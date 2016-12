Manchester United fortsetter å levere

Sportspills øvrige meny 2. juledag:

Oddstips 1: Elendigheten fortsetter for Norwich

Oddstips 2: Hjemmesterke Burnley burde vært favoritt

Oddstips 3: Oppsvinget fortsetter for Aston Villa

Hvilken deilig tippekupong Boxing Day gir oss! Tolv herlige kamper fra England og to millioner kroner i bonuspotten. Innleveringsfrist er klokken 15.55.

Komplette analyser finner du under spillboksen!



1. Hull City — Manchester City

Mike Phelans menn hadde alle mulige marginer mot seg forrige runde, da de traff treverket tre ganger, overkjørte West Ham og likevel tapte 1-0. Dermed innehar de nå den aller siste plassen i ligaen, men fem poeng fra de siste seks er grei poengfangst.

Hjemmetallene er svake 2-2-4, men de står med fem poeng fra sine siste tre hjemmekamper. Ryan Mason er tilbake for vertene, mens Abel Hernandez er ute til over nyttår.

Manchester City slo et tamt Arsenal 2-1 forrige helg etter å ha havnet under. Dermed har de to seirer på rappen, begge på Etihad. Bortestatistikken er god med 6-0-2, selv om de tapte 4-2 i Leicester forrige gang de var på reisefot.

Den viktige midtbanedynamoen Fernandinho er tilbake her, mens Agüero soner sin siste kamp av denne suspensjonen. Høyreback Pablo Zabaleta mister trolig kampen, men dekningen er god.

Hva kan man si? Manchester City er milevis bedre enn Hull, selv om hjemmelaget har en sterk moral. H.



2. Chelsea — Bournemouth

Antonio Conte har en liten utfordring her, to av lagets viktigste spillere i N'golo Kanté og Diego Costa er utilgjengelige grunnet suspensjon i denne kampen. Michy Batshuayi erstatter sistnevnte, kanskje Fabresgas og Matic danner den sentrale duoen.

Ellers er det få bekymringer for italienske Conte, som nå har ledet laget til elleve rake seirer i Premier League. De siste tre kampene er alle vunnet 1-0 og å bryte ned dette laget er virkelig ikke lett. 7-0-1 er hjemmestatistikken, Liverpool er laget som gikk seirende fra Stamford Bridge.

Bournemouth tok ledelsen og så pigge ut i sørkyst-derbyet mot Southampton - så kollapset de og tapte skuffende 3-1. Det var på hjemmebane, på bortebane er de enda mer skuffende. Kun fem av totalt 21 poeng er tatt på bortebane.

Anvendelige Nathan Aké, som har scoret en del viktige mål den siste måneden, er eid av Chelsea og kan derfor ikke spille i dag. Midtbanespillerne Stanislas og Surman er ikke tilbake fra skade.

Ingen ved sine fulle fem går mot Chelsea i den forfatningen de er i nå - selv uten nøkkelspillerne Kanté og Costa. H.



3. Arsenal — West Bromwich Albion

Litt som forventet fra Arsenal, de klarer ikke gå gjennom en hel sesong uten å kollapse litt underveis. De tapte både for Everton og Manchester City forrige uke, etter å ha tatt ledelsen i begge kamper. Vipps var avstanden opp til serieleder Chelsea hele ni poeng.

Nå er det en mer takknemlig oppgave for tur og de har levert bra på Emirates så langt. 5-2-1 er statistikken og de står uten tap siden åpningskampen mot Liverpool. Stopper Mustafi, Oxlade-Chamberlain, Aaron Ramsey og Danny Welbeck mister alle trolig denne kampen.

West Bromwich har hatt et tøft kampprogram den siste tiden og tapt for både Chelsea og Manchester United i løpet av de siste kampene. Slår lagene rundt seg på tabellen, men de har tapt for de fleste topplagene de har møtt så langt - minus Tottenham.

Bortetallene 2-3-3 er godkjente og de har plukket fire poeng fra de siste tre kamper på reisefot. De har også fått godt nytt i og med at stopper Jonny Evans er tilbake i trening, han kan rekke kampen. James Morrison er tvilsom.

Ser ikke bort fra at seige West Bromwich kan forårsake problemer for et Arsenal-lag som opplever litt kladdeføre. HU.



4. Manchester United — Sunderland

Endelig svinger det av Manchester United og de har tre seirer på rad, over West Bromwich, Crystal Palace og Tottenham. Dermed er det smil og latter rundt José Mourinhos person igjen og det har United-fansen ventet lenge på!

Vertene har hatt enorm motflyt på Old Trafford så langt denne sesongen, 3-4-1 er tallene på eget gress.

Det er også gode nyheter på skadefronten. Eric Bailly er friskmeldt og med i troppen. Det samme gjelder Henrikh Mkhitaryan. Venstreback Luke Shaw er dermed eneste fravær.

Bortelaget trengte virkelig en seier og fikk den hjemme mot Watford sist, 1-0. De har plukket hele tolv poeng på sine siste syv kamper og ting ser langt lysere ut for David Moyes og gjengen i disse dager.

Bortestatikken er det mer så som så med. 1-1-6 og utrolige 4-13 i målforskjell er ikke mye å skryte av. Angriperen Adnan Januzaj er United-eiendom og kan ikke spille i dag. Dunca Watmore, Paddy McNair og Jan Kirchhoff er ute, Steven Pienaar, Javier Manquillo og Billy Jones er alle tvilsomme.

Selv om Sunderland er kraftig forbedret, virker Manchester United virkelig å være inne på noe. Har vanskelig for å finne argumenter for noe annet enn ren H her.

5. Leicester City — Everton

De regjerende mesterne fortsetter å plukke mye poeng hjemme og nesten ingen borte. Likevel fortjener de massiv skryt for å ha hentet inn Stokes tomålsledelse med en mann mindre forrige helg, 2-2 endte kampen.

Forrige hjemmekamp rundspilte de Manchester City og vant 4-2. 4-3-1 er en absolutt respektabel hjemmestatistikk for et lag som ellers har slitt. Slite gjør de også på fraværsfronten. Jamie Vardy soner sin første av tre kampers karantene, mens Christian Fuchs og Robert Huth er ute med fem gule kort. Midtbanespilleren har ikke kommet seg helt over kneskaden og er tvilsom. Dermed er opp til fire faste startere ute med skader.

Everton tapte Merseyside-derbyet forrige mandag på verst tenkelig vis, med et mål sluppet inn i det 94. spilleminutt. De har slitt denne sesongen, Everton, og har på ingen måtte blitt like solide som mange forventet.

Det er hjemme de har gjort jobben klart best, bortetallene er svake med 2-1-5. De siste fire bortekampene er alle tapt. James McCarthy er ute med skade, førstekeeper Maarten Stekelenburg er tvilsom.

Leicester fravær gjør det vanskelig å bankerspille hjemmeseieren. HU, da.

6. Swansea City — West Ham United

Bob Bradley har ikke akkurat fått orden på forsvarsspillet og de har sluppet inn hele 15 mål de siste fem kampene. Tre mål i snitt per kamp, altså. De kan imidlertid glede seg over et bra oppsving på hjemmebane, med to seirer på rad på eget gress. Dermed er statistikken forbedret til fortsatt svake 2-2-4.

Endelig er Ki Sung-yeung og stopper Federico Fernandez tilbake i trening. Ellers ser det bra ut for Bob Bradley, som ikke har noen ferske fravær.

West Ham overbeviste ingen da de slo Hull 1-0 forrige helg på hjemmebane, stolpene ble kåret til banens beste for the Hammers. Det er egentlig gjennomgangsmelodien for denne sesongen - heldige hjemmeseirer og svak innsats borte. 1-2-5 er bortetallene totalt.

Den viktige midtbanespilleren Pedro Obiang er ute med suspensjon, spissen Diafra Sakho er ute med skade. HU igjen, men med en borteseier på 432-rekkeren.

7. Burnley — Middlesbrough

Hjemmelaget skulle vært favoritt på langoddsen og det er de også på folkerekka i skrivende stund. De sliter med å være effektive på bortebane, men hjemme har de tatt en del imponerende seirer. Tallene på eget gress er knallsterke 5-1-3, lagene som har slått dem er Arsenal, Manchester City og Swansea i åpningskampen. To av de siste tre hjemme er vunnet.

Backen Matt Lowton er ute her, med suspensjon, mens vingen JOhann Berg Gudmundsson er erklært frisk.

Middlesbrough feide Swansea av banen forrige helg og vant kampen fortjent 3-0. Dermed fortsetter deres gode form og de har åtte poeng fra sine siste seks kamper. Det virker som om de endelig har tilpasset seg Premier League-livet.

Hele fem av åtte bortekamper har endt med uavgjort for 'Boro og de har vært en seig motstander for mang en topplag. Forrige bortekamp ble det dog tap, 1-0 for Southampton.

Vingen Viktor Fischer er ute med skade, mens Christian Stuani og Gaston Ramirez vurderes som tvilsomme.

Burnley har tatt 16 av 17 poeng på hjemmebane og det er alltid klokt å gi dem tillit. HU her, ren H på langoddsen.

8. Reading FC — Norwich City

Reading virker fortsatt som en seriøs utfordrer til opprykk denne sesongen, tross et par feilsteg på bortebane den siste tiden. Det er på eget gress de virkelig leverer varene og 7-3-1 er solide tall. Hjemmetapet kom for Aston Villa - siden det har de vunnet samtlige fire hjemmekamper.

Den viktige midtbanespilleren John Swift er tilbake fra skade, men er tvilsom. Danny Williams er tilbake etter å ha sonet karantene.

Norwich sliter med to seirer de siste ni kampene, de resterende syv er tapt. Naturligvis er ikke det godt nok for et lag som jakter Premier League-spill og de har nå falt et stykke utenfor topp seks.

Bortestatistikken er spesielt 3-2-6. De siste fire bortekampene er alle tapt. Alexander Tettey og Steven Naismith er tilbake fra skader og kan være med i dag. Matt Jarvis er også i trening, men rekker neppe kampen.

Må backe hjemmelaget her, både på tippekupongen og på langoddsen. H.



9. Huddersfield Town — Nottingham Forest

Igjen har det snudd for David Wagner og hans Huddersfield, de har ti poeng på de siste fire og tre seirer på rappen før dagens kamp. Dermed er det igjen for fullt med i kampen om de viktige playoffplassene - mye takket være hjemmestatistikken 7-1-2. Det må dog nevnes at de har to poengtap på de siste tre hjemmekamper.

Kaptein Mark Hudson er aktuell for retur etter sin langvarige skade. Sammen med forsvareren Hudson, er også vingen Joe Lolley tilbake i trening.

Skogvokterne fra Nottingham er på sin side i dårlig flyt for tiden og har tatt ett poeng på de tre kampene etter 2-1-seieren hjemme over Newcastle. Bare åtte av 26 poeng er tatt på eget gress og 2-2-7 er tall som skremmer få.

Spissene Britt Asombalonga og Nicklas Bendtner er sammen med Thomas Lam klare etter småskader. Forsvarer Damien Perquis vurderes som tvilsom.

Huddersfield virker sylskaper for tiden og er meget sterke hjemme. Nottingham er på sin side i dårlig flyt og har en svak historikk på reisefot ... H.



10. Preston North End — Leeds United

Hjemmelaget er tilbake i god flyt og har plukket syv poeng på sine siste tre kamper, mot relativt svak motstand. ermed står de med 32 poeng på 22 kamper så langt denne sesongen. 17 av disse er tatt hjemme og 5-2-4 er tallene her. De siste tre hjemmekamper har gitt fem poeng.

I tillegg får de en boost med returene til spissene Jermaine Beckford og Eoin Doyle fra sine tre kamper lange karantener.

Leeds fortsetter på sin side å være ett av Championships definitive formlaget, med 15 poeng fra de siste seks kamper og tap for kun serietoer Brighton i denne perioden.

De har vært særs ustabile på reisefot denne sesongen med 5-0-5, men de har vunnet tre av de siste fire på fremmed gress. Spissene Pablo Hernandez og Chris Wood er tilbake fra skader og aktuelle fra start, det samme gjelder forsvareren Charlie Taylor.

Denne fremstår vid åpen. HUB.



11. Ipswich Town — Fulham

Ipswich slo tilbake etter en tung periode med seier over bunnlaget Wigan på bortebane forrige helg, 3-2. De befestet dermed sin plass midt på tabellen og har like langt opp som ned til noen plasser av betydning. Traktorguttene plukker brorparten av sine poeng hjemme og har tallene 4-5-2 på eget gress så langt denne sesongen.

Midtbanespilleren Jonny Williams er ute i tre måneder og mister kampen. Teddy Bishop går også skadet, mens Grant Ward er tilbake etter sykdom.

Fulham snuser på playoffplassene og har sneket seg innpå med åtte poeng på de siste fire kampene sine. Det er imidlertid på hjemmebane de leverer best for tiden, selv om de siste tre bortekamper har gitt fire poeng. 4-4-2 er bortatellene totalt og det er solid.

Chris Martin er tilbake etter å ha stått over mot Derby. Thomas Kalas og Ragnar Sigurdsson er ute med skader.

Denne fremstår også åpen, men har en liten knapp på vertene. HU(B).



12. Wolverhampton Wanderers — Bristol City

Wolves har fått en liten luke til avgrunnen med syv poeng på de siste fire kampene sine og 2-0-seieren borte over Nottingham Forest sist var imponerende. Det er på bortebane de tar mest poeng denne sesongen, hjemmetallene er svakest i ligaen med 2-3-5. Ett poeng de siste tre hjemmekamper er ikke spesielt imponerende poengfangst.

Midtbanespilleren Prince Oniangue er aktuell for første gang siden oktober. Stopper Mike Williamson er snart tilbake, men ikke i dag.

Bortelaget er ikke i god form og har tapt fem av de siste seks kampene sine, og de siste tre før dagens kamper alle tapt. Borteformen er heller ikke spesielt imponerende og de har ett poeng på sine siste seks bortekamper. Tallene totalt er dermed også svake, 2-2-7.

Målvakt Frank Fielding og midtbanespiller Korey Smith er trolig ute. Forsvareren Joel Ekstrand er imidlertid klar etter et fire måneder langt fravær.

Wolves er i grei form og Bristol City har ikke hatt en god opplevelse på bortebane på lang tid. Det gjør at vi lener oss mot vertene i denne. H(U).



96-rekker:

1. Hull City — Manchester City B

2. Chelsea — Bournemouth H

3. Arsenal — West Bromwich Albion HU

4. Manchester United — Sunderland H

5. Leicester City — Everton HU

6. Swansea City — West Ham United HU

7. Burnley — Middlesbrough HU

8. Reading FC — Norwich City H

9. Huddersfield Town — Nottingham Forest H

10. Preston North End — Leeds United HUB



11. Ipswich Town — Fulham HU

12. Wolverhampton Wanderers — Bristol City H

432-rekker:

1. Hull City — Manchester City B

2. Chelsea — Bournemouth H

3. Arsenal — West Bromwich Albion HU

4. Manchester United — Sunderland H

5. Leicester City — Everton HU

6. Swansea City — West Ham United HUB

7. Burnley — Middlesbrough HU

8. Reading FC — Norwich City H

9. Huddersfield Town — Nottingham Forest H

10. Preston North End — Leeds United HUB



11. Ipswich Town — Fulham HUB

12. Wolverhampton Wanderers — Bristol City HU