Martin Ødegaard og Sociedad lager trøbbel for serielederen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Pukki stopper ikke Manchester City

Spillsenter lørdag: Vi har vurdert lørdagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Skademareritt for Manchester United

Oddssingel PL: Ingen scorer mer på hjemmebane enn Sadio Mane

Oddssingel PL: Chelsea skal ikke være favoritt

V75 Sørlandet: Saftig V75-jackpot med over 2,4 mill ekstra

V75 Sørlandet: Se lørdagens V75 direkte på Nettavisen

V4/V5 Klampenborg: Oliver og Carlos dominerer på Klampenborg

Landslagspausen er over, og lørdag er Premier League endelig tilbake på langoddsprogrammet. Det spilles også interessante kamper både i spansk La Liga og i tysk Bundesliga. I La Liga møter Martin Ødegaard og Real Sociedad serieleder Atletico Madrid hjemme på Anoeta, mens i Tyskland er det storkamp mellom RB Leipzig og Bayern München. Det spilles også en kamp i den hjemlige eliteserien, hvor Rosenborg møter Lillestrøm på Lerkendal.

Lørdag er det Supertrekning i Lotto og det trekkes minst 33 ekstra Lotto-millionærer. Klikk på denne lenken for å levere din kupong.

Real Sociedad – Atlético Madrid H 3,25 (spillestopp klokken 18.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Atlético Madrid fikk det tøffere enn ventet hjemme mot Eibar i siste kampen før landslagspausen. De lå under 0–2 før det var spilt 20 minutter på Wanda Metropolitano, men scoringer av João Félix, Vitolo og Thomas Partey snudde 0–2 til 3-2-seier.

Los Rojiblancos har dermed tre seire på de tre første kampene, og topper La Liga-tabellen for første gang siden det spanske hovedstadslaget ble mestere i 2014.

Det er imponerende å se hvordan Atletico-trener Diego Simeone på rekordtid fått samspilt et lag med flere nye spillere. Det glapp likevel defensivt for Atletico i starten av kampen mot Eibar, men de holdt tett bakover i de to første kampene. Los Rojiblancos slo Getafe 1-0, deretter vant de 1–0 mot Leganés på bortebane.

På toppen av at de gode resultatene har de sett at rivalene Barcelona og Real Madrid har rotet vekk ni poeng til sammen så langt. Det er ennå tidlig i sesongen, men Atleti har skaffet seg et godt utgangspunkt for ta føringen i titteracet i La Liga.

Atetico havnet på andreplass sist sesong. Lagets muligheter til å ta klubbens ellevte La Liga-tittel ble ødelagt av de ustabile resultatene på bortebane.

Sist sesong vant Madrid-klubben kun én av de første syv bortematchene. Totalt vant Simeone sine menn bare syv av 19 bortekamper sist sesong. De må antakeligvis vinne dobbelt så mange kamper om de skal henge med i toppen hele veien. Det får et ikke lett på Anoeta lørdag.

Sociedad har fått en bra start på sesongen. De spilte 1–1 mot Valencia og de slo nyopprykkede Mallorca i Palma, før de fikk seg en smekk i baskerderbyet mot Athletic Bilbao før landslagspausen. Imanol Alguacil sine menn ble tidvis utspilt på San Mames og tapte fortjent 0-2, begge scoringene kom før halvtimen er spilt.

Fire poeng på tre kamper er slett ikke verst med tanke på at Sociedad har spilt samtlige tre kamper på bortebane.

Sociedad kunne helst ønsket seg svakere motstand i sesongens første hjemmekamp. Madrid-laget vant begge kampene 2–0 i 2018/2019-sesongen.

Samtidig har Sociedad tapt 13 av 18 kamper mot Atleti siden de rykket opp til La Liga i 2010/2011-sesongen, og de har gått målløse av banen i ti av dem. Den statistikken burde være et varsku, men jeg tror Real Sociedad vil slå tilbake etter nederlaget i baskerderbyet.

Sociedad har vært sterke hjemme på Anoeta, hvor de kun har sluppet inn ett mål på de seks siste La Liga-kampene. Samtidig har Diego Simeones menn en Champions League-kamp å tenke på.

Atletico skal møte Lokomotiv Moskva i Champions League på bortebane tirsdag. Det er spørs om ikke den kampen ligger i bakhode på spillerne og forstyrrer litt av oppkjøringen til kampen mot Sociedad. Det er ikke uvanlig at store klubber sparer noen spillere til Champions League, og at det kan slå ut på resultatene i den hjemlige ligaen. Det kan fort skje her.

Atletico har tapt to av de tre siste kampene på Anoeta, og jeg tror Martin Ødegaard og Real Sociedad kan ta tre poeng i lagets første hjemmekamp for sesongen. 3,25 i odds på hjemmeseier er bra odds og spilles.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!