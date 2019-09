Lotto-millionær fra Bergen tar ikke telefonen

Den heldige bergenskvinnen var nemlig én av 40 heldige Lotto-millionærer lørdag. Bergenskvinnen vant én million kroner i Supertrekningen.

Kvinnene er trolig helt uvitende om at hun er fersk millionærer.

– Telefonen ringer, men det er ingen som tar dem. Vi har forsøkt å ringe både lørdag og søndag, flere ganger, men det blir uansett en hyggelig overraskelse når hun oppdager det, sier Lars Hulleberg hos Norsk Tipping.

Pengene kan allerede være kommet inn på kvinnens konto. Og da er det ikke usannsynlig at bergenseren tar kontakt med spillselskapet på Hamar.

– Når folk oppdager at de har en ekstra million på bankkontoen blir de gjerne litt paff, og da ringer de gjerne til oss for å få bekreftet at det er sant at pengene kommer fra Norsk Tipping, forteller han.

Kjøpte Lotto-kupongen i august

Bergenskvinnen kjøpte kupongen hos Extra i Fana i august.

– Så har du spilt en enukerskupong i august hos Extra i Fana så bør du sjekke anropsloggen på telefonen din en ekstra gang, oppfordrer Hulleberg.

Har du et ubesvart anrop fra 625 60 000? Da har du sannsynligvis positive nyheter i vente.

– Siden det er såpass lenge siden damen leverte kupongen, er det ikke sikkert at hun var klar over at hun var med i Supertrekningen en gang. Men alle rekkene som var levert siden forrige Supertrekning i juni lå som et lodd i lørdagens pott, forklarer Hulleberg.

Norsk Tippings vinnerteam brukte lørdagen og søndagen til å ringe 40 ferske millionærer (39 enkeltpersoner pluss en andelsbank). Det ble mange jubelbrøl, gledestårer og herlige reaksjoner.

To av disse vant én million i Supertrekningen, men Norsk Tipping har ennå ikke fått snakket med dem.

Her er vinnerne Norsk Tipping ikke har fått tak i:

Kvinne fra Bergen i Hordaland

Mann (bosted ukjent)

Norsk Tipping fortsetter å ringe de heldige.

– Det hender jo at folk er på reise eller utilgjengelige i helgene, så det er ikke uvanlig at vi må bruke ett døgn på å få kontakt med folk. Det er ikke like vanlig at det går flere døgn som i dette tilfelle, sier Hulleberg.

(Vinnersannsynligheten for syv rette i Lotto er 1:5,4 millioner pr. rekke. Sjansen for å bli en av millionærene i Supertrekning er 1:5,5 mill. per rekke.)