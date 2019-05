Lotto-millionær ble Eurojackpot-millionær

- Nå begynner hjertet å øke takten, avbrøt en mann fra Bekkelaget i Stange kommune da Norsk tipping ringte for å overlevere den hyggelige nyheten.

- Har jeg vunnet?

- Det har du. Du er nemlig trukket ut som vinner av den nasjonale premien i Eurojackpot - det vil si én million kroner rett inn på konto og i tillegg et reisegavekort hos Berg Hansen reisebyrå på 100.000 kroner!

- Oj, ble det enda mer hjertebank. Men så supert, sa den glade mannen etter gledesbudskapet han fikk fredag 24. mai.

Her kan du levere Eurojackpot - frist hver fredag kl. 19.00

Vant 1,7 mill. i 1999

Så kunne han fortelle at det slett ikke er første gang han får en telefon fra Hamar vest.

- Jeg fikk faktisk sju rette i Lotto høsten 1999, for nesten 20 år siden. Premien var på 1,7 millioner kroner. Og så sier du at jeg har vunnet 1,1 million nå - det er helt utrolig, sa mannen, som ønsker å være anonym.

Men han kunne fortelle at det nok kom til å bli stor stemning i familien - etter at det første sjokket over at han ble millionær én gang til, hadde lagt seg.

- Kanskje vi må planlegge en skikkelig reise for hele gjengen med en sånt reisegavekort i premie, sa vinneren fra Hedmark.

Mannen vant på en 5-ukerskupong han kjøpte hos Spar Ottestad fredag 10. mai.

Passerer 300 millioner

Ingen hadde 5 rette hovedtall og 2 stjernetall i trekningen. Førstepremiepotten forble dermed urørt og legger på seg ytterligere til trekningen fredag 31. mai.

På den siste dagen i årets mai kan du dermed vinne cirka 300 millioner kroner hvis du har fullklaff.

Her kan du levere Eurojackpot - frist hver fredag kl. 19.00

- Jeg har ventet hele livet på at du skulle ringe meg!

En blid jente fra Son stakk av med ukens Nabolaget-million, og kan dermed innkassere 1 million kroner. Samtidig sikret hun 100 000 kroner til de av sine nærmeste naboer som hadde spilt Nabolaget. - Å himmel! Nå svimer jeg av! Jeg har ventet hele livet på at du skal ringe meg, sier hun og hyler fornøyd.



- Gratulerer så mye. Hvordan føles det å bli Nabolaget-millionær?

- Jeg sliter litt med å puste, men jeg har det veldig, veldig, veldig bra akkurat nå. Guri land! Jeg spiller hver uke og har alltid en "lapp" med i Nabolaget. Hva skjer videre i kveld?

- Nå må jeg feire. Akkurat nå er jeg alene hjemme, men det blir feiring. I morgen skal jeg på fest så da skal jeg i hvert fall være den blideste dama på festen og feire skikkelig. Herregud som jeg skjelver! Å huffameg, sier den blide Son-jenta. Hvilke drømmer har du ønsket å realisere?

- Det jeg drømmer om er å få vekk litt av gjelda mi, altså studielån og litt sånn småtteri. Dette må nok synke inn før jeg kan bestemme hva jeg skal finne på i tillegg til å slette gjeld. Jeg er ganske gjerrig, så pengene skal brukes med omhu, sier hun og ler godt. - Det blir penger til barna mine, det er i hvert fall sikkert, sier den glade Son-jenta, som ønsker å være anonym. Spill Nabolaget, du også!

Resten av kveldens vinnernabolag befinner seg her:

Det var ikke bare i millionærnabolaget i Son at naboene kunne juble fredag 24. mai. Fem andre vinnernabolag ble trukket ut. Hovedvinnerne i disse nabolagene vant 100.000 kroner hver, mens de spillende naboene deres vant mellom 50 og 10.000 kroner. Vinnerne bor i nabolag på følgende steder:

Oslo

Haugesund

Sandnes

Verdal

Kirkenær

Spill Nabolaget her!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:1 mill. per rekke.)

(Vinnersannsynlighet toppremie er 1:90 000)