Lørdagskupong med Arsenal - Liverpool

Lørdagens tippekupong byr på seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship med storkampen mellom Arsenal og Liverpool som den desiderte toppkampen. Bonuspotten er på vei oppover igjen og på ca 1,2 mill kr. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Arsenal - Liverpool

Premier League-rundens storkamp med avspark på Emirates kl 18.30 lørdag kveld. 2-3-2

Etter hjemmetap mot Manchester City i seriepremieren og deretter bortetap 2-3 mot Chelsea, har Arsenal for alvor fått opp farten i Premier League. Stod med sju strake seire, før laget måtte nøye seg med 2-2 borte mot Crystal Palace søndag ettermiddag. Ligger på 4. plass med 22 poeng og har kun fire poeng opp til tetlagene Manchester City og Liverpool. Fire strake hjemmeseire etter hjemmetapet for City i seriepremieren. Hector Bellerin, Nacho Monreal og Sead Kolasinac er alle usikre og må testes nærmere kampstart.

Liverpool med en pangstart på årets sesong og knallsterke 8-2-0 på de ti første seriekampene. 1-1 borte mot Chelsea og 0-0 hjemme mot Manchester City er kampene de har tapt poeng i. Hadde 16 baklengsmål etter ti serierunder forrige sesong, på de ti første denne sesongen har Liverpool kun fire baklengsmål. 4-1-0 på de fem spilte bortekampene. Verken Jordan Henderson eller Naby Keita rekker lørdagens storkamp. Ellers kan Klopp mønstre sitt beste lag.

Det står 2-3-2 på de sju siste tilsvarende i London. Vi tror ikke Liverpool taper denne gang. UB.

2. Cardiff - Leicester

Nyopprykkede Cardiff har som ventet fått det tøft i Premier League. Men tok sin første serie for sesongen i den forrige hjemmekampen, da Fulham ble slått 4-2. Hang lenge med bra resultatmessig borte mot Liverpool sist helg, men et par kjappe Liverpool-mål i sluttfasen gjorde at det endte med 1-4 tap. Tre av fem hjemmekamper er tapt, men Manchester City og

Arsenal har vært to av motstanderne. Solide 16-4-3 på hjemmebane i opprykkssesongen fra Championship. Midtbanespilleren Joe Ralls soner sin siste av tre kampers karentene.

Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabhas sitt tragiske dødsfall i helikopterstyrten etter lørdagens hjemmekamp mot West Ham, har garantert satt sitt preg på klubben denne uken og midtukens ligacupkamp hjemme mot Southampton ble naturlig nok utsatt. Sesongstarten har ellers vært av den variable sorten med 4-1-5 på de ti første seriekampene. Skuffet vel litt med kun 1-1 hjemme mot West Ham sist lørdag. Ustabile 2-0-3 på de fem første bortekampene. Wes Morgan er tilbake etter endt karantene, mens midtbanespilleren Daniel Amartey er ute i fire måneder etter ankeloperasjon (han har startet i sju av seriekampene).

Vi har lansert spill på Cardiff på langoddsen og lar det stå til også på tippekupongen. H.

3. Everton - Brighton

Everton fortsetter trenden fra forrige sesong med å underprestere på bortebane. Kun en seier er tatt på de fem første bortekampene. Fortjent 1-2 tap borte mot Manchester United sist søndag. Hjemme på Goodison Park er det som vanlig bedre takter, tre av sesongens fem første hjemmekamper er vunnet (3-1-1). Ligger på 9. plass med totalt 15 poeng. Manager Marco Silva kan glede seg over tilnærmet skadefri tropp.

Brighton klarte seg helt fint i fjorårssesongen etter opprykket fra Championship og endte på 15. plass. Det var på hjemmebane de klart fleste poengene ble tatt, borte vant faktisk laget kun to kamper forrige sesong (2-5-12). Det har ikke vært særlig bedring på bortebane denne sesongen, laget står med 1-1-3 på sine fem første bortekamper. Men 3-1-1 på hjemmebane, gjør at laget ligger på 11. plass med totalt 14 poeng. Pascal Gross og Davy Propper er fortsatt ute for bortelaget.

Everton vant tilsvarende kamp på Goodison 2-0 i fjorårssesongen og bør ha utmerkede vinnermuligheter også denne gang. H.

4. Newcastle - Watford

Fryktelig svak seriestart for Newcastle som fortsatt er uten seier etter de ti første seriekampene (0-3-7). Hjemme på St. James Park er samtlige fem kamper tapt og laget har kun scoret tre mål på disse. Det skal dog tillegges at Newcastle har møtt tøff motstand i starten. Tottenham, Chelsea, Manchester City, Arsenal og Manchester United er blant lagene de har møtt. Hadde brukbare 8-4-7 på hjemmebane i fjorårssesongen. Rafael Benitez har ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

Watford har derimot hatt en strålende innledning på sesongen og står med 19 poeng etter rekken 6-1-3 på sine ti første seriekamper. Ligger faktisk helt oppe på 7. plass før helgens serierunde. Tok kun ett poeng på fire seriekamper, men har slått kraftig tilbake og sist helgs 3-0 seier hjemme over Huddersfield var lagets tredje strake seier. Har vært svake på bortebane de to foregående sesongene. 3-3-13 sesongen 2016/17 og bortimot like svake 4-2-13 i fjorårssesongen. Denne sesongen har Watford dog innledet sterkt på bortebane med 2-1-1. Sebastian Prodl, Daryl Janmaat og Tom Cleverley er alle fortsat ute, mens Troy Deeney er usikker.

1-2 og 0-3 i de to siste tilsvarende på St. James Park. Høytflyvende Watford kan vinne igjen. UB.

5. West Ham - Burnley

West Ham måtte melde pass i ligacupen i midtuken og klarte ikke å hamle opp med et hardt matchet Tottenham, selv hjemme på London stadium og tapte 1-3. Sterkt bortepoeng mot Leicester forrige helg, men West Ham har likevel skuffet litt i starten. Står med kun åtte poeng og ligger på 13. plass. Tre av fem hjemmekamper er tapt, men de har samtidig holdt Chelsea til 0-0 hjemme og slått Manchester United hjemme (3-1). Kaptein Mark Noble soner sin andre av tre kampers karantene, og spissen Marko Arnautovic skal være friskmeldt. Også Aaron Lennon er tilgjengelig igjen etter sykdom.

Burnley har ikke vært i nærheten av å gjenta de sterke prestasjonene i fjorårssesongen og har kun tatt åtte poeng på sine ti første seriekamper. 0-5 borte mot Manchester City og 0-4 hjemme mot Chelsea i de to siste. Moderate 1-1-3 på de fem første bortekampene. Jack Cork må testes nærmere kampstart for Burnley.

2-0-1 på de tre siste tilsvarende i London. Det er en meget vrien lørdagskupong og dermed blir West Ham en av våre sikre. H.

6. Wolverhampton - Tottenham

Denne har faktisk ikke avspark før kl 20.45. Til tross for 10-1 i cornere og 6-0 i skudd på mål, røk Wolverhampton på sitt andre strake serietap da det ble 0-1 borte mot Brighton forrige lørdag. Nyopprykkede Wolverhampton har likevel levert en bra sesongstart med 4-3-3 på de ti første seriekampene og foreløpig 10. plass med 15 poeng. 2-2-1 på fem spilte hjemmekamper. Wolverhampton stilte faktisk med samme startellever i de ni første seriekampene, men sist helg kom Adama Traore inn i startelleveren på bekostning av Diogo Jota. Jota er nå skadet og dermed er det grunn til å tro at Nuno Espirito Santo gir samme gjeng fornyet tillit til lørdagens kveldskamp.

Tottenham måtte som ventet strekke våpen hjemme mot Manchester City mandag kveld og gikk dermed på sesongens tredje tap. De sju øvrige er alle vunnet og Tottenham ligger på 5. plass med 21 poeng og har ikke mer enn fem poeng opp til Manchester City på førsteplass. 5-0-1 på seks spilte bortekamper. Eric Dier og Victor Wanyama ute med skader, i tillegg til langtidsskadde Danny Rose og Victor Wanyama.

Ingen enkel kamp å vurdere dette. Vi tar med alle tegn. HUB.

7. Blackburn - Queens Park Rangers

De seks siste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra Championship der det er spilt 15 serierunder. Det skiller kun sju poeng mellom serieleder Sheffield United og Blackburn på 12. plass.

Nyopprykkede Blackburn har med andre ord klart seg bra etter opprykket og tok ett sterkt bortepoeng mot West Bromwich sist lørdag. Har kun tapt tre av sine femten første, samtidig har sju endt med poengdeling. Hjemme på Ewood Park står laget med 2-4-1 og Leeds ble slått 2-1 i siste hjemmekamp. Førstekeeper David Raya skadet seg sist helg og erstattes av Jayson Leutwiler. Forsvarsspillerne Charlie Mulgrew og Darragh Lenihan må begge testes nærmere kampstart.

Steve McClaren og hans QPR åpnet sesongen med fire strake tap, men har fått opp farten og står blant annet med 4-1-0 på de fem siste seriekampene. Har avansert til 10. plass på tabellen og tatt sju poeng på sine tre siste hjemmekamper. Totalt har QPR 23 poeng og det er kun seks poeng opp til serieleder Sheffield United. 3-1-3 på sju spilte bortekamper. QPR har ingen nye skader eller karantener.

QPR har faktisk ikke slått Blackburn i de 13 siste innbyrdes oppgjørene uansett bane. Det kan de klare denne gangen. Vi nøyer oss med HU på 96-rekkeren, men spiller HUB på 432-rekkeren.

8. Derby - Birmingham

Frank Lampard og Derby innledet sesongen med en litt turbetont 2-1 seier borte mot Reading, men har variert en del underveis. Etter bortetapet (0-1) mot Bolton sjette sist, har Derby nå fem seriekamper uten tap (2-3-0). Står med 25 poeng og ligger på 6. plass før helgens serierunde. Solide 4-2-1 på hjemmebane.

Kun fire lag i Championship har tapt to kamper og ett av dem er Birmingham. Men med åtte uavgjort også, er ikke Birmingham høyere enn på 9. plass på tabellen. Faktisk er Birmingham uten tap på sine elleve siste seriekamper og laget står med fire strake seire. Tapte sesongens toførste bortekamper med 0-1 mot hhv Middlesbrough og Bolton, men står altså med 2-3-0 på sine fem siste.

1-3-1 på de fem siste tilsvarende på Pride Park Stadium. Formsterke Derby skal kunne unngå tap her, men uavgjortfaren er nok betydelig. HU.

9. Hull - West Bromwich

Etter meget svake 0-2-5 på sine sju siste seriekamper, ble det endelig opptur og seier igjen for Markus Henriksen og Hull sist helg med 1-0 seier borte over Bolton. Men likevel ligger Hull nest sist på tabellen med sine 12 poeng. 1-2-4 på sine sju første hjemmekamper. Forsvarsspillerne Reece Burke og Jordy de Wijs mistet begge sist lørdags kamp mot Bolton, men er klare til dyst igjen denne lørdagen.

Etter en strålende periode har det tatt imot for West Bromwich som kun står med ett poeng på sine tre siste seriekamper. Det poenget kom hjemme mot Blackburn sist lørdag. Står med 7-4-4 totalt og 25 poeng og ligger på 5. plass før helgens serierunde. Moderate 2-3-2 på sju spilte bortekamper. Ahmed Hegazi og Kieran Gibbs er begge tilgjengelige igjen etter skader, mens midtstopper Kyle Bartley soner en kamps karantene.

Verd å merke seg er at Hull har 2-2-0 på de fire siste hjemmekampene mot West Bromwich. Denne er vrien. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Nottingham Forest - Sheffield United

Forest-manager Aitor Karanka gjorde en rekke endringer på sitt lag til tirsdagens ligacupkamp borte mot Burton og fikk "svi" for det. Forest røk ut etter 2-3 tap, men kanskje det var et villet tap for opprykksjagende Nottingham Forest. Som ligger på 7. plass etter rekken 5-8-2 på sine femten første seriekamper og totalt 23 poeng. Sterkt bortepoeng mot Leeds sist lørdag og solide 3-3-1 hjemme på City Ground. Midtbanespilleren Jack Colback er ute med karantene, mens Danny Fox og Hillal Soudani begge er ute med skader.

Sheffield United hang veldig lenge med i toppen av tabellen forrige sesong, men sprakk på slutten. Har også innledet denne sesongen meget sterkt og overtok tabellteten etter forrige helgs 4-2 seier hjemme mot Wigan. Har dog mer variable 4-0-3 på bortebane hittil og hadde ikke bedre enn 8-4-11 på bortebane i fjorårssesongen. Forsvarsspilleren Chris Basham soner karantene.

Hjemmelaget vant tilsvarende seriekamp 2-1 forrige sesong og skal stå som favoritter også nå. Vi tar sjansen og lar hjemmelaget stå ugardert mot serielederen. H.

11. Sheffield Wednesday - Norwich

Variable 5-4-6 på de femten første seriekampene for hjemmelaget som også hadde en skuffende fjorårssesong. Etter en sterk periode med blant annet borteseire mot både Aston Villa og Bristol City, måtte laget bokføre sitt tredje strake tap sist helg med 1-3 borte mot Birmingham. Men har kun tapt en av sju hjemmekamper på Hillsborough hittil (2-4-1). Spissen Fernando Forestieri er fortsatt ute med hamstringsskade for hjemmelaget.

Råsterke 7-2-1 på de ti siste seriekampene for Norwich som kun vant en av sesongen seks første (1-2-3). Har avansert til 4. plass og står med totalt 27 poeng og har kun to poeng opp til serieleder Sheffield United før helgens serierunde. Flotte 3-3-1 på sju spilte bortekamper. Jordan Rhodes er på lån fra Wednesday og får ikke spille lørdagens kamp.

Bemerkelsesverdige 6-1-0 på de sju siste tilsvarende og faktisk har Wednesday vunnet 5-1 i denne de to foregående sesongene. Slik statistikk skal man aldri kimse av og det er ligger et Norwich-tap i luften nå. H.

12. Stoke - Middlesbrough

Etter en rekke sesonger i Premier League måtte som kjent Stoke ta den tunge turen ned til Championship etter forrige sesong. Fikk en svak start på sesongen og tok faktisk kun en seier på de sju første seriekampene (1-3-3). Har bedret poengproduksjonen etterhvert og tok en sterk borteseier mot Bristol City sist helg (1-0). Står med 5-5-5 totalt og 20 poeng og selv om laget ikke er høyere enn på 13. plass, er det kun ni poeng opp til serieleder Sheffield United. 3-1-3 er litt skuffende hjemmetall.

Middlesbrough står med 7-6-2 totalt og 27 poeng og ligger på 3. plass før helgens serierunde. Spiller mye uavgjort og faktisk er fire av de sju siste endte med poengdeling (2-4-1). På bortebane står laget med 3-3-1. Tok seg videre til kvartfinalen etter 1-0 seier hjemme mot Crystal Palace tirsdag, til tross for at laget stilte redusert. Daniel Ayala soner karantene, mens innleide Sam McQueen skadet seg i onsdagens ligacupkamp og blir ute på ubestemt tid.

Lagene møttes sist i Premier League, da vant Stoke tilsvarende kamp 2-0 (sesongen 2016/17). Hjemmelaget har levert variabelt på hjemmebane hittil, men vi tror ikke de taper denne. HU.

96-rekker:

1. Arsenal — Liverpool UB

2. Cardiff — Leicester H

3. Everton — Brighton H

4. Newcastle — Watford UB

5. West Ham — Burnley H

6. Wolverhampton — Tottenham HUB

7. Blackburn — Queens Park Rangers HU

8. Derby — Birmingham HU

9. Hull — West Bromwich H

10. Nottingham Forest — Sheffield United H

11. Sheffield Wednesday — Norwich H

12. Stoke — Middlesbrough HU

432-rekker:

1. Arsenal — Liverpool UB

2. Cardiff — Leicester H

3. Everton — Brighton H

4. Newcastle — Watford UB

5. West Ham — Burnley H

6. Wolverhampton — Tottenham HUB

7. Blackburn — Queens Park Rangers HUB

8. Derby — Birmingham HU

9. Hull — West Bromwich HUB

10. Nottingham Forest — Sheffield United H

11. Sheffield Wednesday — Norwich H

12. Stoke — Middlesbrough HU