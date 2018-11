Manchester City - Manchester United på søndagskupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er en herlig tippekupong vi har foran oss søndag. Storkampen mellom Manchester City og Manchester United er den ene av to Premier League-kamper på kupongen. I tillegg er naturligvis alle de åtte kampene fra den nest siste runden i Eliteserien der, og kupongen avsluttes med en kamp fra italiensk Serie A og en kamp fra tysk Bundesliga. Bonuspotten fortsetter å vokse og er på ca 2,3 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Manchester City - Manchester United

helgens største høydepunkt i Premier League. Manchester City har hatt en formidabel innledning på sesongen og kun "glipptaket" hjemme mot Lyon i den første gruppespillkampen i Champions League der det ble tap 1-2, skjemmer statistikken. Forøvrig er det blitt ni seire og to poengdelinger i Premier League og tre strake seire i Champions League. 24-3 i målforskjell på de seks spilte hjemmekampene i Premier League, men samtlige kamper er spilt mot lag fra nedre halvdel. Topper Premier League med totalt 29 poeng og har to poeng ned til Liverpool på 2. plass. Kevin De Bruyne er ute med skade, det er samtidig Pep Guardiolas eneste sentrale fravær.

Manchester United kunne lagt under 0-3 borte mot Juventus i onsdagens Champions League-kamp, men det stod fortsatt 1-0 til Juventus like før slutt. Noen magiske sluttminutter ga to United-mål og seier 2-1 og nå er United i en veldig god posisjon til å avansere til sluttspillet. Hardt presset borte mot Bournemouth sist og kunne fått både to og tre i fleisen i første omgang da. Men spilte seg opp i andre omgang og vant 2-1 etter at Marcus Rashford scoret seiersmålet to minutter på overtid. Klar bedring resultatmessig i det siste, selv om det fortsatt er en del å gå på spillemessig. Gjorde også en solid bortematch mot Chelsea tredje sist og fikk med seg ett poeng fra den kampen. 6-2-3 totalt for United og 7. plass før helgens runde med sine 20 poeng og har ni poeng opp til City. Romelu Lukaku var ikke med mot Juventus, men trente fredag og skal være klar til søndagens toppkamp. Ellers ser det meste bra ut for troppen til Jose Mourinho.

Manchester City hadde 16-2-1 på hjemmebane forrige sesong, det eneste tapet kom mot Manchester United. City ledet da 2-0 til pause, og hadde tilsynelatende full kontroll. Men en mirakuløs andre omgang ga tre United-mål og borteseier 3-2. Sesongen 2016/17 endte det 0-0 på Etihad, og sesongen 2015/16 endte det også med borteseier.

Med andre ord så har Manchester United vunnet på Etihad to av de tre foregående sesongene og en har endt uavgjort. Den statistikken må det tas hensyn til, så vi helgarderer. HUB.

2. Arsenal - Wolverhampton

Arsenal nøyde seg med ett poeng hjemme mot Sporting Lisboa i torsdagens Europa League-kamp og er dermed allerede klare for sluttspill. Manager Unai Emery sparte en del av sine beste spillere i den kampen, men måtte se at spissen Danny Welbeck pådro seg en alvorlig skade og han er naturligvis ikke med søndag. Arsenal ga Liverpool en real fight i storkampen på Emirates forrige søndag og det endte 1-1. Etter å ha tapt sin to første seriekamper denne sesongen (0-2 hjemme mot Manchester City) og (2-3 borte mot Chelsea) står Arsenal med 7-2-0 på sine ni siste seriekamper. Ligger på 5.plass med 23 poeng og har seks poeng opp til serieleder Manchester City. Midtbanespilleren Matteo Guendouz sonet karantene mot Liverpool, men er klar igjen til søndagens kamp.

Nyopprykkede Wolverhampton røk på sitt tredje strake tap da det ble 2-3 hjemme for Tottenham forrige søndag. Hadde 4-3-1 på de åtte første kampene og ligger på 11. plass med 15 poeng. Har spilt 1-1 både mot Manchester City (hjemme) og Manchester United (borte), men viser altså en nedadgående formkurve nå. 2-1-2 på de fem første bortekampene. Diego Jota har mistet de siste kampene, men er kvitt sin skade og klar til kamp igjen. Det betyr at manager Nuno Espirito Santo har et helt skadefritt mannskap til disposisjon.

Arsenal blir blant søndagskupongens aller største favoritter og bør kunne innfri sitt store favorittstempel. H.

3. Bodø/Glimt - Vålerenga

To serierunder før slutt er det fortsatt seks lag som er involvert i nedrykkstriden i Eliteserien og fire lag involvert i medaljekampen.

Ett av lagene som er involvert i nedrykksstriden er Bodø/Glimt som står uten seier på sine sju siste seriekamper (0-4-3). Det til tross for gode spillemessige prestasjoner. Fikk med seg et meget viktig poeng fra kampen mot Lillestrøm på Åråsen mandag kveld. Står med 30 poeng og har fem lag bak seg før de to siste serierundene. Men det skiller kun to poeng ned til Lillestrøm på kvalikplassen. Har en tøff kamp borte mot Rosenborg i siste serierunde. Tok sin siste seier så langt tilbake som 2. september (3-1 hjemme mot Sarpsborg 08). Totalt 4-5-5 hjemme på Aspmyra. Philip Zinckennagel sonet karantene mot LSK mandag, men er tilbake her.

Etter en god periode i sommer, har det kladdet voldsomt for Vålerenga de par siste månedene. Svake 1-2-4 på de sju siste seriekampene og enda en gang ender det opp med en sesong helt på det jevne for Oslo-laget. Har falt ned til 8. plass på tabellen og har ingenting å spille for i avslutningen. Svært moderate 4-3-7 på bortebane. Erik Israelsson er ute, mens Daniel Fredheim Holm er usikker.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende i Bodø og hjemmelaget har i motsetning til bortelaget alt å spille for. Seier vil garantere ny kontrakt (siden Strømsgodset og Lillestrøm møtes i denne runden). Bodø/Glimt griper matchballen. H.

4. Kristiansund - Brann

Etter en knallsterk debutsesong i Eliteserien i 2017, har Kristiansund levert enda bedre denne sesongen. Knallsterke 5-0-1 på de seks siste seriekampene og to serierunder før slutt, er laget på en flott 5. plass. Kan uansett ikke avansere fra denne, da det er sju poeng opp til Haugesund på 4. plass. Sterk borteseier mot nedrykkstruede Stabæk forrige helg, men det er på hjemmebane laget leverer aller best. 7-4-3 på sine 14 spilte hjemmekamper hittil. Flamur Kastrati var ute med karantene mot Stabæk, men er klar igjen søndag.

Brann hadde muligheten til på ta over tabelltoppen hjemme mot Rosenborg for 14 dager siden, men etter en skuffende 1. omgang lå laget under 0-2. Hevet seg betydelig i andre omgang, men endte opp med 1-2 tap. Komfortabel 3-1 seier hjemme mot Strømsgodset forrige søndag. Ligger på 2. plass med 55 poeng, og har fem poeng opp til serieleder Rosenborg. Men heller ikke mer enn to poeng ned til Molde på 3. plass. Kristoffer Barmen skal være friskmeldt, mens Daouda Bamba er litt usikker etter å ha skadet seg på trening torsdag. Peter Orry Larsen er ute og Samuel Sahin-Radlinger mister også denne kampen. Solide 8-3-3 på bortebane, men ikke bedre enn 2-1-3 på de seks siste.

Kristiansund vant tilsvarende kamp med 1-0 forrige sesong og dette blir ingen enkel kamp for Brann. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Molde - Haugesund

Molde er det store formlaget i Eliteserien og står med 6-2-0 på de åtte siste seriekampene. Men skuslet bort to poeng i siste hjemmekamp mot Sarpsborg 08 (2-2) og det er kjipt for Molde, all den tid det skiller to poeng opp til Brann på 2. plass. Solide borteseire mot hhv Start (3-1) og Tromsø (4-2) i de to siste seriekampene. Med tanke på at Brann har en tøff bortekamp mot Kristiansund denne runden, er det ikke usannsynlig at Molde overtar 2. plassen med seier her. Solide 10-1-3 på hjemmebane. Ole Gunnar Solskjær har ingen skader eller karantener i sitt lag.

Haugesund har også gjennomført en strålende sesong og ligger på 4. plass med 50 poeng. Må vinne denne og sin siste seriekamp, samtidig som de avhengig av at Molde også avgir poeng borte mot Sandefjord i siste serierunde, for å kunne ta medalje(eller at Brann taper begge sine siste). Formen har dog vært variabel i det siste med 4-0-4 på de åtte siste seriekampene. Totalt står Haugesund med 6-3-5 på bortebane. Det er usikkert om innleide Ibrahima Wadji og Tobias Svendsen (begge fra Molde) får tillatelse til å spille kampen.

3-1-3 på de sju siste tilsvarende på Aker stadion. Haugesund vant både i 2014 og 2015, mens Molde vant 1-0 i fjorårssesongen. Molde har sett knallsterke ut i det siste og tar alle poengene nå, tror vi. H.

6. Odd - Stabæk

Etter 5-5-0 på ti seriekamper, har Odd måttet tåle to tap på de tre siste seriekampene. Tredje sist ble det 0-2 tap borte for Haugesund og sist søndag ble det 1-3 tap borte for Rosenborg. Har uansett gjennomført en bra sesong og ligger på 7. plass med 40 poeng før de to siste serierundene. Solide 8-3-3 hjemme i Skien. Ingen nye skader eller karantener for Odd.

Normalt hjemmesterke Stabæk har kun fått med seg ett poeng fra sine tre siste hjemmekamper (spilt i løpet av de fire siste serierundene) og er i kjempetrøbbel før de to avslutningsrundene. Ligger på direkte nedrykksplass med 25 poeng. Har tre poeng opp til Lillestrøm på kvalikplassen og fire poeng opp til Start og Strømsgodset på plassene foran. Det er ikke sikkert det er nok å vinne de to siste seriekampene for å berge plassen. Har fortsatt tilgode å vinne på bortebane denne sesongen (0-5-9). Heller ikke Stabæk har nye skader eller karantener.

Stabæk har imidlertid en oppsiktsvekkende sterk statistikk i Skien og vunnet åtte av de ti siste mot Odd. Den statistikken er umulig å se bort fra. Uavgjort er det klart minst sannsynlige utfallet her. HB.

7. Ranheim - Tromsø

Nyopprykkede Ranheim var ekspertenes største favoritt til nedrykk før sesongen, men trønderne har for lengst gjort de tipsene til skamme. Ligger på en oppsiktsvekkende sterk 6. plass før de to avslutningsrundene med totalt 42 poeng. Har riktignok gått på fire strake bortetap, men hjemme i Trondheim er tallene knallsterke med 8-4-2. Det er usikkerhet om Michael Karlsen blir klar, ellers er det ingen endringer for hjemmelaget.

Tromsø hadde en meget flott periode i sommer med fem seire på seks kamper, men har vært helt formløse utover høsten. Svake 2-1-7 på de ti siste seriekampene. Står med 33 poeng og har fem poeng ned til Lillestrøm på kvalikplass. All den tid Strømsgodset på 29 poeng og Lillestrøm på 28 poeng møtes denne runden, er uansett Tromsø sikret ny kontrakt før de to siste rundene. Har levert svakt på bortebane i årevis og denne sesongen er ikke noe unntak. 10 av 14 bortekamper er tapt. Ingen nye skader eller karantener for Tromsø.

Ranheim har kun tapt to hjemmekamper, mens Tromsø kun har vunnet tre bortekamper. HU bør være tilstrekkelig.

8. Sarpsborg 08 - Sandefjord

Sarpsborg 08 fortsetter å levere knallsterke resultater i Europa League og etter torsdagens 1-1 kamp borte mot Malmö, har laget fortsatt gode muligheter til å avansere til sluttspillet. Europa League-suksessen har til de grader gått ut over prestasjonene i Eliteserien og sett til de 10 siste serierundene, har ingen lag tatt færre poeng enn Sarpsborg 08 (1-2-7). Har falt som en stein på tabellen og ligger på 9. plass med 37 poeng. Akseptable 7-2-5 hjemme på Sarpsborg stadion. Joachim Thomassen er klar igjen etter karantene.

Tabelljumbo Sandefjord har faktisk kun ett tap på sine åtte siste seriekamper, og knuste nedrykkstruede Start med 4-1 hjemme i Sandefjord sist søndag. Dessverre for laget var dette kun den andre trepoengeren i løpet av de åtte siste rundene (2-5-1). Har seks poeng opp til Lillestrøm på kvalikplassen med to kamper igjen å spille og åtte mål dårligere målforskjell, så det må et under til om laget skal nå kvalik. Skrøpelige 1-6-7 på bortebane. Stopper Marc Vales er tilbake etter karantene.

Tilsvarende kamp i fjorårssesongen endte med 5-0 til hjemmelaget og på tide at Geir Bakkes mannskap leverer en bra seriekamp i siste hjemmekamp for sesongen i Eliteserien. Vi tror hardt på hjemmeseier her. H.

9. Start - Rosenborg

Etter en meget god periode med fire seire på fem kamper, har det blitt tap i de to siste for nedrykkstruede Start. Skrekkelig bortekamp mot Sandefjord sist søndag som endte med 1-4 tap. Gjorde en bra hjemmekamp mot Molde runden før. Ledet da 1-0 og hadde bud på mer, før et effektivt Molde-lag snudde kampen midtveis i andre omgang. Ligger fjerde sist med 29 poeng og har kun ett poeng ned til Lillestrøm på kvalikplass og fire poeng ned til Stabæk på direkte nedrykk. Har en tøff bortekamp mot Haugesund i siste serierunde. 6-2-6 på hjemmebane totalt, 4-1-2 på de sju siste hjemmekampene. Ingen nye skader eller karantener for Start.

Rosenborg avgjorde med største sannsynlighet gullkampen ved å slå Brann 2-1 i Bergen for 14 dager siden. Gjorde så en semifinale helt på det jevne hjemme mot nettopp Start for halvannen uke siden og vant 2-1 etter overtidsscoring av Alexander Søderlund. Så 3-1 hjemme mot Odd sist søndag, men totalt havari og en pinlig svak hjemmekamp mot FC Salzburg i Europa League torsdag kveld som endte med 2-5 tap. Verken Tore Reginiussen, Anders Trondsen og Pål Andre Helland var med i torsdagens kamp, men er trolig tilbake søndag.

Start var fullt på høyde med Rosenborg i semifinalen på Lerkendal for halvannen uke siden og selv om det står 0-1-6 på de sju siste tilsvarende i Kristiansand, er det ingen tvil om at Start kan ta tre meget viktige poeng søndag kveld. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Strømsgodset - Lillestrøm

Etter gode prestasjoner og seire hjemme mot Vålerenga i eliteserien for 14 dager siden og i semifinalen i cupen mot nettopp Lillestrøm for halvannen uke siden, leverte Strømsgodset en slett bortekamp mot Brann forrige søndag og tapte fortjent 1-3. To serierunder før slutt ligger Godset kun ett poeng foran LSK på kvalikplass og har fire poeng ned til Stabæk på direkte nedrykk. I siste serierunde skal Godset møte Stabæk på Nadderud. Forutsetningene før søndagens hjemmekamp er enkle. Seier er ensbetydende med ny kontrakt. Marcus Pedersen er ute for sesongen, mens Tokmac Nguen må sone karantene for gule kort. Verken Eirik Ulland Andersen eller Lars-Christopher Valsvik var med mot Brann sist søndag, men begge er ventet tilbake til denne meget viktige kampen.

Lillestrøm er i trøbbel og fikk kun ett poeng med seg i den meget viktige hjemmekampen mot Bodø/Glimt mandag kveld. Ligger på kvalikplassen med 28 poeng. Har ett poeng opp til både Start og Strømsgodset på plassene foran, og kun tre poeng ned til Stabæk på direkte nedrykk. Har hjemmekamp mot ferdigspilte Kristiansund i siste serierunde. Meget svake 2-2-10 på bortebane. Marius Amundsen soner karantene for gule kort.

8-1-0 på de ni siste tilsvarende seriemøtene på Marienlyst og Godset var også helt overlegne i semifinalen for ti dager siden. Dersom ikke nedrykksnervene tar fullstendig overhånd, må det være klar fordel Strømsgodset søndag kveld. H.

11. Sassuolo - Lazio

Etter en knallsterk åpning med 4-1-1 på de seks første seriekampene (tapet kom borte for Juventus med 1-2), tok Sassuolo kun to poeng på de fire neste seriekampene. Før det endelig ble seier igjen sist helg med 2-0 borte mot Chievo. Flotte 3-1-1 på fem spilte hjemmekamper. Ligger på 6. plass med totalt 18 poeng. Det er få skader hos hjemmelaget. Kun midtbanespillerne Jeremie Boga (fire seriekamper fra start) og Mehdi Bourabia (seks seriekamper fra start) er uaktuelle.

Lazio innledet sesongen med 1-2 tap hjemme for Napoli og deretter 0-2 tap borte for Juventus. Har deretter tatt sju seire på de ni neste seriekampene. 1-3 tap borte for Roma og 0-3 tap hjemme for Inter er de to øvrige tapene. Har altså kun tapt mot topplagene, men slått resten. Lazio har kun ett fravær og det er spissen Felipe Caicedo som har startet fem av de elleve seriekampene som er spilt.

Lazio har vunnet tre av de fire siste tilsvarende, men årets utgave av Sassuolo er garantert bedre enn de foregående sesongene.

Denne er kinkig, vi skulle gjerne hatt helgardering. HB.

12. Eintracht Frankfurt - Schalke 04

Søndagskupongen avsluttes med en kamp fra tysk Bundesliga. Før helgens serierunde ligger Eintracht Frankfurt på en flott 5. plass med 17 poeng etter rekken 5-2-3 på sine ti første seriekamper. De tre tapene kom alle i løpet av de fem første serierundene. 3-0 seieren borte mot Stuttgart sist fredag var lagets fjerde i løpet av de siste fem rundene og laget har scoret 17 mål på disse fem kampene. Hjemmelaget har nesten ingen vesentlige fravær, bortsett fra midtbanespilleren Lucas Torro som har startet i halvparten av seriekampene hittil.

Katastrofal innledning av sesongen av Schalke 04 med fem strake tap. Men har tatt seg sammen og tatt ti poeng på de fem siste seriekampene (3-1-1). Har også levert bra i gruppespillet i Champions League og tok et langt steg mot sluttspill med sin 2-0 seier hjemme mot Galatasaray tirsdag kveld. Har normalt levert klart best hjemme i Gelsenkirchen, men leverte solide 8-4-5 på bortebane forrige sesong som endte med 2. plass. Men innledet denne sesongen med å tape sine tre første bortekamper. 2-0 seier mot Fortuna Düsseldorf og 0-0 mot Rb Leipzig i de to siste bortekampene. Forsvarsspilleren Hamza Mendyl (startet seks av ti seriekamper) er eneste fravær av betydning.

Det står 3-4-0 på de sju siste tilsvarende serieoppgjørene i Frankfurt. Formsterke Frankfurt taper neppe gang heller. HU.

96-rekker:

1. Manchester City — Manchester United HUB

2. Arsenal — Wolverhampton H

3. Bodø/Glimt — Vålerenga H

4. Kristiansund BK — Brann H

5. Molde — Haugesund H

6. Odd — Stabæk HB

7. Ranheim — Tromsø HU

8. Sarpsborg 08 — Sandefjord H

9. Start — Rosenborg HB

10. Strømsgodset — Lillestrøm H

11. Sassuolo — Lazio HB

12. Eintracht Frankfurt — Schalke 04 HU

432-rekker:

1. Manchester City — Manchester United HUB

2. Arsenal — Wolverhampton H

3. Bodø/Glimt — Vålerenga H

4. Kristiansund BK — Brann HUB

5. Molde — Haugesund H

6. Odd — Stabæk HB

7. Ranheim — Tromsø HU

8. Sarpsborg 08 — Sandefjord H

9. Start — Rosenborg HUB

10. Strømsgodset — Lillestrøm H

11. Sassuolo — Lazio HB

12. Eintracht Frankfurt — Schalke 04 HU