Malaga tar første skritt på veien tilbake til La Liga

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddssingel VM: Buklanding for Norge

Oddssingel VM: Pangodds på Nigeria

V4/V5 Øvrevoll: Årets første galopplunsj på Øvrevoll

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Det er ikke veldig mange spillobjekter på onsdagens langoddsprogram, men samtidig er det flere høyinteressante kamper. Norges kvinnelandslag skal opp mot vertsnasjonen Frankrike i sin andre kamp, og det er også en meget spennende kamp mellom Spania og Tyskland. I tillegg møtes Nigeria og Sør-Korea i Norges gruppe.Det er playoff i Spania hvor Deportivo La Coruna tar imot Malaga hjemme på Riazor, og natt til torsdag er det klart for den syvende og avgjørende finalekampen i Stanley Cup-sluttspillet i NHL.

NB! Onsdag er det ca 29 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Deportivo La Coruña - Malaga B 3,60 (spillestopp kl 20.55)

Spansk, La Liga-playoff. Kamp 1 av 2. Det så en stund ut som Deportivo La Coruna skulle rote vekk playoffplassen, men takket være en god sluttspurt klarte José Luis Martí sine menn å ta sjetteplassen foran Cadiz.

De trenger et godt resultat hjemme på Riazor, men det bir ikke enkelt mot Malaga.

Samtidig er det på hjemmebane Deportivo har vært best denne sesongen. Laget fra Galicia har kun tapt tre av 21 hjemmekamper denne sesongen. De har ikke vært dårlig borte heller, men Deportivo har ikke alltid vært like sterke offensivt.

Deportivo var solide på hjemmebane i sesongen, men de scoret bare 31 mål. Men det var kun tre Segunda-lag som scoret flere hjemmemål enn Deportivo før playoffkampene. Også defensivt viste de bra spill, og slapp bare inn 14 mål. Kun tre klubber hadde færre baklengsmål enn dem.

Selv om hjemmestatistikken til Deportivo er bra, så har de en formidabel oppgave onsdag. Malaga var et av de beste bortelagene i Segunda Division denne sesongen.

Bare Granada, som rykket direkte opp, og Albacete, som endte på fjerdeplass klarte å matche Malaga i antall poeng på bortebane denne sesongen.

Offensivt var det likevel fem lag som scoret mer enn dem, men bakover var det kun Granada som slapp inn færre mål enn Malaga.

Toppscorer Quique, Dani Gimenez og Boveda er usikre, men Quique spiller sannsynligvis. Krohn-Dehli og Victor Silva er definitivt ute.

Hos Malaga er det også flere skader. Cifuentes, Junkar, Lomban, Alejo, Pacheco og Harper er alle usikre. I tillegg er N'Diaye på landslagsoppdrag.

Siden begge lagene var blant de seks beste, i Segunda Division, og begge de to kampene mellom lagene denne sesongen endte uavgjort, så er det vanskelig å gi tips på denne kampen. Oddsen som er satt på kampen gjør det litt lettere. Deportivo er gjort til litt vel store favoritter, mener jeg.

Deportivo kan slå hvem som helst på hjemmebane, men de har slitt mot Malaga denne sesongen.

Malaga på sin side trives ikke spesielt bra på Riazor, hvor de kun har vunnet to av de siste ti kampene. Jeg tror likevel at de vinner denne kampen. Oddsen er finfine 3,60. Det er spillbart på et Segunda Divisions beste bortelag.

Klikk på denne lenken for å levere inn dette spillet!