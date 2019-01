Mané trives best på Anfield

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram inneholder flere godbiter. Det spilles fire kamper fra Premier League, hvor Liverpool, Tottenham og Chelsea er involvert. Det spilles også fotball i Coppa Italia og i Copa del Rey. I tillegg er det ishockey fra Sverige, og natt til torsdag spilles det flere kamper i NHL.

Liverpool fikk hjelp av Newcastle og tidligere Liverpool-manager Rafa Benitez tirsdag, da the Magpies overraskende slo Manchester City 2-1. Nå kan Jürgen Klopp sine menn skaffe seg en luke på syv poeng med seier mot Leicester på onsdag.

På Anfield har Liverpool vært solide. De har vunnet ti av de siste elleve Premier League-kampene hjemme, og de er ubeseiret i 32 Premier League-kamper på hjemmebane. De står med 23 seire og ni uavgjorte. Sist Klopps karer tapte foran egne fans var tilbake i april 2017.

Leicester på sin side er inne i en tung periode. De har tapt fire av de siste fem kampene i alle turneringer, og har falt ned til tiendeplass. The Foxes kan oppleve å tape sin tredje kamp på rad i Premier League for første gang under Claude Puel.

Det er verdt å merke seg at Leicester har scoret i elleve av de siste tolv bortekampene i Premier League, men de kan få det tøft mot Liverpool. Merseyside-laget har holdt nullen i 13 Premier League-kamper denne sesongen.

Samtidig er Liverpool et av ligaens beste offensive lag. De har scoret hele 16 ganger på de siste fire hjemmekampene, og de har scoret nesten tre mål i snitt per kamp på Anfield i Premier League denne sesongen.

Leicester har slitt på bortebane mot Liverpool. The Foxes har tapt seks av de siste syv kampene på Merseyside, og jeg tror de taper igjen onsdag.

Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mane har scoret til sammen elleve mål på de fem siste kampene. Jeg tror det er sannsynlig at minst en av dem kommer på scoringslisten i onsdagens match. Oddsen på Liverpool-seier er 1,20, og det går ikke an å anbefale. Jeg mener det i stedet er spennende å satse på Liverpool-seier og Sadio Mané-scoring.

Mane scoret mot Crystal Palace sist. Senegaleseren er oppe i ni scoringer totalt denne sesongen, og syv av dem har kommer på hjemmebane. Jeg tror han kan komme til å score igjen onsdag kveld. Et slikt scenario gir 2,45 i odds. Det er ok.

