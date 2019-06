Mané-retur løfter Senegal

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er uten tvil kvartfinalen mellom Norge og England som er det store høydepunktet på torsdagens langoddsprogram. Kampen starter kl 21.00. I tillegg er det klart for semifinaler i U21-EM, og det er to kamper i Afrikamesterskapet. Natt til fredag er det så kvartfinale mellom Brasil og Paraguay i Copa America.

Senegal - Algerie H 2,05 (spillestopp kl 18.55)

Afrikamesterskapet, gruppe C. Senegal har virkelig funnet formen. De slo Tanzania 2-0 på søndag, og det var lagets syvende seier på rad.

Les Lions de la Teranga har nå kun tapt én av de siste tolv kampene.

De er det afrikanske laget som ligger høyest oppe på FIFA-rankingen før turneringen i Egypt, men Senegal har aldri vunnet Afrikamesterskapet. Jeg tror det er deres tur i år.

Landslagssjef Aliou Cissé har en fantastisk tropp. Sadio Mané er den største stjernen hos Senegal, men Kalidou Koulibaly er den viktigste spilleren. Napoli-stopperen er beinhard i duellspillet, majestetisk i luftrommet og er seve limet i det senegalesiske forsvaret. Koulibaly er den beste afrikanske forsvarspilleren i øyebikket.

I troppen har Cissé også spennende offensive spillere som Keita Balde (Inter), M’Baye Niang (Marseile) og Idrissa Gueye (Everton).

Algeria har også tatt med seg en solid tropp til mesterskapet i Egypt, men holder det til å vinne turneringen som de gjorde i 1990? Jeg tror ikke det.

Men de startet iallfall bra. Algerie vant 2-0 mot Kenya i åpningskampen. Nordafrikanerne er godt organisert defensivt, og har samtidig individuelle ferdigheter offensivt som kan skape problemer for et hvert forsvar.

Ismael Bennacer er en nøkkespiller på midtbanen. Han var kaptein for Arsenals U21-lag, men 20-åringen dro til Empoli sist sesong. Der var han sentral da laget rykket opp fra Serie B, og han har briljert i Serie A denne sesongen. Empoli vil få probemer med å beholde ham.

Riyad Mahrez ble den dyreste afrikanske spilleren i historien da han gikk fra Leicester til Manchester City for over 650 millioner kroner, men han har ikke en like sentral rolle på Emirates som han hadde hos Leicester. På landsaget er han en viktig spiller, og det viste han i første kampen. Da scoret han 2-0-målet til Algerie.

Schalke 04-stopperen Salif Sané er ute mot Algerie etter at han pådro seg en ankelskade 24 minutter ut i kampen mot Tanzania. Midtbanespilleren Cheikhou Kouyaté erstattet ham, og det er ventet at West Ham-spilleren som spilte en god kamp sist får sjansen igjen i torsdagens kamp.

Sadio Mane, som var suspendert i den første kampen, er tilgjengelig igjen, og han går rett inn i første elleveren.

Algerie-manager Djamel Belmadi er ikke ventet å gjøre endringer på laget sitt etter 2-0-seieren mot Kenya. Baghdad Bounedjah, som spiller i Qatar, starter på topp.

Senegal har scoret to mål i fire av de fem siste Afrikamesterskap-kampene. Torsdag møter de et Algerie-lag som har sluppet inn to må i fire av de fem siste kampene i denne turneringen.

Både Senegal og Algerie har ambisjoner om å nå langt i mesterskapet, og denne kampen avgjør trolig hvem som blir gruppevinner. Jeg tror det blir Senegal. Oddsen på Senegal-seier er 2,05. Det er ok.

