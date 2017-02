Manchester United har mistet selvtilliten

Søndagens tippekupong tar ikke med Serie A og dermed er innleveringsfrist klokken 16.55. Premier League-kampen Leicester - Manchester United er på menyen, det er også kamper fra spansk La Liga og Segunda, samt noen krydderkamper fra ellers i Europa.

1. Leicester City — Manchester United

Leicester er på full fart ned mot nedrykksstriden og nå skiller bare to poeng ned til rød sone. Det har ikke blitt bedre av at de har tapt sine tre siste kamper med en samlet målforskjell på 0-7.

Hjemme har de normalt plukket bra med poeng under Ranieri, men også på King Power Stadium har de begynt å svikte svikte. Etter en god start hjemme, har de 2-1-2 på de siste fem hjemme. De blir imidlertid styrket av toppscoreren Islam Slimanis retur fra skade.

Manchester United opplever igjen kladdeføre og Zlatan selv sa at de har mistet litt av selvtilliten som holdt dem gående så lenge. De tre siste ligakampene har endt med poengdeling, senest 0-0 hjemme mot bunnlaget Hull.

På bortebane er de i solid form, med fire seirer og to uavgjortkamper de siste seks. For to uker siden var de dog heldige som berget 1-1 mot Stoke helt i sluttminuttene.

Leicester er litt enten eller på hjemmebane denne sesongen, men de kan absolutt ta seieren her. H(U)B.



2. Celta Vigo — Real Madrid

Disse to lagene møttes nylig i den spanske cupen og Celta Vigo gikk videre med 4-3 sammenlagt. Kampen i Vigo endte 2-2. Dermed har Celta Vigo spilt cupkamp i midtuken, en kamp som endte 0-0 hjemme mot Alavés. Ligaformen står det bedre til med, her har de vunnet tre av de siste fire kampene.

Celta Vigo har hatt et brutalt kampprogram den siste perioden, med kamp hver fjerde dag i en lang periode. Det har garantert tatt på og det er usikkert hvilken forfatning laget er i til dagens kamp. På skadefronten er det status quo, Claudio Beauvue og Rubén Blanco er eneste fravær. De lånte ut vingen Fabian Orellana, som uansett har vært skadet nesten hele sesongen, til Valencia på Deadline Day.

Uansett, de har vunnet sine to siste hjemmekamper i ligaen og har solide 7-0-3 på eget gress denne sesongen.

Real Madrid slo tilbake med en overbevisende 3-0-seier over Real Sociedad forrige søndag og har altså hatt midtuken fri for første gang på en lang periode. Det gjorde nok godt for en sliten Madrid-tropp.

Hovedstadslaget har tatt fire poeng på de siste tre bortekamper og dette har forverret statistikken til likevel solide 5-2-1. Midtbanedirigenten Toni Kroos er ute med suspensjon, derfor betimelig at Luka Modric trolig er tilbake. Gareth Bale og Dani Carvajal er fortsatt ute, Marcelo er tvilsom.

Igjen er det muligheter for underdogen og vi utelukker intet utfall. Selv om vi erkjenner at Celta Vigos tøffe kampprogram trolig vil koste i dag. HUB.



3. Real Sociedad — Osasuna

Som nevnt røyk Real Sociedad 3-0 borte mot Real Madrid forrige søndag, ingen skam i det, etter to rake seirer. De har slitt mot topplagene denne sesongen, men plukket godt med poeng fra antatt lettere motstand - som Osasuna, som baskerne slo 2-0 i august.

Hjemmestatistikken 6-2-2 er knallsterke og alle poengtapene har kommet for topp tre-lagene pluss solide Espanyol så langt denne sesongen. Iñigo Martínez er ute med suspensjon, ellers er navnebror Carlos Martínez, Markel Bergara og Imanol Agirretxke fortsatt ute med skader.

Osasuna var så nær, akk så nær, å ta sin første hjemmeseier for sesongen da de tok ledelsen mot Mallorca sent i andre omgang. Men motflyten meldte seg igjen og kampen endte 1-1. Tre av fire kamper etter de sparket Joaquin Gaparros har endt med poengdeling, den siste med tap hjemme for Sevilla.

Bortestatistikken er sørgelige 1-3-5. Også fraværslisten er et sørgelig syn, selv om det ser bedre ut enn tidligere. Javier og Miguel Flaño, Nauzet Pérez og Didier Digard er definitvt ute, Mario Fernández regnes som tvilsom.

Vi levner bunnlaget Osasuna få poengsjanser her. H.



4. CF Reus Deportiu — Getafe

Nyopprykkede Reus holder koken i kampen om playoffplassene og har slått tilbake etter en tung periode, nå med fem poeng på de siste tre kamper. Deres siste tre hjemmekamper har gitt fire poeng og statistikken totalt er 4-5-3 for vertene.

Getafe har hatt motsatt formutvikling som Reus og står uten seier på de siste tre, mot ikke altfor sterk motstand. De har fortsatt grei kontroll på kvalifiseringsplass, men kun fire poeng skiller ned til syvende.

Gjestene er ikke noe stort bortelag og har 3-4-4 på reisefot, fire poeng på de siste tre har opprettholdt den noe ustabile trenden. H(U).



5. Levante — Gimnàstic de Tarragona

Mye skal gå galt om Levante ikke vinner serien i år og kanskje var det opprykksnervene som meldte seg da de røk 2-0 borte for Alcorón forrige serierunde. Det er imidlertid på hjemmebane de virkelig har gjort jobben denne sesongen og hjemmetallene 9-2-0 er klart best i ligaen.

'Nastic ligger helt sist, men er likevel bare tolv poeng bak Tenerife på sjetteplass ... denne ligaen, altså. Katalonerne har forbedret formen sin i en del og har fire kamper på rad uten tap, én av disse er sågar vunnet.

De siste tre bortekamper har gitt fire poeng, noe som har forbedret en ellers svak bortestatistikk til 2-3-7. Som fortsatt er ganske svakt. H.



6. Girona — Valladolid

Også Girona er i god rute for opprykk til La Liga og også Girona gikk på en smell forrige serierunde, borte mot Elche. Forut for det hadde de vunnet fire rake ligakamper og de siste tre hjemmekampene er alle vunnet. Hjemmestatistikken 8-4-0 er knallsterk.

Valladolid er også i bra form, med tolv poeng fra de siste seks kamper, men kun tre av disse er tatt på reisefot. 3-2-7 er deres svake statistikk på bortebane denne sesongen, men takket være gode hjemmetall, er de på femteplass før runden.

HU.



7. SV Zulte Waregem — KAA Gent

Hjemmelaget ledet lenge serien og var i knallgod form frem til 2-1-tapet borte for topplaget Charleroi forrige runde. Elleve poeng er grei poengfangst på de siste seks kamper, syv av disse er tatt på hjemmebane.

Zulte Waregem er solide på hjemmebane denne sesongen, 7-5-0 er knallsterke tall.

Gent er ikke i sin beste form og spesielt på bortebane er det kladdeføre, de tre siste bortekamper har gitt bare ett poeng. Bortestatistikken totalt er elendige 1-5-6, det er den som kan føre til at de mister plassen i mesterskapsrunden.

H.



8. Eintracht Frankfurt — SV Darmstadt 98

Den imponerende sesongen til Eintracht Frankfurt fortsetter og de ligger på en knallsterk tredjeplass før runden. Forrige fredag tok de tre poeng borte mot Schalke og det er normalt hjemme de har levert denne sesongen - 5-3-0 er knallsterke hjemmetall og de siste tre på hjemmebane har gitt syv poeng.

Darmstadt har på sin side skilt seg ut som en klar jumbo og ligger seks poeng bak Ingolstadt på kvalifiseringsplass. Når man ser på bortestatistikken, er det forståelig. De har null poeng på åtte bortekamper i Bundesligaen så langt.

Her blir det H.



9. Nantes — Nancy

Det voldsomme oppsvinget til Nantes har dempet seg noe og de har ett poeng på de siste to kampene i ligaen, etter fire strake seirer. Lagene de har møtt er PSG (0-2-tap hjemme) og hjemmesterke Rennes (1-1), så det er på ingen måte krise for dagens hjemmelag.

Tross tapet for PSG har Nantes seks poeng fra sine tre siste hjemmekamper, noe som har forbedret hjemmestatistikken til 3-3-5. De har scoret latterlige fem mål på elleve hjemmekamper, dog.

Gjestene har hatt et tøft kampprogram den siste perioden og røk også 2-0 for lilleputten CA Bastia (ikke Ligue 1-laget) i onsdagens cupkamp. Har dermed tre tap på rappen i alle turneringer, alle tre uten å score mål.

Bortestatistikken har ikke vært Nancys sterkeste side denne sesongen og 1-5-4 er svake tall. De har scoret fire mål på ti bortekamper ... mye tyder på under 2,5 mål i denne kampen. HU.



10. Saint-Etienne — Lyon

Saint-Etienne er igjen med i kampen om Europa-spill kommende sesong, etter to strake seirer. Med seier i dag vil de være kun poenget bak dagens motstander, selv om Lyon vil ha én kamp mindre spilt.

Onsdag måtte hjemmelaget ut i ekstraomganger borte mot Ligue 2-laget Auxerre og tapte hele 3-0 der. På hjemmebane har de imidlertid tatt åtte poeng fra de siste fire kamper og sluppet inn bare ett mål i denne perioden. 5-5-1 er deres solide hjemmestatistikk.

Lyon måtte også spille ekstraomganger i midtukens cuprunde, de endte opp med å tape borte for Marseille. Dermed har de tapt to bortekamper på rad i alle turneringer, og to av de siste tre i ligaen.

Gjestene trives best på eget gress i ligaen og har 5-1-4 på reisefot så langt.

Saint-Etienne vil alltid ha en fordel på hjemmebane og vi tror de har gode vinnersjanser i denne viktige kampen mot Lyon. Gjestene er nok tålelig fornøyd med poenget her. HU.



11. Palermo — Crotone

Palermo er dømt til nedrykk, men skal gjøre et siste forsøk med uruguayaneren Diego López ved roret. Han har ledet laget i en kamp og der var de knallsterke borte mot Napoli - en keepertabbe spolerte seieren og kampen endte 1-1.

Dette blir kanskje den viktigste kampen denne sesongen. Vinner ikke Palermo i dag, er det bare å glemme ny kontrakt. Hjemmestatistikken så langt er latterlige 0-1-9 og de har tatt poeng kun mot jumboen Pescara. To mann er suspenderte for hjemmelagt, Goldaniga og Gonzalez. Rajkovic er stadig skadet.

Crotone bydde opp til fest mot Empoli og vant til slutt hele 4-1 mot laget nærmest dem på tabellen. Fortsatt er det åtte poeng opp til trygg grunn og det er litt av en jobb de har foran seg.

Gjestene er nesten like dårlige borte som Palermo er hjemme - 0-2-9 er tallene. Ingen fravær plaget bortelaget.

Hvis ikke Palermo vinner i dag, gjør de det aldri. HU(B).



12. Juventus — Inter

Hjemmelaget durer på og har gode mulighet til å ta en ny double denne sesongen. På hjemmebane har de ikke satt en fot feil og vunnet elleve av elleve så langt, de nærmer seg 30 hjemmeseirer på rad i ligaen.

De hadde ikke cupkamp i midtuken og har således hatt en optimal oppladning til kampen. Backupen Mario Lemina er tvilsom, eller skadefritt. Marchisio starter trolig på benken etter sine skadeproblemer.

Inter viste svakhets tegn for første gang på lenge da de røk 1-2 hjemme for Lazio i cupen på tirsdag. Det etter åtte strake seirer i alle turneringer, som har ført dem inn i kampen om topp tre og Champions League-spill for alvor.

Stefano Piolis menn har vunnet de tre siste bortekampene sine, dog mot svak motstand. Statistikken totalt er 5-1-5 på reisefot så langt denne sesongen. Ingen fravær rammer gjestene.

Uansett, Juventus i Torino er det ingen som tar poeng fra. H.



