Målfest på Gran Canaria

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Spania innleder en åpen søndagskupong

V4 Bro Park: Herlig V4-galopp på Bro Park

Oddssingel Uefa Nations League: Hazard og Belgia sikrer avansement

Joker: - Familien trodde ikke det var sant

En søndag der Uefa Nations League er det store høydepunktet. Premier League, Eliteserien og de store ligaene i Europa er tilbake neste uke. Nå, akkurat nå, må vi forholde oss til Uefa Nations League. Kroatia, England, Sveits og Belgia skal alle i aksjon. I tillegg skal Spania møte Bosnia i en treningskamp. Det spilles to kamper i Get-ligaen, mens det og spilles to kamper i Eliteserien i håndball for herrer!

NB! Onsdag er det Vikinglotto-trekning, og det er ca 42 millioner kroner i førstepremiepotten! Klikk her for å lever ditt spill!

Spania - Bosnia-Hercegovina - Begge lag scorer mål? Ja - 2,10.

Klikk her for å levere dette spillet

Begrunnelse for spillet kommer nederst i denne artikkelen.

Spania er ferdigspilte i UEFA Nations League. Laget startet med to fine seire. Først ble England beseiret 2-1 på Wembley, før laget nedsablet Kroatia 6-0 på hjemmebane. Ting har imidlertid snudd for spanjolene. Spanjolene tapte 2-3 hjemme for England i sin tredje gruppespillskamp, og denne uken gikk man på et meget kostbart 2-3-tap borte mot Kroatia. Dette betyr at Spanias eneste sjanse til å vinne gruppen, er et uavgjort resultat i siste kamp mellom England og Kroatia på Wembley. Det er man på ingen måte fornøyd med i den spanske leiren, men de vil nok uavhengig av det som skjedde i Uefa Nations League, klare seg greit.

Når denne kampen, som spilles i Gran Canaria, settes igang vet spanjolene om de er videre eller ikke i Uefa Nations League. På de siste to kampene har altså laget sluppet inn seks mål. Det er mot motstand som Kroatia og England, men det er uansett skuffende tall. På de syv Uefa Nations League-kampene har det blitt syv innslupne mål. Spania har sluppet inn mål i seks av de siste syv kampene.

Det er ingen tvil om at Luis Enrique kommer til å gjøre store utskftininger til dagens kamp. Rapportene går på at De Gea blir byttet ut til fordel for Kepa. Sergio Ramos kommer ikke til å spille da han pådro seg en liten skade mot Kroatia.

Bosnia har imponert i UEFA Nations League. Laget startet med tre strake seire, med 2-1 borte mot Nord Irland, 1-0 hjemme mot Østerrike og så 2-0 hjemme mot Nord Irland. Denne uken ble gruppeseieren sikret gjennom sterke 0-0 borte mot Østerrike. Inne i mellom gruppespillet har Bosnia også spilt 0-0 borte mot Tyrkia i en treningskamp. Bosnia har imponert i UEFA Nations League, og er klare for League A. Bosnia er ikke det laget med mest profiler, og de har kun scoret ni mål på de siste ni kampene. Men fakta er at laget har tatt mye poeng, og gjort det sterkt i år. De kan hente noe mot Spania i dag.

Begrunnelse begge lag scorer: Spania til 1,10 er alt annet enn fristende, selv om vi og tror de vinner denne kampen. Luis Enrique sine gutter slipper inn mye mål for tiden, og i dag skal det gjøres endringer i troppen. Bosnia er et formsterkt fotballag som fint kan score her. Spania kommer til å score. 2,10 på dette er kampens klare spill!

Klikk her for å levere dette spillet