om et ustabilt lag. Bruno Leite er trolig tilbake i dag.

Molde må bryte FKH-forbannelsen her, men gjestene har vist at de ikke lar seg pirke på nesen. H(U)B.



4. Sandefjord Fotball — Strømsgodset

Kontrakten er langt på vei sikret for vestfoldingene og det har ført til at luften har gått litt ut av ballongen i hvalfangerbyen - tre av de siste fire kamper er tapt, dog mot solid motstand, og seieren i denne perioden kom over formsvake Aalesund.

Med åtte poeng ned til rød sone skal mye gå galt om de ryker, men Bohinen kommer nok til å forsøke å mane frem poeng i denne kampen uansett. De har levert bra hjemme denne sesongen, 7-2-3 er tallene.

Joackim Olsen Solberg returnerer etter karantene, Carlos Grossmüller er tilbake etter skade. Pau Morer er suspendert og Facundo Rodriguez skadet.

Gjestene har virkelig fått los på medaljeplassene nå og har gjennomført en formidabel snuoperasjon i andre halvdel av sesongen. De har nå fire seire på rad og sluppet inn bare ett mål i denne perioden. Begge de siste borte er også vunnet, som har forbedret bortetallene 2-5-5.

Tokmac Nguen er tilbake fra karantene. Ellers uendret. Verdt å nevne er det også at SIF har fem strake seire over dagens motstander.

Godset er i best form og har nok også mest motivasjon. B.



5. Sogndal — Sarpsborg 08

Det brenner litt under Sogndal igjen, som bare har to poeng ned til Aalesund og Tromsø på nedrykksplassene. Sist helg røk de borte mot Lillestrøm etter to kamper på rad uten tap.

Hjemme på Fosshaugane har de gjort brorparten av jobben denne sesongen, med 5-3-4. Johan Hove er ute siden sist, med karantene. Victor Grodås er usikker.

Tilsvarende kamp i fjor endte med en overbevisende 3-0-seier til Sogndal.

Sarpingene ble forbigått av Molde sist helg og har bare vunnet én av sine fire siste ligakamper, sist mandag tapte de en 2-0-ledelse mot Stabæk på hjemmebane til 2-2. De har vært sterkest på eget gress, med mer beskjedne 4-5-3 på reisefot så langt.

Sigurd Rosted returnerer etter karantene. Nicolas Poulsen og Joackim Jørgensen returnerer etter skade, mens Amin Askar og Alexander Groven er usikre og Joachim Thomassen er suspendert.

Ny, jevn kamp her - HU(B).



6. Stabæk — Tromsø

Hjemmelaget har langt på vei sikret ny kontrakt med ni poeng ned til rød sone, men de har likevel vist stor moral de siste par kampene, med snuoperasjonen mot Vålerenga (4-2) og innhentingen av Sarpsborg borte (2-2), to svært imponerende prestasjoner.

Ustabil er nøkkelordet for deres hjemmeinnsats denne sesongen, med 6-2-5 - her har de variert fra knallsterke til udugelige med korte intervaller.

Ronald Hernández er suspendrt. Mandé Sayoba er trolig tilbake, mens Tortol Lumanza er usikker.

TIL har hatt et utilgivelig kampprogram de senere ukene med gode motstandere på rekke og rad, de har taklet de fint med syv poeng på de fem siste. Det er ikke nok til å løfte dem opp på trygg grunn enda, dog.

Simo Valakari har ledet TIL til kun ett poeng på sine tre bortekamper bak roret og det er ingen hemmelighet at de sliter borte - 2-2-8 er tallene. Nevnte Valakari er suspendert etter å ha blitt utvist i sist helgs hjemmetap for Rosenborg. Magnar Ødegaard er suspendert.

Verdt å nevne er det at TIL har vunnet fire av de siste fem kampene på Nadderud. Og de har motivasjon som klart overgår vertenes i dag. UB.



7. Viking — Vålerenga

Hjemmelaget var døde og begravet, men stod opp for en stakket stund da de slo Kristiansund 2-0 borte forrige helg - deres første seier etter syv kamper uten seier og fem tap på rad. Syv poeng skiller opp til kvalifiseringsplass i dét fem kamper gjenstår, ingen trenger fortelle Viking at de må vinne alle sine resterende kamper.

2-3-7 er hjemmetallene deres så langt denne sesongen. Ross Jenkins og George Green er suspenderte, men sistnevnte er skadet. Andreas Nordvik og Ghislain Guessan er usikre.

Det har blitt spilt noen minneverdige kamper mellom disse to lagene i Stavanger de senere årene, Vålerenga har tatt syv poeng på de siste tre i Stavanger.

Seier i dag vil sikre ny kontrakt, selv om åtte poeng allerede ser ut til å være nok i så henseende. De har fått et oppsving i det siste, med to seire på rad og tre triumfer de siste fire.

Deila kan stille uendret i dag. Vi må backe formsterke gjester her. B.



8. Kongsvinger IL — Mjøndalen

Det gjenstår tre kamper i OBOS-ligaen og KIL har syv poeng ned til den røde streken - ny kontrakt er langt på vei sikret. De har vunnet to av sine siste tre kamper og er i godkjent form, men 4-3-6 er ikke spesielt sterke hjemmetall på Gjemselund denne sesongen.

Mjøndalen har virkelig satt inn støtet på tampen av sesongen står med syv seire på rad. Det har ført at de langt på vei har sikret en kvalifiseringsplass, samtidig som at seks poeng opp til Start på direkte opprykk nok er for langt.

Gulroten for gjestene blir altså å forbigå Sandnes Ulf og møte det svakeste laget i den første kvalifiseringskampen og på hjemmebane - en stor gulrot. Spesielt med tanke på at de er klart sterkest hjemme og har mer beskjedne 3-5-5 på reisefot.

Mjøndalen går på vannet om dagen og har langt mer å spille for enn dagens verter - vi lener oss mot gjestene igjen. B.



9. Levanger — Florø

Vertene holdt liv i playoffhåpet med en kruttsterk 3-1-seier borte mot seriemester Bodø/Glimt, som riktig nok ikke hadde noe å spille for. Fire poeng skiller fortsatt opp til topp seks, men spesielt Ranheim er i så elendig form at alle muligheter er til stede for trønderne.

Poengmessig har de klart seg best på reisefot denne sesongen og 4-5-4 er ikke spesielt gode tall på deres nye kunstgress.

Luften har gått ut av Florø, som ikke rykker ned og heller ikke har noen realistisk mulighet til å nå topp seks. Hele syv kamper er gått siden forrige seier og på bortebane har de fire rake tap, eventyrdagene i sommer er langt på vei glemt. 4-1-8 er tallene på reisefot denne sesongen.

Vertene har los på topp seks og bør slå et formsvakt og umotivert Florø-lag. H.



10. VfL Wolfsburg — TSG 1899 Hoffenheim

Vertene måtte gjennom kvalifisering forrige sesong for å beholde plassen og laget som nylig spilte Champions League, er nå inne i en ny nedrykksstrid. De står uten seier på de siste seks, riktig nok har fem av dem endt uavgjort, og bare poenget bak er Freiburg på kvalifiseringsplass.

På hjemmebane har de svake 0-3-1 så langt denne sesongen. Nei, dette Wolfsburg-laget er ikke til å kjenne igjen.

Gjestene sliter nok litt mer enn forrige sesong, men er med i toppen og har 15 poeng fra åtte kamper. Problemene var forutsette - de skal spille Europa League denne sesongen og får et helt annet kamptrykk en hva de er vant med.

Torsdag vant de 3-1 hjemme over Istanbul Basaksir i EL etter tre kamper uten seier i alle turneringer. 1-1-1 er bortetallene så langt.

Uavgjort virker tenkelig i denne. HU.



11. Udinese — Juventus

Hjemmelaget har vunnet to, over Sampdoria og Genoa hjemme, og tapt de øvrige seks. Nok en sommer ble de robbet for sine beste spillere og det utvilsomt i nedrykkstriden de kommer til å befinne seg denne sesongen. I det minste er de skadefrie.

Alt er ikke som det skal i Juventus, heller, som tapte 2-1 hjemme mot Lazio forrige helg, deres første hjemmetap på to sesonger, og slet med å slå Sporting CP i midtukens CL-runde. De er før runden fem poeng bak tilsynelatende ustoppelige Napoli og må vinne kveldens kamp.

Skadelisten begynner å bli lang for gjestene, som har Höwedes, Pjaca, de Sciglio, Marchisio og trolig Benatia og Sturaro ute med skader. De har sterke syv poeng fra tre bortekamper.

Juve skal og må vinne denne. B.



12. CD Leganes — Athletic Bilbao

Vertene har funnet formen og har åtte poeng på sine siste fire kamper, noe som har løftet dem helt opp på Europa League-plass før runden.

Pussig nok er det på bortebane de leverer best, hjemme har de mer beskjedne 1-2-1 så langt, hvorav de to siste begge har endt med poengdeling. Og med unntak av Atlético Madrid har de møtt svak motstand på eget gress.

Jon Ander Serantes og Omar Ramos mister kampen.

Gjestene hadde ett poeng på fire kamper, dog mot solid motstand, før de slo Sevilla 1-0 på hjemmebane forrige helg og brøt den negative trenden. De spiller Europa League og klarte å redde inn 2-2 borte mot Östersund på torsdag.

Bortestatistikken til Bilbao har aldri vært deres sterke side, 1-1-2 er tallene så langt og de har ikke vunnet borte siden deres første bortekamp denne sesongen. Oscar de Marcos og Iker Muniain er skadet, mens hele fire spillere er tvilsomme.

Nei, her fortjener formsterke Leganes tillit mot et Bilbao-lag som sliter på reisefot. H(U).



Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Tottenham — Liverpool HU

2. Brann — Rosenborg HUB

3. Molde — Haugesund HB

4. Sandefjord Fotball — Strømsgodset B

5. Sogndal — Sarpsborg 08 HU

6. Stabæk — Tromsø UB

7. Viking — Vålerenga B

8. Kongsvinger IL — Mjøndalen B

9. Levanger — Florø H

10. VfL Wolfsburg — TSG 1899 Hoffenheim HU

11. Udinese — Juventus B

12. CD Leganes — Athletic Bilbao H

