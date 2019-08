Manchester City trykker pedalen i bånn

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av sju kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship. Bonuspotten ble utløst på søndagskupongen og er således på "kun" ca 380 000 kr lørdag. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Burnley - Liverpool

Europacupdeltagelsen sørget for at Burnley fikk en fryktelig svak start på forrige sesong, etter den sensasjonelle 7. plassen sesongen 2017/18. Det bedret seg dog utpå nyåret og Burnley endte tilslutt på 15. plass. Seks poeng klar av Cardiff på nedrykk. Innledet denne sesongen med overbevisende 3-0 hjemme mot Southampton, før det ble et knepent 1-2 tap borte for Arsenal i 2. serierunde. Ledet 1-0 borte mot Wolverhampton forrige søndag helt til sju minutter på overtid og mistet seieren der, i en kamp der de hadde fortjent mer. Har uansett fått en flott start på sesongen. Moderate 7-2-10 på hjemmebane i forrige sesong. Islandske Johann Berg Gudmundsson mister lørdagens hjemmekamp, ellers er Robbie Brady på vei tilbake etter skade, men sammen med Steven Defour fortsatt uaktuell for førstelagsspill.

Liverpool har innledet like sterkt som de holdt på stort sett hele forrige sesong. Etter de tre første serierundene er Liverpool det eneste laget med full pott. Overbevisende 3-1 seier hjemme mot Arsenal forrige helg, men vant "kun" 2-1 mot Southampton i den eneste bortekampen til nå. Bunnsolide 13-5-1 på bortebane forrige sesong. Førstekeeper Allison er det eneste sentrale fraværet for Liverpool.

1-0-2 på de tre siste tilsvarende. Liverpool er naturligvis store favoritter, men helt utenkelig er det ikke at Burnley kan knipe poeng. UB.

2. Manchester City - Brighton

City har innledet med 5-0 mot West Ham og 3-1 mot Bournemouth i sine to spilte bortekamper. Tross voldsom dominans måtte laget likevel nøye seg med 2-2 i den eneste hjemmekampen på Etihad. Det var et ran av Tottenham, mer er det ikke å si om den saken. Manchester City ser om mulig enda sterkere ut denne sesongen. Vant 18 av 19 hjemmekamper forrige sesong. Benjamin Mendy og Leroy Sane er begge langtidsskadd, mens John Stones og Gabriel Jesus begge er usikre.

Etter å innledet sesongen med en overraskende 3-0 seier borte mot Watford og 1-1 hjemme mot West Ham, kom sesongens første tap for Graham Potter og Brighton sist lørdag. Fikk Florin Andone utvist allerede etter 30 minutter og måtte se Southampton score to ganger i 2. omgang og tapte altså 0-2 hjemme. Meget svake 3-4-12 på bortebane forrige sesong. Spissen Florin Andone soner karantene etter sitt røde kort mot Southampton. Trioen Yves Bissouma, Jose Izquierdo og Ezequiel Schelotto er alle fortsatt ute.

Det er vanskelig å se at Manchester City roter vekk poeng i den andre hjemmekampen på rad. Kupongens sikreste kamp. H.

3. Chelsea - Sheffield United

Frank Lampard og Chelsea kunne og burde tatt ledelsen opptil flere ganger i seriepremieren borte mot Manchester United, men endte tilslutt opp med å tape 0-4. Innledet veldig piggt i hjemmekampen mot Leicester i andre serierunde, tok også ledelsen tidlig med 1-0. Men falt betenkelig av etterhvert og Leicester fikk sin fortjente utligning og det endte 1-1. Sist lørdag kom så sesongens første seier med 3-2 borte mot Norwich. Sterke 12-6-1 hjemme på Stamford Bridge forrige sesong. Mason Mount måtte ut med skade mot Norwich, men er friskmeldt til lørdagens hjemmekamp. N'Golo Kante og Pedro er uaktuelle, og selv om både Callum Hudson-Odoi og Antonio Rudiger er tilbake i trening, spiller de ikke lørdag.

Nyopprykkede Sheffield United fikk med seg fire poeng på sine to første seriekamper. Innledet med et sterkt bortepoeng mot Bournemouth, før det 1-0 seier hjemme mot Crystal Palace. Sist lørdag kom sesongens første tap, da et solid Leicester-lag vant 2-1 i Sheffield. Brukbare 11-7-5 på bortebane i opprykkssesongen fra Championship. Midtbanespilleren John Fleck måtte stå over mot Leicester, men er trolig tilbake her.

Det skal være gode muligheter for at Chelsea tar sesongens første hjemmeseier. H.

4. West Ham - Norwich

West Ham fikk juling så det holdt i seriepremieren hjemme mot Manchester City på London stadium og røk hele 0-5. Hevet seg bortematchen mot Brighton i andre serierunde og tok ett poeng der (1-1). Sist lørdag kom sesongens første seier med 3-1 seier borte mot Watford. Nysignerte Sebastian Haller stod for to av målene. Var ujevne i prestasjonene forrige sesong og endte med 15-7-16 totalt og 10. plass. Godkjente 9-4-6 hjemme. Javier Hernandez er kvitt kneskaden og tilbake etter å ha mistet de to foregående kampene.

Nyopprykkede Norwich var tross 1-4 tap en positiv opplevelse i seriepremieren borte mot Liverpool. Fulgte opp med å slå Newcastle 3-1 hjemme, men klarte ikke poeng hjemme mot Chelsea sist helg og måtte tåle 2-3 tap. Teemu Pukki har fortsatt å pøse inn mål i Premier League og har allerede notert seg for fem scoringer. Tapte kun to bortekamper som vinnere av Championship forrige sesong (12-9-2), men bortekamper i Premier League er naturlig nok noe helt annet. Ingen nye skader eller karantener for Norwich.

Ustabile West Ham er ikke et lag til å stole på, men de bør ha veldig gode vinnersjanser her. H.

5. Leicester - Bournemouth

Kun tre lag er ubeseiret i Premier League etter de tre første serierundene. I tillegg til Liverpool og Manchester City, er det Leicester. Innledet med 0-0 hjemme mot Wolverhampton, gjorde deretter en strålende bortekamp mot Chelsea der de var nærmest seieren (1-1) og sist helg kom sesongens første seier da laget slo Sheffield United 2-1 borte. Mye tyder på at Leicester kommer til å gjøre en flott sesong. Endte på 9. plass forrige sesong og er en kandidat til topp seks. Totalt 8-3-8 hjemme på King Power Stadium. Venstreback Ben Chilwell har mistet de tre foregående kampene grunnet skade, men er forventet tilbake lørdag.

Joshua King og Bournemouth skuffet kanskje litt i seriepremieren hjemme mot nyopprykkede Sheffield United med kun 1-1 og ett poeng. Tok sitt monn igjen i andre serierunde med en sterk borteseier mot Aston Villa. Som ventet sjanseløse hjemme mot Manchester City forrige helg med 1-3 tap. Tapte faktisk 13 bortekamper forrige sesong og hadde ikke bedre enn 4-6-9 på bortebane i 2017/18-sesongen. Charlie Daniels, Simon Francis og Lewis Cook er alle skadet.

Etter tre strake poengdelinger i tilsvarende oppgjør på King Power Stadium, vant Leicester 2-0 i tilsvarende kamp forrige sesong. Hjemmelaget sliter litt med målproduksjonen og tre av de fire tilsvarende har altså endt med poengdeling. HU.

6. Crystal Palace - Aston Villa

Det var ikke lett å spå på forhånd at Crystal Palace skulle stikke av med sesongens første seier i det vanskelige bortemøtet mot Manchester United, men Roy Hodgsons menn fikset biffen og vant 2-1. Stod uten scoringer og med kun ett poeng på de to første seriekampene. 0-0 hjemme mot Everton i seriepremieren og 0-1 tap borte for Sheffield United i andre serierunde. Hadde ikke bedre enn 5-5-9 på Selhurst Park forrige sesong. Mamadou Sakho og James Tomkins er fortsatt ute, Scott Dann er usikker.

Nyopprykkede Aston Villa stod uten poeng etter de to første seriekampene før sist fredags hjemmekamp mot Everton. Etter en solid hjemmekamp tok Villa hjem seieren med 2-0. Det var nok en viktig seier for laget etter det skuffende hjemmetapet for Bournemouth i andre serierunde. Greie 9-8-6 på bortebane i Championship forrige sesong. Forsvarsspilleren Matt Targett skadet seg i tirsdagens cupkamp mot Crewe og er i likhet med James Chester og Jonathan Kodjia uaktuelle til lørdagens bortekamp i London.

2-1 seier til Palace i tilsvarende kamp i Premier League sesongen 2015/16. Men denne er kinkig. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Newcastle - Watford

Om Palaces borteseier mot Manchester United var overraskende, var det kanskje enda mer overraskende at Newcastle skulle vinne borte mot Tottenham søndag. Det gjorde de og dermed kunne Newcastle glede seg over sesongens første poeng. Gjorde en brukbar hjemmekamp mot Arsenal i seriepremieren, men røk likefullt 0-1. Så gjorde laget en svak bortekamp mot Norwich og tapte fortjent 1-3. Gjorde det helt greit på hjemmebane forrige sesong med 8-1-10. Matt Ritchie pådro seg en alvorlig ankelskade i tirsdagens ligacupkamp mot Leicester og er borte i to måneder.

Til tross for to hjemmekamper mot moderat motstand, samt en tøff bortekamp mot Everton står overraskende nok Watford uten poeng etter de tre første serierundene. Det var ikke ventet etter lagets sterke sesong i fjorårssesongen. 0-3 mot Brighton i seriepremieren var spesielt overraskende. Endte på en flott 11. plass sist sesong, men hadde ikke bedre enn 6-5-8 på bortebane. Lagkaptein Troy Deeney er fortsatt på sidelinjen for bortelaget, ellers har ikke manager Javi Gracia noen mannskapsproblemer.

1-0-3 på de fire siste tilsvarende. Åpent denne gang også. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Leeds - Swansea

De fem siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Championship og vi innleder med en tidlig toppkamp mellom de to øverste lagene.

Leeds har innledet med 4-1-0 og står med 13 poeng og det er imponerende med tanke på at tre av kampene er spilt på bortebane. Knuste Stoke 3-0 borte sist lørdag og har kun avgitt poeng hjemme mot Nottingham Forest i andre serierunde (1-1). Lå på direkte opprykk stort sett gjennom hele fjorårssesongen, men mistet flyten i sluttfasen og opprykket glapp. Totalt 14-4-5 hjemme på Elland Road. Kaptein Liam Cooper er tilbake etter to ukers skadefravær. Luke Ayling og Tyler Roberts er begge tilbake i trening, men foreløpig ikke aktuell for kamptroppen.

Swansea rykket som kjent ned fra Premier League etter sesongen 2017/18, men var ikke i nærheten av noen opprykkskamp eller playoff i fjorårssesongen. Endte på 10. plass og hadde åtte poeng opp til Derby på playoff. I likhet med Leeds, har også Swansea innledet med 4-1-0 på de fem første seriekampene. Poengtapet kom borte mot Derby i andre serierunde (0-0). Hadde ikke bedre enn 6-5-12 på bortebane forrige sesong.

Leeds vant tilsvarende oppgjør 2-1 forrige sesong, og er favoritter igjen. HU.

9. Brentford - Derby

Tre 0-1 tap, en seier med 1-0 og uavgjortkamp som endte 1-1, det er den magre poengfangsten for Brentford etter de fem første seriekampene. Det er et lag som har fått dårlig betalt og som sliter med målproduksjonen. De kommer nå fra to strake 0-1 tap på bortebane, men de har tatt fire poeng på sine to spilte hjemmekamper. Sterke 14-4-5 på Griffin Park sist sesong. Said Benrahma kan få sin første kamp fra start for sesongen og kanskje kan spissen bøte på scoringsproblemene for hjemmelaget.

Derby tok seg til opprykksfinale i vår, men den endte med 1-2 tap for Aston Villa foran over 85 000 tilskuere på Wembley. Har ikke fått noen pangstart denne sesongen og kun vunnet en av sine fem første seriekamper. Samtidig har de kun tapt en og totalt står laget med 1-3-1. Ingen seire på tre hjemmekamper, mens det er blitt fire poeng på to bortekamper. County's Jayden Bogle, Ikechi Anya og Craig Forsyth er alle fortsatt uaktuelle.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende på Griffin Park. Hjemmelaget har fått dårlig betalt hittil og blir kun snau favoritt på lørdagskupongen. Vi tror på hjemmeseier. H.

10. West Bromwich - Blackburn

West Bromwich tok seg til playoff i vår, men røk ut mot Aston Villa etter å ha tapt 1-2 borte og vunnet 1-0 og deretter tapt den påfølgende straffesparkkonkurransen. Er ett av fire lag i Championship som fortsatt er ubeseiret etter de fem første serierundene, men tre av fem kamper har endt med poengdeling, så det skiller fire poeng opp til tetduoen Leeds og Swansea. Begge de to spilte hjemmekampene har endt uavgjort. 12-7-4 på the Hawthorns forrige sesong.

Blackburn innledet denne sesongen med 1-2 tap hjemme for Charlton og deretter 0-2 tap borte for Fulham. De tre siste kampene har gitt sju etter 1-0 seier hjemme mot Middlesbrough og 1-0 seier borte mot Hull. Sist helg ble det 0-0 hjemme mot Cardiff. Endte på 15. plass forrige sesong og hadde da ikke bedre enn 6-5-12 på bortebane.

1-1 i tilsvarende kamp på the Hawthorns forrige sesong. Det er ikke veldig usannsynlig at West Bromwich forblir ubeseiret etter lørdagens hjemmekamp. HU.

11. Birmingham - Stoke

Hjemmelaget ble som kjent fratrukket ni poeng forrige sesong, men selv med det poengtrekket endte de på 17. plass, tolv poeng foran nedrykksstreken. Står med 2-1-2 på sine fem første seriekamper, begge tapene er kommet på bortebane med 0-3 mot hhv Nottingham Forest og Swansea. 1-1 mot Bristol City og 2-0 seier mot Barnsley i de to spilte hjemmekampene. Kerim Mrabti og Maxime Colin er begge tilbake etter hamstringsskader

Katastrofestart for Stoke som kun står med ett poeng etter de fem første seriekampene. Stygt 0-3 tap hjemme mot Leeds forrige lørdag, og det eneste poenget er tatt hjemme mot Derby (2-2). Presterte svakt på bortebane forrige sesong og vant kun tre bortekamper (3-13-7).

2-0 til Birmingham i tilsvarende seriekamp forrige sesong. Det ligger en Stoke-seier i luften når som helst. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Milwall - Hull

Kun ett tap på de fem første seriekampene for Millwall (2-2-1). Det tapet kom nest sist borte mot Fulham (0-4). Men tok seg sammen og klarte 1-1 borte mot hjemmesterke Middlesbrough sist lørdag. Har vært solide hjemme på the Den de foregående sesongene. 12-7-4 sesongen 2017/18 og tross at laget endte fjerde sist forrige sesong, var hjemmetallene 7-9-7. Begge de to første hjemmekampene er vunnet med sifrene 1-0. Jiri Skalak skadet i bortekampen mot Fulham og er fortsatt ute.

Hull kommer fra to strake hjemmetap. 0-1 mot Blackburn nest sist og forrige lørdag ble det 1-3 tap mot Bristol City. Ett poeng er tatt på to bortekamper, mens lagets eneste seier kom hjemme mot Reading i den andre serierunden (2-1). Står altså med fire poeng. Svake 6-5-12 på bortebane forrige sesong. Midtbanespilleren Dan Batty skadet seg i tirsdagens ligacupkamp mot Preston og er uaktuell til lørdagens kamp.

0-0 og 2-2 i de to siste tilsvarende på the Den. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier. H.

96-rekker:

1. Burnley — Liverpool UB

2. Manchester City — Brighton H

3. Chelsea — Sheffield United H

4. West Ham — Norwich H

5. Leicester — Bournemouth HU

6. Crystal Palace — Aston Villa U

7. Newcastle — Watford HB

8. Leeds — Swansea HU

9. Brentford — Derby H

10. West Bromwich — Blackburn HU

11. Birmingham — Stoke HUB

12. Millwall — Hull H





432-rekker:

1. Burnley — Liverpool UB

2. Manchester City — Brighton H

3. Chelsea — Sheffield United H

4. West Ham — Norwich H

5. Leicester — Bournemouth HU

6. Crystal Palace — Aston Villa HUB

7. Newcastle — Watford HUB

8. Leeds — Swansea HU

9. Brentford — Derby H

10. West Bromwich — Blackburn HU

11. Birmingham — Stoke HUB

12. Millwall — Hull H