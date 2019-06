Mallorca skal tilbake til de store gutta

Det er forholdsvis stille på fotballfronten disse dagene i påvente av EM-kvalifisering og sluttspill i Nations League. Onsdagens langoddsprogram består av de tre siste åttedelsfinalene i U20-VM og French Open byr på fire kamper. I tillegg spilles det sju kamper i nest siste serierunde i Segunda i Spania, der en rekke lag er involvert i kampen om direkte opprykk og playoff.

Mallorca - Granada H 2,50 (spillestopp kl 20.55)

Nest siste serierunde i Segunda og toppkamp. I Segunda rykker de to øverste lagene direkte opp til La Liga, mens lag nummer tre til seks spiller playoff om en ledig plass i det gjeveste selskap i La Liga.

Mallorca gjorde 15 strake sesonger i La Liga før de rykket ned etter sesongen etter 2012/13 sesongen. Rundt årtusenskiftet tok de også to tredjeplasser. Faktisk rykket de ned til nivå 3 etter sesongen 2016/17, men de tok seg tilbake til Segunda på første forsøk sesongen 2017/18. Men denne sesongen er laget for første gang etter nedrykket fra La Liga 2012/13, i posisjon til å ta seg tilbake til øverste nivå igjen. Før kveldens kamp ligger laget på 5. plass med 67 poeng og har tre poeng ned til Cadiz på 6. plass. I og med at innbyrdes oppgjør teller ved poenglikhet i Spania, vil Mallorca med seier i kveld være sikret playoff. Opp til Granada på 2. plass og direkte opprykk skiller det dog åtte poeng, så det løpet er kjørt. Råsterke 15-3-2 på 20 spilte hjemmekamper.

Granada endte helt sist i La Liga med kun fire seire i sesongen 2016/17, og endte på 10. plass i Segunda i sin første sesong igjen på nivå 2. Denne sesongen har det gått mye bedre og to runder før slutt ligger laget på 2. plass og direkte opprykk. Det skiller fire poeng ned til Albacete på 3. plass. Avslutter med hjemmekamp mot ferdigspilte Alcorcon og har således alt i egne hender, selv med tap i kveld. Moderate 9-6-5 på bortebane.

Mallorca står med 10-1-0 på sine elleve siste hjemmekamper i serien, mens Granada ikke har bedre enn 2-2-2 på sine seks spilte bortekamper. 2,50 på hjemmeseier synes bra betalt med de forutsetningene som gjelder foran kveldens kamp på ferieøya og er det klart mest interessante objektet fra kveldens sju kamper i Segunda.

