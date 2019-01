Mandagsdobbel til nesten fem ganger innsatsen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddssingel Serie A: Genoa har solgt seg til trøbbel

V4 Skellefteå: Herlig V4-lunsj fra Sverige

Live: Overgangsvinduet januar 2019

Premier League: Alle Premier League-overgangene i januar

Det er ganske begrenset langoddsprogram denne mandagen, men fortvil ikke. Det er midtukerunde i Premier League, seks kamper spilles tirsdag og fire kamper spilles onsdag. Mandagens meny består av en kamp i italiensk Serie A, en kamp i La Liga og en kamp i FA-cupens fjerde runde i England. Det spilles også tre kamper i tyrkisk toppserie, og det spilles tre kamper i portugisisk toppserie. NHL starter opp igjen etter en liten pause og det spilles to kamper natt til tirsdag.

NB! Onsdag er det 98 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!



Alaves – Rayo Vallecano H 1,90 (spillestopp kl 20.55)

Alaves har vært en av de positive overraskelsene denne sesongen. De ligger på femteplass etter 20 serierunder, og de har holdt seg på øvre halvdel av tabellen mesteparten av sesongen.

I løpet av den siste måneden har de vært rammet av en rekke hendelser som har svekket dem. Først mistet de Ibai Gomez til Athletic Bilbao, og kort tid etter ble den viktige kantspilleren Jony skadet. Med to av sine aller beste spillerne ute fikk de juling av Getafe på bortebane i forrige serierunde. De tapte 0–4 i Madrid-forstaden.

Likevel ligger Alaves på femteplass. Dersom de klarer å ta seg sammen, vil de kunne klare å ta en plass blant de seks beste. Samtidig er det kun fire poeng opp til Sevilla på 4. plass (som gir Champions League) og Alaves har en kamp tilgode.

Rayo virket en stund håpløst fortapt i bunnen av La Liga-tabellen, men januar har vært en god måned for dem. De står med tre seire og én uavgjort på de fire siste kampene.

De kjemper for å overleve, og er kun ett poeng bak Celta Vigo som innehar den siste trygge plassen i La Liga.

De lå an til å ta sin fjerde seier på rad sist gang, men rotet vekk en tomålsledelse og spilte 2–2 mot Real Sociedad. Baskerne kunne faktisk vunnet kampen fordi Rayo viste elendig forsvarsspill.

Denne kampen er litt vanskelig, men jeg mener at hjemmelaget har en god mulighet til å ta tre poeng i denne matchen. Alaves har mistet de to viktige kantspillerne sine, men de har fortsatt et forsvar som kun har sluppet inn 0,67 mål på hjemmekamp denne sesongen.

Alaves har ennå ikke tapt en eneste kamp på Estadio de Mendizorroza denne sesongen, og de har vunnet over halvparten av ligamatchene.

Rayo sine gode resultater har stort sett kommet på hjemmebane. På bortebane har de tapt nesten 70 prosent av kampene sine, og de har den nest svakeste defensive statistikken i den spanske ligaen.

Det er vanskelig å stole på dem i en kamp mot et Alaves-lag som har vært bra etter at Abelardo tok over. Jeg satser på Alaves-seier til 1,90 i odds. Det er litt kjedelig som singeltips. Derfor bruker jeg denne i en flott dobbel.

Clermont Foot–Havre U 2,85 (spilletopp kl 18.55)

Clermont Foot og Havre ligger på henholdsvis femte- og syvendeplass i fransk Ligue 2, som er nest øverste nivå i fransk fotball.

Disse lagene har ikke gitt opp å spille i Ligue 1 neste sesong, selv om Metz og Brest på direkte opprykk har "forlatt" resten og leder med åtte poeng ned til lag nummer tre Lorient.

Begge lagene kjemper om en plass i opprykkskvaliken. De to lagene har henholdsvis 35 og 34 poeng før mandagens kamp.

Lorient, som ligger på kvalikplassen før mandagens kamp, har 37 poeng. Derfor vil det laget som vinner mandagens kamp antakeligvis kunne overta kvalikplassen. Målforskjellen kan bli avgjørende.

Begge lagene viser fin form. Clermont hadde tre seire på rad før den viktige fredagsmatchen, mens Havre er ubeseiret i de seks siste kampene. Da lagene møttes i august i fjor endte kampen 0–0.

Det er ikke utenkelig at lagene deler poengene enda en gang, selv om Clermont er et av de beste hjemmelagene i ligaen. De har kun tapt én kamp foran egne fans denne sesongen. Havre på hjemme- og bortebane er to forskjellige ting. De står med 3-3-4 på bortebane.

Jeg går for en U i denne kampen. Oddsen er 2,85. Denne brukes i en dobbel.

Mandagens dobbeltips er seier til Alaves og uavgjort mellom Clermont 0g Havre. Oddsen er over 4,50. Spillestopp kl. 2055.

Klikk her for å levere dette spillet