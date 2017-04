Manchester City kan ikke avgi poeng

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av seks kamper fra Premier League, en kamp fra Championship, fire kamper fra skotsk Premier League og avsluttes med en kamp fra La Liga. Bonuspotten ble som kjent delt ut forrige lørdag og denne lørdagen er det ca 400 000 kr i potten. Innleveringsfristen er som vanlig på lørdagskupongen kl 15.55. Under spillboksen finner du utførlige analyser av alle tolv kampene på kupongen.

1. Southampton - Manchester City

De fleste lagene har igjen sju seriekamper av Premier League, men det også lag som har åtte og seks kamper igjen. Southampton er blant lagene som har åtte kamper igjen, men sørkystlaget som ligger på 9. plass, har kun mulighet på 8. plassen da det er 14 poeng opp til Everton på 7. plass. Formen viser flotte 4-1-1 på de siste seks og hjemme på St. Marys står laget med 6-4-4 denne sesongen. Spissen Manolo Gabbiadini er friskmeld, men det er usikkert om manager Claude Puel vil starte med ham. Steven Davis er også friskmeldt, mens Oriel Romuer fortsatt soner karantene.

Manchester City har variert gjennom store deler av sesongen, men er på 4. plass og er fire poeng klar av byrival Manchester United på 5. plass, som dog har en kamp mindre spilt. Har faktisk ikke bedre enn 2-3-1 på de seks siste, men bortsett fra Chelsea er det ingen som har vunnet flere bortekamper enn City (10-1-5).

2-1-1 på de fire siste tilsvarende i Southampton, men det uten tvil Manchester City som har mest å spille for. UB.

2. Crystal Palace - Leicester

Big Sam måtte ha noen kamper som manager for Palace, før han fikk sving på sakene og Palace er et i øyeblikket et av de store formlagene i Premier League med fem seire på de seks siste seriekampen. Mandag kveld ble Arsenal smadret 3-0 hjemme. Likevel har ikke Crystal Palace mer enn 34 poeng og det kun seks poeng ned til Swansea under streken. Det er få problemer med mannskapet til Palace.

Også leicester var lenge i trøbbel, men under Craig Shakespeare har forrige sesongs ligamester fått opp farten, men de trenger kanskje noen poeng til. De poengene må trolig hentes på hjemmebane, for bortestatsen til Leicester er ursvake 1-3-11 og til uken venter returoppgjøret hjemme mot Atletico Madrid i Champions League. Stopper Wes Morgan er uaktuell til lørdagens kamp og manager Shakespeare har tydeliggjort at han vil gjøre en god del endringer.

Topp sjanse for Palace dette og en av bankerne på tippekupongen. H.

3. Sunderland - West Ham

Sunderland har vært i nedrykksstriden de siste sesongene, men klart å berge seg hver gang. Men nå ser det nattsvart ut. Med 20 poeng og sju kamper igjen å spille er det 10 poeng opp til sikker plass og med tanke på at Sunderland har tatt fem poeng på de ti siste seriekampene, ser det umulig ut. Sebastian Larsson ble utvist sist helg og soner karantene. Adnan Januzaj fikk ikke spille mot moderklubben Manchester United sist helg, men er tilbake her. Tilbake er også Wes Brown etter dødsfallet til sin far.

West Ham har også hatt en meget skuffende sesong, men 1-0 seieren hjemme mot Swansea sist helg, var uhyre viktig for Slaven Bilics menn. 36 poeng totalt betyr at det er åtte poeng ned til streken. Formen viser svake 1-1-5 på de sju siste seriekampene. Borte er tallene svake 4-3-9. Gode Michail Antonio er ute for resten av sesongen med hamstringsskade. Mark Noble soner karantene.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende i Sunderland og engelske lag gir aldri opp så lenge det er teoretiske muligheter. Sunderland kan ta alle poengene her, men heldekk må bli valget. HUB.

4. Stoke - Hull

Vi prøvde oss med en frekkis på Langoddsen sist helg når vi lanserte Stoke-seier hjemme mot Liverpool. Stoke tok ledelsen, men røk tilslutt 1-2. Mark Hughes lag er i ferd med å gjennomføre en litt skuffende sesong og 36 poeng betyr at laget fortsatt trenger noen poeng for å være trygge på videre spill i Premier League. 6-5-5 er ikke mer enn det må være på hjemmebane. Joe Allen rekker ikke kampen, mens Jonathan Walters er tvilsom.

Hull var alle eksperters største favoritt til nedrykk, men seks serierunder før slutt er Hull på sikker plass med 30 poeng. Kun to poeng skiller ned til Swansea under streken, men Hull har vist en flott evne til å vinne de "riktige kampene" på slutten. Borte er imidlertid fortsat helt natta og Hull har tapt 13 av sine 16 bortekamper denne sesongen. Tom Huddlestone er tilbake etter karantene.

Det er ikke lett å argumentere for borteseier i denne kampen. H.

5. Everton - Burnley

Hjemmelaget er i nærheten av topp seks og faktisk a poeng med Arsenal på 6. plass, men the Gunners har to kamper mindre spilt. Opp til Manchester-lagene er det trolig for langt. I motsetning til forrige sesong, så har Everton levert på hjemmebane denne sesongen og 11-4-1 er helt identisk hjemmestatstikk med Liverpool. Faktisk står Everton med sju strake hjemmeseire nå. Midtstopper Ashley Williams returnerer etter karantene, mens Aaron Lennon fortsatt er ute.

Burnley ser ut til å berge plassen, men det ikke på grunn av opptredende på bortebane. Der har laget fortsatt ikke vunnet og Burnley er det eneste laget som ikke har borteseire i Premier League. 0-4-12 er magre tall. Midtbanespilleren Steven Defour er friskmeldt.

Også i denne kampen er det således meget vrient å argumentere for bortepoeng. H.

6. Watford - Swansea

Med 37 poeng skal det svært mye til om Watford skulle rykke ned. Det er dagens motstander Swansea som ligger tredje sist med 28 poeng, og Swansea har i tillegg kun seks kamper igjen. Younes Kaboul, Sebastian Prodl og Valon Behrami er alle usikre til lørdagens kamp.

Watford har i likhet med veldig mange andre av lagene på nedre tabellhalvdel tatt flesteparten av sine poeng på hjemmebane (7-4-5). Formen er ujevn med 2-1-3 på de seks siste seriekampene.

Swansea tapte den viktige bortekampen mot West Ham med 0-1 sist helg og er fortsatt to poeng unna sikker plass. Men har at anstendig program i de gjenstående seriekampene, bortsett fra en bortekamp mot Manchester United. Men tre av de seks gjenstående skal spilles borte, og der har ikke Swansea tatt mange poeng denne sesongen (3-1-12). Kaptein Jack Cork ble skadet mot West Ham og er uaktuell. Men toppscorer Fernando Llorente er tilbake.

Men i denne kampen er det ikke utenkelig at Swansea kan ta poeng. HB.

7. Aston Villa - Reading

13poeng på de fem siste seriekampene for Aston Villa, men de våknet for sent. Med fem serierunder igjen å spille er det hele 11 poeng opp til siste playoffplassen. Meget solide 11-7-2 på hjemmebane. Toppscorer Jonathan Kodjia kan være tilbake, mens velkjente Gabriel Agbonlahor fortsatt er ute.

Playoffjagende Reading røk på en stjernesmell av dimensjoner borte mot Norwcih sist helg 1-7 var fæle sifre. Fem serierunder før slutt har Reading seks poeng ned til Fulham som er det første laget utenfor playoffsonen. Det er på hjemmebane Reading har levert denne sesongen (14-5-2), borte har faktisk laget allerede tapt 10 kamper (8-2-10 totalt).

Aston Villa viser ingen tegn til å vike seg ned eller slite med motivasjonen, selv om de har lite å spille for og vinner trolig igjen. H.

8. Rangers - Partick Thistle

De fire neste kampene er alle hentet fra skotsk Premier League og lørdagens runde er den siste før serien deles. Rangers er endelig tilbake på det øverste nivået og selv om laget ligger på 3. plass er det hele 35 poeng opp til suverene Celtic. 9-5-1 er uansett solide hjemmetall.

Motstander Partick er et skikkelig formlag med 5-3-0 på de åtte siste seriekampene og ligger på en fin 6. plass. Borte er tallene jevne 4-6-5.

Rangers har vunnet begge innbyrdes oppgjørene denne sesongen og skal ha bra vinnersjanse igjen. H.

9. Dundee - Hamilton Academical

Oppgjør mellom to lag på nedre tabellhalvdel. Hjemmelaget har kun fem poeng ned til tabelljumbo Inverness, mens bortelaget kun har fire poeng ned til jumboen. men etter denne runden skal det altså spilles nedrykksserie.

3-4-1 på de åtte siste tilsvarende og her tar vi med alle tegn. HUB.

10. St. Johnstone - Aberdeen

To lag som ender i toppen og spilles i øverste pulje når serien deles. Hjemelaget er faktisk litt bedre borte (8-4-5) enn hjemme (6-3-6) hittil denne sesongen. Fire av de fem siste er vunnet.

Aberdeen røj 0-3 borte mot Rangers forrige helg, men ender likevel på andre plass i grunnserien etter en flott gjennomført sesong, spesielt på hjemmebane (12-3-2). litt mer variable på reisefot, men 8-1-6 er jo ingen dårlig bortestatistikk.

De tre innbyrdes møtene mellom lagene denne sesongen, har tilsammen innehold ett mål. Åpent. HUB.

11. Motherwell - Inverness

Rundens bunnkamp mellom de to lagene som ligger nederst på tabellen. Motherwell står med meget svake 1-2-7 på de ti siste seriekampene, mens motstander Inverness med svært moderate 1-5-4 på sine ti siste seriekamper.

Motherwell tapte sin hjemmekamp mot Inverness tidligere i sesongen, men vant til gjengjeld bortekampen. HB.

12. Sporting Gijon - Real Madrid

Hjemmelaget tok en sjelden trepoenger da de vant 3-1 hjemme mot Granada fjerde sist, men har ikke klart å følge opp den triumfen og har kun kapret ett poeng på de tre siste seriekampene. Sju serierunder før slutt ligger Gijon på nedrykksplass som tredje sist, og har fem poeng opp til sikker plass. Fire av de sju siste skal spilles hjemme der Gijon står med 4-2-9 denne sesongen.

Real Madrid måtte se at Atletico Madrid fikk med seg ett poeng i byderbyet på Santiago Bernabeu sist helg, men når Barcelona senere på kvelden tøk 0-2 borte for Malaga, er det klar fordel Real Madrid i kampen om seriegullet. Med en kamp tilgode på Barcelona leder Real med tre poeng og det gjenstående El Clasico skal i tillegg spilles i Madrid. Det som kan forstyrre litt til denne kampen, er returkampen i Champions League mot Bayern München som spilles til uken.

0-3-5 på de åtte siste tilsvarende. Ikke helt umulig at Sporting Gijon kan få med seg ett poeng her. UB.



96-rekker:

432-rekker:

1. Southampton — Manchester City UB

2. Crystal Palace — Leicester H

3. Sunderland — West Ham HUB

4. Stoke — Hull H

5. Everton — Burnley H

6. Watford — Swansea HB

7. Aston Villa — Reading H

8. Rangers — Partick Thistle H

9. Dundee FC — Hamilton Academical HUB

10. St. Johnstone — Aberdeen HUB

11. Motherwell — Inverness HB

12. Sporting Gijón — Real Madrid UB