Manchester City gjør kort prosess

Det er et strålende langoddsprogram som venter denne onsdagen. Det spilles åtte kamper i Champions League, der Juventus - Manchester United er det klart største oppgjøret. Her hjemme er det også en stor håndballkveld. Det spilles fire kamper i Eliteserien for menn, en kamp i Eliteserien for kvinner og to NM-kamper for kvinner. I NHL spillers det tre kamper natt til torsdag.

Manchester City - Shaktar Donetsk H pause - 1,40 (spillestopp kl 20.55)

Manchester City fosser frem i Premier League og smadret Southampton 6-1 hjemme på Etihad søndag ettermiddag. Overtok dermed tabelledelsen igjen og står med råsterke 33-4 i målforskjell på sine elleve første seriekamper. Tapte sensasjonelt åpningskampen i gruppespillet hjemme mot Lyon med 2-1, men har deretter vunnet 2-1 borte mot Hoffenheim og 3-0 borte mot Shaktar Donetsk og er tilbake i føringen i gruppe F. Kevin De Bruyne er igjen ute på ubestemt tid og sammen med Mangala eneste spiller som er ute for City. Både Ilkay Gundogan og Nicolas Otamendi er inkludert i troppen.

Shaktar Donetsk spilte 2-2 i begge sine to første gruppespillkamper mot hvv Hoffenheim hjemme og Lyon borte, men røk altså 0-3 hjemme for City for 14 dager siden. Er sist i gruppe med to poeng. Taison, Ivan Ordets og Maksim Malyshev er alle ute med skader.

Manchester City gjorde kort prosess i bortemøtet mot Shaktar for 14 dager siden og ledet 2-0 til pause da. I kveld er oddsen på pauseledelse til City på akseptable 1,40 i odds. Spilles i kombinasjon med en godt betalt hjemmeseier i en annen kamp fra Champions League.

Benfica - Ajax H 2,35 (spillestopp kl 20.55)

Benfica gikk på et meget overraskende hjemmetap mot middelhavsfarer Moreirense i helgens seriekamp i hjemlig liga med 1-3. Mon tro om denne gruppespillkampen var i tankene allerede da. Er faktisk nede på 5. plass i serien etter helgens serierunde og står med 5-2-2 på sine ni første seriekamper. Det skiller likevel kun fire poeng opp til serieleder Porto. To tap og en seier på de tre første gruppespillkampene, og må vinne onsdagens kamp for å kunne ha mulighet på 2. plassen. Ruben Dias er tilbake etter karantene.

Ajax med imponerende sju poeng på sine tre første gruppespillkamper og unngår laget tap her, er det svært gode muligheter for avansement fra gruppa. Imponerte stort i 1-1 kampen borte mot Bayern München og vant det omvendte oppgjøret mot Benfica for 14 dager siden med 1-0 etter at Noussar Mazraoui scoret seiersmålet to minutter på overtid. I hjemlig liga går det også utmerket med 9-1-1 på de 11 første seriekampene. tross det er det fem poeng opp til serieleder PSV Eindhoven som står med maksimale 33 poeng. Det er trolig at Ajax kan mønstre samme startellever i denne kampen, som i det omvendte møtet for 14 dager siden.

Rutinerte Benfica må gå for tre poeng i kveld, og hjemmeoddsen på 2,35 er helt klart godkjent og spillles. Kombinert med pauseledelse til Manchester City får vi da en dobbelodds på 3,29.

