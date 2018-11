Lørdagskupongen har enormt potensial

Vi står foran en ny lørdagskupong. Utfordringen denne lørdagen er igjen noe spesiell, da toppligaene i Europa har spillefri grunnet landskamper. Kupongen åpner med tre kamper fra UEFA Nations League, før vi ender opp med hele ni oppgjør fra League One i England, som er nivå tre på balløya. En variert kupong, med noen klare favoritter, men også en del åpne og vanskelige oppgjør for plassering av tippetegnene. Vi lukter bra kroner til de som er heldige og dyktige nok. Innleveringsfristen er 15:55! Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Italia - Portugal

Kupongen åpner med den første av tre kamper fra UEFA Nations League. To storheter braker sammen på Giuseppe Meazza stadion, til dette meget interessante oppgjøret.

Italia har rukket å spille tre av sine fire kamper i denne gruppen. Laget åpnet med en sterk 1-0-seier borte mot Polen. Deretter fulgte et 0-1-tap borte mot kupongmotstander Portugal, før laget i sin tredje kamp skuffet med 1-1 hjemme mot Polen. Blåtrøyene må vinne dagens kamp for å ha mulighet til å vinne gruppen og avansere. I tillegg til seier i dag, er de avhengig av at Polen tar poeng mot Portugal i den siste kampen i denne gruppen. Roberto Mancini sitt mannskap har spilt 13 hjemmekamper uten å tape, og da er også treningskamper innregnet. I mellom kampene i denne gruppen, har Italia rukket en treningskamp, hvor laget spilte 1-1 hjemme mot Ukraina.

Til tross for at Cristiano Ronaldo spiller klubbfotball i Italia, der kampen spilles, er han ikke å finne i Portugal sin tropp. Portugal ankommer Italia i visshet om at selv et tap vil være greit, om Polen beseires i siste kamp i gruppespillet hjemme i Portugal. Laget har spilt to av sine fire kamper i gruppen, og vunnet begge. Først ble Polen beseiret 3-2 på bortebane, før laget vant 1-0 i det omvendte oppgjøret av dagens kupongmøte. I tillegg til kvalifiseringskampene har Portugal rukket to treningskamper etter sommerens VM turnering. Laget vant meget sterkt 3-1 borte mot Skottland i sin siste kamp, og har også spilt 1-1 hjemme mot gode Kroatia.

Vi heller mot Italia i kupongens første kamp, men henger på uavgjort på 432 rekker spillet. H (HU på 432 rekker spillet)

2. Tyrkia - Sverige

Våre naboer Sverige tar turen til den meget tøffe bortekampen mot Tyrkia i kupongens andre kamp.

Tyrkia har rukket å spille tre av fire kamper i denne gruppen, hvor Russland er det tredje laget. Laget har tapt to ganget mot nettopp Russland. Først 0-2 borte, dernest 1-2 på hjemmebane. I mellom disse to oppgjørene noterte Tyrkia en meget sterk 3-2-seier i kampen mot Sverige på Friends Arena i Stockholm. Ut ifra resultatene, kan tyrkerne ikke lenger vinne denne gruppen, selv med seier i denne siste gruppespillkampen for deres del. I tillegg til kvalikkampene har Tyrkia rukket en privatlandskamp, hvor det ble svake 0-0 hjemme mot Bosnia.

Sverige har skuffet stort i denne gruppen. Et fattig poeng er fasiten etter to spilte kamper. Svenskene åpnet med brukbare 0-0 borte mot Russland, men gikk på et stygt hjemmetap da Tyrkia kunne reise hjem med en 3-2-seier fra Stockholm. Sverige vil med seier her, samt en ny seier mot Russland i siste kamp i gruppen, havne likt med russerne. Det er derfor fortsatt en liten svensk mulighet til å vinne gruppen. Sverige har også rukket to privatkamper i høst. 1-1 hjemme mot Slovakia og et 0-2-tap i Østerrike er ikke mye å slå i bordet med. Sverige har vist svak form etter den fine innsatsen i sommerens VM, der laget røk ut for England i kvartfinalen. Her var de gule og blå virkelig et vanskelig lag og møte, men slik har det ikke sett ut i Uefa Nations League. Det er vanskelig å spille borte i Tyrkia.

Vi tror hjemmelaget tar dette og spiller H.

3. Albania - Skottland

Skottland tar turen til Albania i den siste av de tre Nations League kampene på kupongen. En åpen gruppe med to kamper igjen å spille.

Albania har spilt tre kamper, og avslutter med dette kupongoppgjøret hjemme mot Skottland. Laget åpnet med to 0-2-tap, begge borte mot Skottland og Israel. Deretter vant laget 1-0 hjemme mot Israel, og er fortsatt inne med en sjanse i denne åpne gruppen. Teoretisk kan faktisk alle de tre lagene ende opp med seks poeng. I tillegg til de tre kvalikkampene, så har Albania spilt en treningskamp. 0-0 hjemme mot Jordan er ikke all verden.

Skottland ankommer Albania som det eneste av gruppens tre lag som kan avgjøre selv. Med seier i denne kampen mot Albania, samt en ny seier i den siste gruppekampen mot Israel, er skottene vinner av denne gruppen. I de to spilte så langt har Skottland tapt 1-2 borte mot Israel, samt vunnet 2-0 i det motsatte oppgjøret av denne kupongkampen. I høstens to privatlandskamper har laget gått på to stygge hjemmetap mot sterk motstand. 1-3 mot Portugal og 0-4 mot Belgia viser nok skottenes klare begrensninger.

To svake lag møtes etter europeisk målestokk. Vi tror dog ikke Skottland taper, og foreslår UB.

4. Peterborough - Bradford

Kamp fire gir oss det første av ni oppgjør fra nivå tre i England I League One. Bradford reiser til Peterborough og oppgjøret på ABAX Stadium. Det er topp mot bunn i dette oppgjøret.

Peterborough har åpnet sesongen på en meget sterk måte. Laget endte på niende plass sist sesong, men innledningen denne gangen tyder på en kamp om å rykke opp i Championship når vi får fasiten i mai 2019. League One har rukket å spille 17 av i alt 46 serierunder så langt, og vertene ligger på en solid tredje plass, bare to poeng fra direkte opprykk, hvor Sunderland og Portsmouth befinner seg. Hjemme på ABAX Stadium her laget 3-2-3 så langt, og har faktisk vært sterkere på fremmed gress. Ingen har dog scoret mer enn Peterborough i årets League One så langt.

I siste seriekamp gikk laget på et 0-1 tap borte mot Wycombe, mens Bromley ble slått 3-1 i FA cupen sist helg. FA cupen spilles foreløpig uten klubbene fra Premier League og Championship, som først kommer inn i runde tre på nyåret.

Bradford kjemper i motsetning til Peterborough i feil ende av tabellen. Etter 17 spilte er laget helt i bunnen, med hele sju poeng opp til trygg grunn. Det er store muligheter at Bradford spiller på nivå fire neste sesong, om man ikke forbedrer seg radikalt fra sesonginnledningen. 10 poeng står på konto av de første 51 mulige, og det er nedrykkstall alle dager i uken. Borte har laget 2-0-6 etter de åtte første. Bradford spilte 1-1 borte mot Aldershot i FA cupen sist helg, mens siste seriekamp endte med tap 0-1 hjemme mot serieleder Portsmouth.

Topp hjemme mot bunn skal være klasseforskjell. Det skiller 28 poeng etter 17 spilte, og vi spiller klokkeklar H.

5. Accrington Stanley - Barnsley

Wham Stadium er arena når vertene Accrington tar imot gjestene fra Barnsley. Begge med fine sesonginnledninger og inne blant topp sju i divisjonen.

Accrington har tatt det nye nivået i League One meget bra, etter opprykket fra nivå fire sist sesong. Laget ligger på sjuendeplass etter 17 runder, og bare målforskjell skiller fra en kvalikplass (plass 3-6)

Om fremgangen fortsetter kan lage faktisk gå gjennom nivå tre på første forsøk. Det er dog lenge igjen med 29 kamper og en hard vinter, før fasiten skrives i mai 2019. Sist helg avanserte Accrington til andre runde i FA cupen, da Colchester ble slått 1-0 hjemme. I serien har de to siste gitt to 1-1 kamper. Først borte mot Coventry på Ricoh Arena og sist hjemme mot West Brom. Laget står med 3-4-1 hjemme og er bra på eget gress, til tross for litt mange poengdelinger.

Barnsley som spilte i Premier League for noen sesonger siden har også startet bra. Laget ankommer til denne kampen på en flott fjerdeplass, tre poeng foran sine verter. Barnsley har i tillegg en hengekamp, og står med 16 spilte så langt. Borte har laget greie 4-1-3, men er sterkere hjemme på Oakwell Stadium, hvor laget så langt ikke har tapt. Barnsley avanserte greit til andre runde i FA cupen sist helg da Notts County ble beseiret 4-0 hjemme. I ligaen har laget to strake 1-0 seire hjemme mot henholdsvis Southend og Bristol Rovers.

To lag som kjemper i toppen møtes. Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)

6. Luton - Plymouth

I likhet med kamp fire, møtes et hjemmelag i toppsjiktet et bortelag i bunnstriden i kamp seks. Plymouth tar turen til Luton og Kenilworth Road.

Luton har startet bra i League One etter sitt opprykk sist sesong. Laget har tatt det nye nivået fint, og ligger etter 17 spilte på kvalikplass på tabellen som nummer fem. Spesielt hjemme på Kenilworth Road er man gode og ubeseiret så langt. Statistikken etter de første åtte lyder på fine 6-2-0. Litt bedre form borte og Luton kan være med helt inn i opprykkskampen. Sist helg ble det 2-0 over Wycombe hjemme og dermed avansement i FA cupen. I ligaen ble det 0-0 borte mot Rochdale i siste kamp.



Plymouth som endte på sjuendeplass sist sesong, bare tre poeng unna kvalik om opprykk, sliter vesentlig mer denne sesongen. 13 små poeng innspilt og plass 22 på tabellen betyr nedrykksplass i øyeblikket. Det er i tillegg fire poeng opp til trygg grunn og varsellampene bør virkelig ringe på Home Park. Borte har laget 1-2-5 etter åtte og sliter både her og på hjemmebane. En liten opptur ble notert sist helg da Stevenage ble slått 1-0 i FA cupen. I ligaen tapte laget 0-2 hjemme for sterke Sunderland sist, men hadde faktisk to seire før det mot Scunthorpe og Gillingham.



Luton har spilt inn 16 poeng mer enn Plymouth etter 17 kamper. Er i tillegg på hjemmebane. Vi bruker bare et tegn og spiller H.

7. Burton Albion - Coventry

Pirelli Stadium ønsker velkommen til kupongens kamp nummer sju, når Coventry tar turen til møtet med Burton Albion. Coventry med best start av disse, sju poeng foran vertskapet.

Burton har startet greit, men ikke mer. 21 poeng betyr seks poeng ned til nedrykk, og sju poeng opp til kvalikplass for opprykk. De neste kampene, når League One drar seg opp mot halvspilt serie, vil vise om Burton får kontakt oppover tabellen eller havner i trøbbel i feil ende. Hjemme på Pirelli har laget moderate 4-1-3 etter åtte spilte. Burton har for øvrig en hengekamp, og kontakten med topplagene er fortsatt noenlunde innen rekkevidde. En forbedring av hjemmeformen er nok stikkordet i den sammenhengen. Laget slo Walsall 3-1 borte i siste seriekamp, men falt ut av FA-cupen sist helg etter 1-2 borte mot Scunthorpe.

Coventry har startet bra. Ankommer til denne kampen med sju poeng til gode på hjemmelaget. 28 poeng og åttende plass, betyr at bare målforskjell skiller fra kvalikplass med spill om opprykk.

Coventry som mange husker fra flittige opptredener på TV skjermen i tippekampenes morgen (den gang på gamle ærverdige Highfield Road) kan muligens og endelig ha startet på veien tilbake mot toppen i England. Det gjenstår dog mye med en foreløpig grei plassering på nivå tre. Walsall ble for sterke i FA cupen sist helg, mens det i seriespillet har blitt seks kamper på rad uten tap. Sist 1-1 hjemme mot Accrington. På fremmed gress har de lyseblå fra Coventry greie 4-2-2.

Vi mener Coventry er bedre enn Burton, og sjanser med bare et tegn her B.

8. Doncaster - AFC Wimbledon

Wimbledon legger ut på tur til Doncaster i kamp åtte på kupongen. The Keepmoat Stadium er arena når nest siste lag gjester lag nummer 10 på tabellen.

Doncaster som fullførte sist sesong men seks poeng ned til nedrykk, har startet bedre denne sesongen. Etter 17 spilte har laget grei kontakt oppover, med tre poeng til kvalikplass. 3-3-2 hjemme på Keepmoat er greit, men heller ikke mer. Hjemmeformen må nok opp, om Doncaster skal blande seg inn i opprykkskampen. Laget spilte 2-2 borte mot Chorley i FA cupen sist helg, og må ut i omkamp. I ligaen tapte Doncaster 0-2 borte mot Charlton sist og har med det tapet tre strake tap. Ligaformen må opp umiddelbart om ikke klubben skal sakte akterut i forhold til en eventuell opprykkskamp.

AFC Wimbledon har startet meget svakt. Laget styrte unna nedrykk med tre poeng sist sesong, og vil få store problemer med å overleve nivå tre denne gangen. Etter 17 spilte er bare Bradford bak på tabellen, og det er hele seks poeng opp til sikker plass. Borte lyder statistikken så langt på svake 2-1-5, og laget har bare scoret tre mål! Londonlaget avanserte i FA cupen etter 1-0 mot ukjente Haringey i helgen. I ligaen har Wimbledon sju Strake tap å vise til.

Sju strake tap for gjestene. Vi tror det åttende kommer her, og spiller til tross for tre strake ligatap for vertene bare et tegn. H.

9. Bristol Rovers - Scunthorpe

Bristol Rovers som lever i skyggen til byrival Bristol City ønsker Scunthorpe velkommen til The Memorial Stadium i kamp ni på kupongen. Begge klubber plassert rett over nedrykksstreken så langt.

Bristol Rovers sliter med å henge med i kampen om å være best i Bristol. Storebror City henger med i Championship, og Rovers har langt frem. Starten på denne sesongen har vært trist. To poeng skiller fra nedrykk, og laget må opp i tauene for å sikre ny kontrakt. Formen er dog brukbar, med seier i to av de siste tre i ligaen. Sist imponerende 3-0 borte mot Blackpool på Bloomfield Road. I FA cupen sist helg ble det 1-1 borte mot Barnet, og således omkamp. Rovers har 2-2-4 på eget gress, og bare bunnlaget Bradford har scoret mindre på hjemmebane.

Scunthorpe ankommer Bristol poenget foran vertene, dog bare tre små poeng fra nedrykk. Det er således en svært viktig kamp som spilles denne lørdagen. Laget var helt oppe på kvalikplass i fjor (Rotherham rykket opp) men er vesentlig svakere denne sesongen. Bortestatistikken lyder på 2-2-4, og må nok forbedres om ny kontrakt skal sikres til våren. Scunthorpe avanserte til andre runde i FA cupen sist helg, da Burton ble slått 2-1 på hjemmebane. I ligaen er det lenge siden siste seier. 3-3 hjemme mot Oxford sist, kom etter en rekke på fem strake ligatap.

Veldig viktig kamp i bunnen av tabellen.

Vi heller ørlite mot Bristol Rovers, men dekker fult ut med tre tegn på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)

10. Southend - Blackpool

To lag med omtrent like innledninger på sesongen møtes på Roots Hall når Blackpool gjester Southend.



Southend endte i midtsjiktet sist sesong, og mye tyder på en gjentagelse av den prestasjonen denne sesongen. 3-1-4 er den litt svake hjemmestatistikken, og laget har faktisk tatt fler poeng borte enn på eget gress. Foreløpig gir lagets 23 innspilte poeng plass 13 på tabellen. Sist helg ble det svake 1-1 hjemme i FA cupen mot lille Crawley og dermed omkamp. I ligaen har de to siste gitt like mange bortetap. Først 0-3 mot Sunderland, og sist 0-1 mot Barnsley på Oakwell Stadium.

Blackpool har startet omtrent likt med hjemmelaget. Ankommer Roots Hall to poeng foran Southend. Dagens bortelag spiller mye uavgjort borte, og står med 2-4-1 på de første sju.Laget er gjerrige på bortebane og ingen har sluppet inn færre enn Blackpools fem på fremmed gress i League One. Blackpool har en hengekamp til gode, og har faktisk en viss kontakt opp mot kvalikplass på tabellen. Sist helg ble det avansement i FA cupen etter 3-2 borte mot Exeter, mens det i ligaspillet ble en fin 1-0 seier borte mot Gillingham i siste kamp.

To jevne lag på tabellen. Trolig jevnt også i denne kampen de to imellom. Vi dekker fult ut HUB.

11. Shrewsbury - Rochdale

To jevne lag på nedre del av tabellen møtes på Montgomery Waters Stadium når Rochdale gjester Shrewsbury i kupongens nest siste kamp.

Shrewsbury somendte helt oppe på tredje plass sist sesong, sliter vesentlig mer denne gangen.

18 innspilte poeng etter 17 kamper, betyr en avstand ned til nedrykk, på tre små poeng. Hjemme har laget så langt moderate 3-3-2, og sammen med bare en borteseier er fasiten så langt ikke bra.

I FA cupen sist helg ble det svake 1-1 hjemme mot lille Salford City, mens man i ligaen noterte en viktig 2-1 seier mot Wimbledon i siste kamp.

Rochdale ankommer til denne kampen med to poeng til gode på hjemmelaget. Allikevel en svak start på laget som reddet plassen sist sesong med et fattig poeng. Lite tyder på at det ikke blir en ny sesong for å redde plassen i League One. Rochdale avanserte til andre runde i FA cupen i sin siste kamp med 2-1 hjemme på Spotland over Gateshead.. I ligaspillet ble det 0-0 hjemme mot Luton i siste kamp. Laget har brukbare 3-3-2 på bortebane etter åtte spilte.

Jevnt og tøft tror vi. Vi heller dog i favør hjemmelaget, og prøver HU.

12. Oxford United - Gillingham

Vi er kommet frem til kupongens siste kamp, og møter på en viktig sådan i nedrykksstriden. Gillingham tar turen til universitetsbyen Oxford og kamp på The Kassam Stadium.

Oxford sliter tungt denne sesongen. Femten poeng innspilte av 51 mulige er den dystre fasiten etter 17 spilte kamper. Det betyr nedrykksplass på tabellen. Laget har en litt spesiell statistikk med seks uavgjorte borte og ingen hjemme. På eget gress lyder det 3-0-5 så langt. Hjemmeformen må definitivt opp på et bedre nivå om plassen skal sikres. Sist helg ble det 0-0 hjemme mot ukjente Forest Green i FA cupen, og dermed omkamp. I seriespillet endte siste kamp også med uavgjort, med 3-3 borte mot Scunthorpe.

Gillingham reiser til Oxford tre poeng foran hjemmelaget. Det betyr at også gjestene i likhet med hjemmelaget, i aller høyeste grad er involvert i nedrykksstriden. Dette er således ekstremt viktig for begge lag. Gillingham må også ut i omkamp i FA-cupen etter 0-0 hjemme mot Hartlepool sist helg. I serien tapte laget siste kamp med 0-1 hjemme for Blackpool. Bortestatistikken til Gillingham etter åtte spilte er 2-2-4. Det kan bli en tung sesong for klubben. Tabellen er dog jevn, og det er hele 29 serierunder igjen.

Meget viktig kamp i nedrykksstriden. Vi heller mot Oxford, og tror ikke laget taper. Vi prøver HU.

96-rekkeren:

1. Italia - Portugal H

2. Tyrkia - Sverige H

3. Albania - Skottland UB

4. Peterborough - Bradford City H

5. Accrington Stanley - Barnsley HU

6. Luton Town - Plymouth H

7. Burton Albion - Coventry B

8. Doncaster - AFC Wimbledon H

9. Bristol Rovers - Scunthorpe HU

10. Southend - Blackpool HUB

11. Shrewsbury - Rochdale HU

12. Oxford - Gillingham HU

432-rekkeren:

1. Italia - Portugal HU

2. Tyrkia - Sverige H

3. Albania - Skottland UB

4. Peterborough - Bradford City H

5. Accrington Stanley - Barnsley HUB

6. Luton Town - Plymouth H

7. Burton Albion - Coventry B

8. Doncaster - AFC Wimbledon H

9. Bristol Rovers - Scunthorpe HUB

10. Southend - Blackpool HUB

11. Shrewsbury - Rochdale HU

12. Oxford - Gillingham HU