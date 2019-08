Manchester United må være tålmodige

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et deilig langoddsprogram denne lørdagen. Det spilles seks kamper i Premier League, og det definitive høydepunktet er storkampen på Anfield mellom lagene som topper Premier League-tabellen, Liverpool og Arsenal. Også Manchester United og Chelsea er i aksjon lørdag. Det spilles også en kamp i Eliteserien, hvor Rosenborg møter Stabæk hjemme på Lerkendal. Det er serieåpning i Serie A og Juventus innleder borte mot Parma. Ellers er det full serierunde i Championship, og en rekke kamper i både Bundesliga, La Liga og Ligue 1.

Manchester United - Crystal Palace - pause/fulltid U/H - 3,55 i odds (spillestopp kl 15.55)

Manchester United er ubeseiret i 22 ligakamper på rad mot Crystal Palace. Sist gang de tapte mot The Eagles var i mai 1991 på Selhurst Park (0-3). Jeg tror ikke at Roy Hodgson klarer å lede mennene sine til en etterlengtset seier mot De røde djevlene denne helgen heller.

Crystal Palace er uten seier mot Manchester United i samtlige 20 Premier League-kamper disse har spilt. Det er ingen lag som har møttes så ofte i ligaen uten at de andre laget har vunnet.

Aaron Wan-Bissaka, som kom fra Crystal Palace i sommer, har funnet seg godt til rette i Manchester, og han kan få en rolig ettermiddag om Palace fortsetter å spille som de gjorde i kampen mot Sheffield United. Laget fra Sør-London sliter voldsomt offensivt. De står uten scoringer i de to første kampene, og jeg har problemer med å se hvem som skal score målene for dem.

Manchester United mangler Diogo Dalot som er ute frem til over landslagspausen i september. Fra før er Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah på skadelisten.

Crystal Palace må fortsatt klare seg uten de to forsvarsspillerne Mamadou Sakho og James Tomkins. Det betyr at sommersigneringen Gary Cahill kan få sin debut for Roy Hodgson sitt lag.

Folk var optimistiske etter Manchester United sin seier mot Chesea i åpningskampen, men i den kampen mener jeg United var litt heldig. Jeg mener at de to første kampene til Ole Gunnar Solskjær & Co. viser at de har mye å gå på.

United har faktisk kun vunnet tre av de siste 14 kampene i alle turneringer. Det er ikke særlig imponerende.

Jeg tror Palace kommer til å legge seg bakpå, og da kan det bli vanskelig for United å score. I begge de to første kampene til Palace har stillingen til pause vært 0-0. De spilte også 0-0 på Old Trafford sist sesong.

Jeg ser for meg at det blir en første omgang hvor United stanger mot et kompakt Palace-lag som har lagt seg lavt. Derfor mener jeg det er sannsynlig at det står uavgjort til pause, men at Manchester United vinner etter 90 minutter. Spillestopp er klokken 1555.

