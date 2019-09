Lørdagskupong fra den engelske bakgården

Lørdagens tippekupong består av syv kamper fra League One og fem kamper fra League Two. Bonuspotten vokser og er denne lørdagen på ca. 460 000 kroner. Innleveringsfristen er lørdag kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv. 96-rekker og 432-rekker.

NB! Lørdag er det Lotto med ca 14 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!

1. Bristol Rovers – Accrington Stanley

Etter tre tap på rad i alle turneringer, håper Bristol Rovers å komme tilbake på vinnersporet når de møter Accrington lørdag. Det er lettere sagt enn gjort. Gjestene viser fin form. De har vunnet de to siste kampene i alle turneringer, og kommer til Memorial Stadium stinn i selvtillit.

Bristol Rovers fikk en forferdelig start på sesongen, og spilte de tre første kampene uten å score et eneste mål. Ikke overraskende har Rovers hatt mer å by på offensivt med Johnson Clarke-Harris tilbake. The Pirates har scoret fem mål på de tre siste kampene. Det positive er at Rovers skaper mer fremover på banen nå. For ikke bare sto Graham Coughlan sine menn uten et eneste mål på de tre første kampene, de hadde også kun fem skudd på mål. I de tre siste kampene har de hatt 16 skudd på mål. Det viser en tydelig forbedring.

Vertene har også forsvart seg bra på hjemmebane denne sesongen. Det lover godt når de møter et Accrington-lag som har vært dårlige på bortebane. Bortestatistikken viser 0-1-2 og 1–5 i målforskjell. Det interessante er at bare Bolton, som hovedsakelig spiller med akademispillere denne sesongen, har flere skudd mot seg på bortebane enn Accrington.

Vi tror at Bristol Rovers fortsetter den gode hjemmestatistikken på Memorial Stadium, og at de er ubeseiret også etter 90 minutter mot Accrington. H

2. Fleetwood Town – Oxford

Fleetwood tapte 1–2 borte mot Accrington i Vans Trophy-turneringen tidligere denne uken, og forrige helg måtte de reise slukøret hjem etter å ha tapt 0–2 borte mot Lincoln. Fleetwood og manager Joey Barton er nok glad for å være hjemme igjen på lørdag. Hjemme på Highbury Stadium er de ubeseiret så langt denne sesongen, og de har også et godt tak på gjestene fra universitetsbyen. På hjemmebane har ikke Fleetwood tapt for Oxford på sine fem siste kamper.

Oxford har ennå ikke vunnet på bortebane denne sesongen, og jeg tror ikke den første borteseieren deres kommer i fiskebyen i Lancashire, som er mer kjent for halspastillen Fisherman's Friend enn fotball. På Highbury har Fleetwood spilt tre bra kamper. De var solide både foran og bak da de slo AFC Wimbledon og Accrington Stanley, og de fortjente mer enn ett poeng da de møtte et svakt Wycombe side.

Oxford på sin side har ikke imponert på bortebane. De klart riktignok å ta ett poeng fra Sunderland på Stadium of Light i serieåpningen, men de har siden tapt mot Blackpool og Bristol Rovers. Offensivt kan Karl Robinsons menn på en god dag lage trøbbel for noen hver. De har forsterket angrepet med Matty Taylor som tidligere leverte på dette nivået for Bristol Rovers. Men Oxford har problemer bakover. De har sluppet inn to mål i snitt.

Fleetwood har vært sterke på hjemmebane. Det er vanskelig å argumentere mot en hjemmeseier til Joey Barton & Co. H

3. Portsmouth – Southend United

Kampen er utsatt fordi Portsmouth har tre spillere på landslagsoppdrag. Fredag formiddag er hjemmeseier markert med 67 prosent. Vi tar sjansen på H og håper at trekningskulen er på vår side. Vi garderer den på det store spillforslaget. H på 96-rekker en og HU på 432-rekkeren.

4. Coventry – Blackpool

Coventry har kranglet med eierne av Ricoh Arena og har ikke lenger sin egen hjemmebane, men det har ikke hindret The Sky Blues i å levere på sin midlertidige hjemmebane. De har vunnet tre av de tre siste hjemmekampene sine på St Andrew’s. Mark Robin sine menn håper fortsatt å være ubeseiret etter lørdagens kamp mot Blackpool.

Med tre seire og tr uavgjorte på de seks første serierundene har Coventry fått en solid start på sesongen. De har vunnet og spilt uavgjort annenhver kamp, dersom det mønsteret skal fortsette så vinner de lørdagens match mot Blackpool

Coventry har virker solide i kampene på sin midlertide hjemmearena, hvor de ennå ikke har sluppet inn et eneste mål, mens de har kjempet hardt for å unngå nederlag på bortebane. The Sky Blues ligger på fjerdeplass med tolv poeng etter de seks første kampene, og ved har kun to poeng opp til serieleder Ipswich.

Blackpool er i likhet med Coventry ubeseiret etter de seks første kampene, men de viser en nedadgående formkurve. Laget fra badebyen i Nordvest-England vant de tre første kampene sine, men de har spilt uavgjort i de tre siste. The Tangerines scoret tre mål mot et svakt Soutend-lag i den første bortekampen denne sesongen, deretter ble det to scoringer mot Gillingham (2–2) og i siste bortematchen mot Rochdale klarte de ikke å få ballen i mål. Den kampen endte 0–0.

Slik Coventry har spilt på St Andrew’s denne sesongen gjør at vi tror de kan spille jevnt med Blackpool. Ja, kanskje til og med vinne. Statistikken gjør at vi velger å bruke en gardering på denne kampen. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Tranmere – Gillingham

Utenom seieren mot et Bolton-lag i oppløsning, har Tranmere strevet voldsomt etter opprykket til League One. Etter fem kamper har Mickey Mellon sine karer bare fire poeng. De ligger nede på 19.-plass på tabellen, kun to poeng foran AFC Wimbledon som er under nedrykksstreken. De klarte 1–1 mot Rotherham sist helg, og det var en opptur for laget fra Birkenhead. De vist i den kampen at de hang godt både fremover og bakover på banen. Dersom de kan levere på samme nivå på Prenton Park lørdag, så er det ingen grunn til at de ikke skal kunne klare å ta tre poeng.

Akkurat som vertene, har heller ikke Gillingham fått noen god start på sesongen. Og i likhet med Tranmere har Gillingham sin eneste seier så langt denne sesongen kommet mot Bolton. De banket det unge Bolton-mannskapet 5–0 i forrige serierunde, og de skal forsøke å vinne to ligakamper på rad for første gang denne sesongen. Å kjøre over et svakt Bolton-lag er ikke mye å skryte av, men de har vist bra tendenser i noen av de andre kampene. De klarte blant annet uavgjort borte mot et sterkt Doncaster-lag, og de var uheldige som ikke tok alle tre poengene hjemme mot Burton. Gillingham har virket friske offensivt, hvor de har hentet inn forsterkninger i sommer, men bakover har de ikke klart å tette igjen.

The Gills har ikke imponert på bortebane, men de har vist at de holder et høyere nivå enn Tranmere, særlig offensivt, i enkelte kamper. Det er ikke utenkelig at Gillingham kan ta tre poeng her, men vi garderer likevel denne matchen. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Shrewsbury – Peterborough

Kampen er utsatt fordi Shrewsbury Town har flere spillere på landslagsoppdrag. Fredag formiddag er borteseier markert med 40 prosent. Vi tar sjansen på at en halvgardering holder her. UB

7. Wycombe – Lincoln

Selv om mange forståsegpåere mente at Wycombe kom til å rykke ned denne sesongen, så har laget nå imponerende seks kamper på rad uten tap.

Wycombe ligger på delt fjerdeplass i League One etter seks serierunder, og det er vanskelig å argumentere mot at de ikke fortjener å være der. The Chairboys har gitt fansen noen nervepirrende øyeblikk. De scoret nemlig vinnermålet både mot MK Dons (3–2) og Southend (4–3) i det 90. minutt. Gareth Ainsworth sine spillere har vist at de står på til siste slutt, og det er en god egenskap.

Vertene har vist bra takter offensivt. Etter seks serierunder har de scoret ti mål, og de er laget som har nest mest skudd på mål i divisjonen. Defensivt har de imidlertid litt å gå på.

Med tre seire på tre hjemmekamper har Wycombe grunn til være optimister før kampen mot Lincoln. Gjestene har i likhet med Wycombe fått en strålende start på sesongen. De ligger på andreplass med like mange poeng som Wycombe, men bedre målforskjell.

The Imps forsterket laget offensivt med flere signeringer i sommer. Det har lønnet seg. Lincoln er nemlig med sine tolv mål det laget som scorer nest mest i divisjonen. Danny Cowley sitt lag, som gikk til topps i League Two sist sesong, har tapt de to siste bortekampene sine. De tapte 1–2 både mot MK Dons og Doncaster. Lincoln har samtidig vist at de er godt organisert defensivt, og laget har derfor klart å holde nullen i fire av seks kamper denne sesongen.

Toppkamp mellom to av lagene som scorer flest mål. Vi tror på en åpen kamp på Adams Park. Vrien match å spå utfallet av, og vi spanderer helgarderingen her. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Carlisle – Exeter

Carlisle har ikke kommet skikkelig i gang denne sesongen, men de tok en litt heldig 1-0-seier mot Scunthorpe forrige helg. Det skapte få sjanser på Glanford Park og hadde kun tre skudd på mål. Scunthorpe hadde 17 skudd, men klarte ikke å score.

Manager Steven Pressley håper at Hallam Hope vil konsentrere seg om jobben han skal gjøre for Carlisle etter at alle budene på ham er avvist.

Serieleder Exeter er full av selvtillit før turen nordover etter at de slo Mansfield 1–0 i forrige serierunde. I den kampen viste Aaron Martin og Dean Moxey solid forsvarsspill. For fjerde gang på seks kamper klarte Exeter å hode tett bakover.

Gjestene er ubeseiret etter seks serierunder. De har tatt 14 poeng så langt, og er to poeng foran Crewe og Newport.

Ryan Bowman er i fin form. Han scoret det eneste målet mot Mansfield sist, og det er andre gang denne sesongen at han er blitt matchvinner. Begge gangene har det vært på hjemmebane. Scorer han sesongens første bortemål på Brunton Park? Exeter har ikke tapt mot Carlisle på de seks siste kampene. De er i siget, og vi tror gjestene tar tre nye poeng her. B

9. Plymouth – Oldham

Plymouth rykket ned fra League One etter forrige sesong, og nå er laget desperat etter å rykke direkte opp igjen. The Pilgrims har fått en brukbar start. De står med tre seire, én uavgjort og to tap etter de seks første serierundene.

Likevel; Ryan Lowe sitt mannskap gikk på et skuffende 1-3-tap mot Northampton Town sist helg. Det resultatet gjør at de ligger fire poeng bak serieleder Exeter før helgens kamper, men det er ennå tidlig i sesongen.

Den viktigste årsaken til at Plymouth henger med i toppen er at de har vist at de er i stand til å score mål. The Pilgrims har ti nettkjenninger på de seks første kampene. Det er bra. Det som ikke er like bra er at de har sluppet inn fem mål på de tre siste kampene.

Oldham på sin side har hatt problemer i begge ender av banen. Åtte baklengsmål på seks kamper er stygge sifre for en klubb som har ambisjoner om å rykke opp. Det største problemet er likevel at de ikke klarer å få balen i mål. Tre scoringer på seks kamper for aurent Banide sine menn er rett og slett elendig. I fire av kampene har de gått målløse av banen.

Midtstopperen Ashley Smith-Brown spiller ikke lørdagens kamp for Latics siden han er på lån fra Plymouth Argyle. Også forsvarsspilleren Tomas Egert er ute. Det samme er spissen Marvin Kokos. Banide har bekreftet at Chris Eagles er aktuell til denne kampen.

Formen til Oldham er forferdelig. De har kun vunnet én av de siste ni kampene. Plymouth Argyle skal ta tre poeng her. Hjemme på Home Park er de ubeseiret denne sesongen, og mot Colchester og Walsall holdt de nullen. Plymouth har vunnet de to siste kampene mot Oldham, og vi tror også at de vinner lørdag. H

10. Colchester – Walsall

Colchester håper å være ubeseiret i fire League Two-kamper på rad etter 90 minutter mot Walsall hjemme på Colchester Community Stadium lørdag.

Etter å ha stått uten seier etter de fire første kampene, hvorav to endte med tap, har Colchester nå to seire på rad. De har slått både Northampton og Oldham, uten å slippe inn mål, så å holde tett bakover mot et lag som ikke har spilt seg frem til mange sjanser burde være en overkommelig oppgave for John McGreal sine menn.

Walsall, som rykket ned fra League One etter sist sesong, jakter fortsatt sesongens andre seier. De står med fem kamper på rad uten seier nå, og har tapt de to siste. Det mest bekymringsfulle for Walsall er at de har sluppet inn tre mål i begge de to siste kampene.

Lørdagens verter slet tungt i starten. De slapp inn seks mål på de fire første kampene, men de har strammet opp forsvaret de siste ukene. I de to siste kampene mot Oldham og Northampton de vært potte tett. Hjemme mot the Saddlers skal de klare å tette igjen. Walsall klarte ikke å score mot Crewe, og ifølge statistikken hadde de kun to skudd på mål i hele kampen. De gikk også målløs av banen da de tapte 0–3 mot Plymouth.

Colchester har vist en positiv utvikling i de to siste kampene. De skal ta tre poeng mot et Walsall-lag som kommer til å kjempe på nedre halvdel av tabellen. Vertene er naturlige favoritter i denne kampen. H

11. Grimsby – Crewe

Toppoppgjør i League Two. Det har vært en god start på sesongen for Grimsby. De står med 3-2-1 etter de seks første serierundene, men forsvarsspillet til the Mariners er ikke noe å skryte av. De har nemlig sluppet inn syv mål på seks kamper, men Michael Jolley sine karer har vist forrykende takter offensivt. De har scoret totalt 13 mål.

Det er fortsatt tidlig i sesongen, men at tyder på at Grimsby skal bli vanskelig å slå hjemme på Blundell Park. The Mariners har kun vunnet én av de tre første hjemmekampene, men de er fortsatt ubeseiret foran egne fans.

Vertene har offensive spillere som vil gi Crewe problemer. Kampen mellom Crewe-stopperne Eddie Nolan og Olly Lancashire og James Hanson kan bli helt avgjørende.

Crewe vil forsøke å spille ut på kantene til Charlie Kirk og Daniel Powell for å utnytte rommene og skape bredde i spillet. Det har vært suksessoppskriften på bortebane. De har vunnet to av tre bortekamper så langt.

Grimsby har vunnet de to siste hjemmekampene mot Crewe, uten at bortelaget har klart å score. Det er ikke veldig usannsynlig at vertene forblir ubeseiret etter på hjemmebane etter lørdagens match. HU

12. Leyton Orient – Swindon

Leyton Orient har ikke akkurat vært formlaget i League Two. De har kun vunnet to av de første seks kampene i etter returen til Football League.

Vertene har ikke klart å tett igjen bakover, og de har hatt problemer med å skape sjanser offensivt. Nå har de imidlertid seks mål på de tre siste ligakampene, så det kan se ut til at de er i i ferd med å få orden på angrepsspillet sitt.

Swindon fikk en god start på sesongen med to seire på rad, men før bortekampen på Brisbane Road har de kun én seier på de fire siste kampene. Samtidig har de ennå ikke tapt på bortebane denne sesongen. Bosrtestaistikken viser 1-2-0 og 5–3 i målforskjell.

Gjestene har scoret elleve mål så langt, og det er faktisk nest mest i League Two. Kun Grimsby har scoret flere mål enn dem. De står med 13 nettkjenninger hittil. Mannen Leyton Orient må stoppe er Owen Doyle. 31-åringen har scoret fem mål på fire kamper denne sesongen, og vi tror han kan gjøre livet surt for Leyton-forsvaret fredag.

Med tanke på at hjemmelaget viser tegn til bedring spillemessig, og gjestene er det laget som scorer nest mest i League Two, så ligger det an til en underholdende match på Brisbane Road. Swindon har kun vunnet én av de siste fem kampene i Øst-London, og vi tror det blir en åpen kamp medv scoringer begge veier.

At Swindon ikke har tapt borte og har vært så gode foran mål, gjør at vi ikke tror at Leyton tar tre poeng i denne kampen. UB

96-rekker:

1. Bristol Rovers – Accrington Stanley H

2. Fleetwood Town – Oxford H

3. Portsmouth – Southend H

4. Coventry – Blackpool HU

5. Tranmere – Gillingham UB

6. Shrewsbury – Peterborough UB

7. Wycombe – Lincoln HUB

8. Carlisle – Exeter B

9. Plymouth – Oldham H

10. Colchester – Walsall H

11. Grimsby – Crewe HU

12. Leyton Orient – Swindon UB





432-rekker:

1. Bristol Rovers – Accrington Stanley H

2. Fleetwood Town – Oxford H

3. Portsmouth – Southend HU

4. Coventry – Blackpool HUB

5. Tranmere – Gillingham HUB

6. Shrewsbury – Peterborough UB

7. Wycombe – Lincoln HUB

8. Carlisle – Exeter B

9. Plymouth – Oldham H

10. Colchester – Walsall H

11. Grimsby – Crewe HU

12. Leyton Orient – Swindon UB