Manchester United får sin revansje

Det er full rulle denne midtuken i Europa og tippekupongen falt på en onsdag. Tre Premier League-kamper og like mange fra Championship blir krydret med kamper fra resten av Europa.

1. West Ham United — Manchester City

The Hammers har kvittet seg med Payet og sportslig har de forbedret seg kraftig uten kranglefanten. Deres to siste ligakamper er vunnet, med en samlet målforskjell på 6-1. Andy Carroll er i gang med å score mål og på skadefronten er kun Håvard Nordtveit utilgjengelig, samt Cheikhou Koyate og stopper Angelo Ogbonna.

Som ikke det var nok, nysigneringene Jose Fonte og Robert Snodgrass er med i troppen. Ting ser unektelig lyst ut for Slaven Bilic om dagen.

Vertene har for øvrig hatt en pause på ti dager siden forrige kamp, ettersom de ble slått ut av dagen motstander i FA cupen - 0-5 endte den kampen på London Stadium. Revansjelysten bør derfor være stor.

Hjemmestatistikken har forbedret seg kraftig og lyder nå 5-2-4.

Manchester City stilte med et sterkt lag borte mot Crystal Palace i helgens cupkamp og vant greit 3-0 der, Pep Guardiola én av få managere som prioriterer turneringen. De siste fire ligakampene har imidlertid gitt bare fire poeng og det har gjort at de er på defensiven i kampen om den viktige topp fire-posisjon.

De himmelblå har tapt sine to siste bortekamper i ligaen, men har likevel sterke 7-0-4 på reisefot så langt denne sesongen. Sergio Agüero og Kevin de Bruyne ble hvilt i helgen, de kommer trolig inn fra start i dag. Fernandinho er tilbake etter sin suspensjon.

Vid åpen kamp. HUB.

2. Manchester United — Hull City

Også José Mourinho stilte et relativt sterkt mannskap mot Wigan i helgens cupkamp og United vant lett 4-0 der. Nå gjelder det å slå tilbake etter to uavgjortkamper i ligaen, 1-1 mot Liverpool og mot Stoke.

De røde djevlene har kapret ti poeng på de siste fire hjemmekamper, og dette har forbedret hjemmestatistikken til 5-5-1. Stopper Eric Bailly er tilbake, og Mourinho har sagt at Zlatan, Paul Pogba og Antonio Valencia kommer til å starte.

Hull har forbedret seg under deres nye trener Marco Silva, selv om et B-preget lag tapte 4-1 for Fulham i søndagens FA cup-kamp. De har måttet skille lag med Robert Snodgrass, deres viktigste offensive spiller, og han vil bli sårt savnet. Samtidig viste nysigneringene Oumar Niasse og Lazar Markovic gode takter i torsdagens kamp mot Manchester United, som de forgjeves vant 2-1.

Stopperen Curtis Davies er ute med skade, men takk og pris for at nysigneringen Andrea Ranocchia er klar. Fem spillere går skadet og Ahmed Elmohamady spiller Afrikamesterskapet.

Bortestatistikken til Hull er 1-1-9 og det er lite trolig at de kommer til å ta poeng på selveste Old Trafford. H.

3. Stoke City — Everton

Ti dager er gått siden forrige Stoke-kamp, da mistet de seieren mot Manchester United helt på slutten av kampen. Syv poeng på de siste tre er uansett sterke tall og Mark Hughes' menn er unektelig i god form.

De siste tre hjemmekamper har imidlertid gitt noe svakere fem poeng og statistikken 4-4-3 er ikke like solid som vi er vant med fra the Potters. Nysigneringen Saido Berahino starter neppe, men vil spille en rolle fra benken. Wilfried Bony og Mame Biram Diouf er tilbake fra Afrikamesterskapet, men ventes å få en liten pause i dag.

Også Everton har hatt ti dager med avbrekk fra forrige kamp, som var en knallsterk 4-0-seier over Manchester City. Dette gjør the Toffees til et av ligaens virkelige formlag, med 13 poeng av de siste femten mulige.

De siste tre bortekamper har gitt syv sterke poeng og dette har forbedret bortestatistikken til 4-2-5 totalt. Midtbanespiller Idrissa Gueye er utelukket, selv om han er tilbake fra AFCON. Joel Robles vil fortsette å starte mellom stengene, bekreftet Koeman.

Denne kampen virker åpen og det er tenkelig at det blir en målrik kamp. Holder en knapp på Stoke. H(U).

4. Newcastle United — Queens Park Rangers

Vertene røk av FA cupen søndag, med 3-0-tap for League One-laget Oxford. Man kan trygt si at Rafa Benitez ga blanke i cupen, for det var knapt en førstelagsspiller innvolvert for Newcastle. Signalet var klart: Newcastle går for opprykk.

I ligaen har de et solid forsprang ned til konkurrentene og mye skal gå galt om de ikke rykker direkte opp. De to siste ligakampene er vunnet, men de har utviklet en merkelig tendens til å bare ikke dukke opp i enkelte kamper. Derfor er hjemmestatistikken ikke bedre enn 9-0-4.

Toppscorer Dwight Gayle mister trolig kampen, det gjør sannynligvis også Mohamed Diame og Chancel Mbmeba. Christian Atsu spiller stadig AFCON, Vurnon Anita er skadet og Cheikh Tioté har forlatt klubben.

Gjestene spilte ligakamp i helgen og skuffet hjemme mot Burton Albion, 1-2 ble resultatet. Dermed er QPR fortsatt med i nedrykksstriden, selv om åtte poeng skiller ned og ligger an til å havne midt på tabellen.

Den faste midtbanespilleren Jordan Cousins er tvilsom, det er også stopper Steven Caulker. Nykommeren Matt Smith er heller ikke tilgjengelig, det er dog Ravel Morrison.

Ian Holloways menn har vunnet de to siste bortekampene i ligaen og det har forbedret statistikken til 5-2-6 totalt. Uten at det stopper oss fra å spille sikker H.

5. Blackburn Rovers — Leeds United

Blackburn slo Blackpool 2-0 i helgens cupkamp og avanserte greit derfra, formen i ligaen er heller ikke katastrofal. De siste fire kampene har gitt fem poeng og dermed er det bare to poeng opp til trygg grunn.

Vertene plukker rundt to tredeler av sine poeng hjemme og står med statistikken 4-5-5 her. Hope Akpan er tvilsom, mens Harlie Mulgrew og Liam Feeney returnerer fra skade. Nysigneringene Marvin Emnes og Lucas Joao er med i troppen.

Leeds stilte også med et ugjenkjennelig lag da de røk ut av FA cupen for lille Sutton, fra nivå fem, søndag. Det er mulig å forstå prioriteringen, i og med at de kjemper om kvalifiseringsplass til Premier League og hvert Championship-poeng er uendelig mye verdt. Forrige ligakamp ble det kontrollert 3-1-seier hjemme over Nottingham Forest.

Borte har de klart seg helt greit med 6-1-6 så langt denne sesongen, de siste tre bortekamper har gitt fire poeng. Liam Cooper er suspendert, mens nysigneringen Alfonso Pedraza ble registrert for sent. Charlie Taylor er skadet.

Dette er et potensielt bananskall for Leeds, men vi gir dem en viss tillit. UB.

6. Burton Albion — Fulham

Burton hadde tapt tre rake ligakamper før de gikk hen og vant overraskende 2-1 borte over Queens Park Rangers lørdag, en livsviktig seier for et lag som nærmet seg rød sone med stormskritt. Det er naturligvis meget for tidlig å friskmelde dem og de siste tre hjemmekamper er faktisk tapt for Burton. Dette har forverret hjemmestatistikken til 5-2-6.

De faste forsvarerne John Brayford og Kyle McFadzean er ute for hjemmelaget.

Fulham smadret Hull 4-1 søndag og tok seg videre i FA cupe. De har også bare fem poeng opp til sjetteplasserte Sheffield Wednesday før runden, så kvalifiseringspalssene er utvilsomt innen rekkevidde.

Fire poeng på de siste tre bortekamper er forventet ut fra statistikken totalt, som er sterke 5-5-3 for the Cottagers. Matt Smith har forlatt klubben, midtbanespiller Neesken Kebano er tvilsom.

Fulham er sterke på reisefot, men samtidig skal vi ikke undervurdere effekten av Burtons seier på lørdag. H(U)B.

7. Celtic — Aberdeen

Vertene valser over alle og har 24 poeng ned til dagens motstander, står med 21-1-0 på 22 kamper og har vunnet samtlige elleve hjemmekamper med en utrolig målforskjell på 31-4.

Spissen Moussa Dembele har vært linket ut, men ble i klubben. I dag er han uansett ute med skade. Leigh Griffits, Stuart Armstrong, Eboue Kouassi og Tom Rogic er alle ute med skader.

Aberdeen kjemper med Rangers om å være best of the rest og har tatt fire seirer på rad i ligaen, noe som har forbedte bortestatistikken til 6-1-4. De har nær fulltallig tropp, med unntak av midtbanespiller Ryan Christie, som er eid av Celtic.

Uansett, H alle dager i uken.

8. Hearts — Rangers

Hearts er ikke i god form og har tapt tre av deres fire siste kamper, inkludert de to siste, som riktig nok har vært mot topplagene Celtic og Aberdeen. De har solide 6-3-2 på eget gress denne sesongen og plukker opp mot to tredeler av sine poeng hjemme.

Tre nysigneringer er med i troppen for vertene, Esmael Goncalves, Tasos Avlonitis og Alexandros Tziolis. John Souttar og Prince Buaben er ute med skader. Faycal Rherras og Arnaud Djoum spiller i Afrikamesterskapet.

Etter to rake poengtap slo Rangers tilbake, med en grei 2-0-seier borte over bunnlaget Motherwell. De har faktisk bitt brest fra seg på reisefot den siste tiden og står med akseptable syv poeng fra de siste tre bortekampene sine. Totalstatistikken er greie 5-3-3.

Michael O'Halloran er ute med suspensjon, mens Joe Garner, Jordan Rosister og Niko Kranjcar er ute med skader.

(H)UB.

9. Partick Thistle — St. Johnstone

Duell mellom to tabellnaboer, selv om det skiller åtte poeng i favør St. Johnstone. Vertene er i god form med åtte poeng fra de siste firekamper, men de to siste har endt med poengdeling mot lag rundt dem på tabellen. Det er ganske jevnt på nedre halvdel av tabellen og hjemmelaget har mulighet til å spille i mesterskapsrunden om de opprettholder formen.

Fire poeng på de siste tre hjemmekamper er helt grei poengfangst, men statistikken 2-4-5 er svært svak. Fire mann går skadet, ingen av dem nøkkelspillere.

Gjestene er på femteplass, syv poeng foran sjetteplassen og ni poeng bak Aberdeen på tredje - sesongens plassering virker allerede å være spikret. De er i grei form med åtte poeng på de siste seks, tre av disse tatt borte. St. Johnstone har nemlig to bortetap på rappen, for Celtic og for Dundee, som har forverret statistikken på reisefot til 4-4-3 totalt.

Den faste angriperen Chris Kane er tvilsom, angrepskollegene Michael Coulson og Ally Gilchrist er begge definitivt ute.

Hjemmelaget er i god form og St. Johnstone har hatt et par feilsteig på reisefot nylig. HU.



10. Rennes — Paris Saint-Germain

Fransk cup, 1. runde. Rennes har falt av lasset i Ligue 1 og har nå syv poeng opp til Europacup-plassene, sannsynligvis blir de en middelhavsfarer denne sesongen. De har fem kamper på rad uten seier i ligaen og klarte bare 1-1 hjemme mot Nancy i helgen.

Hjemmestatistikken er likevel knallsterk med 7-3-2. De tapte riktig nok 1-0 for dagens motstander i Rennes nylig, etter en flott scoring av Julian Draxler.

Den faste forsvareren Baal er utilgjengelig for Rennes, det samme gjelder den trofaste midtbanespilleren Gelson Fernandes. Sanjin Prcic returnerer fra suspensjon på midtbanen. Offensivt er alle nøkkelspillere tilgjengelige.

Paris Saint-Germain maktet ikke å ta innpå Monaco i helgens "cashico", 1-1 endte kampen, dermed er det stadig tre poeng opp til serielederen. I tillegg har Unai Emery et drøss med startere utilgjengelig: Marco Verratti, Angel di Maria, Kevin Trapp, Thomas Meunier og Grzegorz Krychoqiak er alle utilgjengelige. Det er også ventet en viss rotasjon før bananskallkampen mot Dijon i helgen, som de er nødt til å vinne.

PSG har hatt noen feilsteg på reisefot denne sesongen, men 7-0-4 er uansett knallsterke tall. Vi har H på langoddsen til 7,70 i odds og må ha den med her også - for vi tror faktisk på det. HB.



11. Pescara — Fiorentina

Serie A, altså ikke en cupkamp. Pescara er seiersløse etter 21 kamper i Serie A, men har fått en trepoenger tilkjent da Sassuolo brukte en ikke berettiget spiller. Uansett, de ligger helt sist og har tolv poeng opp til trygg grunn, toget virker å ha gått for Massimo Oddos menn.

Hjemmestatistikken 0-4-6 taler for seg. Seks spillere sliter med skader, deriblant Gilardino, Campagnaro, Fornasier og Bovo. Nysigneringen Sulley Muntari er ikke med i troppen.

Fiorentina er ustabile som få denne sesongen og rotet bort en solid ledelsen mot Genoa i helgen, 3-3 endte kampen. Hadde to seirer på rappen før det, over Juventus hjemme og sterke 3-0 over Chievo borte. De har ellers vært noe ustabile på reisefot, men 4-1-5 er godkjente tall.

Toppscorer Nikola Kalinic er småskadet og spares nok til helgens toppkamp mot Roma. Det samme gjelder kaptein Gonzalo Rodriguez. Astori og Bernardeschi er suspenderte her, så totalt fire startere savnes her.

Vi får oss ikke til å backe et lag som ikke har spilt seg til seier i ligaen. B.



12. Roma — Cesena

Kvartfinale i den italienske cupen, vinneren møter Lazio. Roma røyk 3-2 borte mot Sampdoria etter å ha tatt ledelsen to ganger i helgen, før det hadde de tre rake 1-0-seirer i 2017. Det er uansett hjemme de leverer som best, for ti av ti hjemmekamper er vunnet med en samlet målforskjell på 28-7.

Til helgen venter en viktig ligakamp mot Fiorentina hjemme, men nå er vi kommet til kvartfinalen og rotasjonen blir dermed trolig liten. Alle tilgjengelige nøkkelspillere er med i troppen. Mohamed Salah spiller i Afrikamesterskapet fortsatt.

Cesena spiller på nivået under, i Serie B, og gjør det ganske elendig der - 24 poeng på 23 kamper holder til nedrykksplass. De siste fire kamper har gitt fem poeng, så en liten bedring er å spore. 0-4-8 er deres elendige bortetall.

Førstekeeper Agazzi og den faste midtbanespilleren Cascione er blant fem spillere som er skadet, alle har spilt en rolle i år. Soleklar H.



